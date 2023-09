Os vencedores

Iniciativa Liberal

Mais uma prova de superação da IL. Num contexto particularmente difícil – hegemonia do PSD, Chega como herdeiro natural dos eleitores CDS –, os liberais conseguiram cumprir o objetivo e entrar na Assembleia Legislativa da Madeira. Se Nuno Morna, cabeça da lista do partido, foi o rosto da campanha, não é menos verdade Rui Rocha se empenhou pessoalmente nestas regionais – o seu primeiro desafio eleitoral enquanto líder do partido. O objetivo mínimo — eleger um deputado — foi cumprido. O fim da maioria absoluta PSD/CDS é a cereja no topo do bolo precisamente porque permite aos liberais fazerem parte da equação. Assim queira Miguel Albuquerque.

