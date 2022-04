Os vencedores, os vencidos e o retornado

Deve ter sido para caraterizar situações como esta que se inventou a expressão “Revenge of the 90’s“. Manuel Monteiro foi presidente do CDS entre 1992 e 1998 e, este fim de semana, pareceu ter vindo diretamente da década de 90, impecavelmente preservado por métodos de criogenia. Ao fim de todos estes anos, o discurso de Manuel Monteiro praticamente não mudou: continua a criticar o “fim” das pescas e da agricultura; continua a criticar “um país que vive exclusivamente do dinheiro que vem de fora”; continua a criticar aqueles que, na sua visão do país, “vivem à conta do Orçamento do Estado”.

Ao fim de tantos anos, houve mais uma coisa que não mudou: Manuel Monteiro continua a entusiasmar o CDS. A dada altura, o discurso do ex-líder parecia o discurso de um futuro líder. No final, Manuel Monteiro anunciou o seu apoio a Nuno Melo. Mas ficou claro que continua a existir um outro CDS: enquanto for presidente do partido, Nuno Melo terá os anos 90 à espreita.

Telmo Correia