Dois talentosos músicos de jazz portugueses, com carreira consolidada, são vizinhos em Lisboa. Um deles vive com uma conhecida cantora e compositora, com quem tem uma filha. Um dia, em pleno confinamento devido à Covid-19, a cantora pergunta ao marido: que tal os dois rapazes irem para os quintais, onde até se conseguiam ver (entretanto as chuvas de abril e maio estragaram a vista), e tocarem com distanciamento físico mas juntos, olhos nos olhos? Os vizinhos ouvem à janela, os concertos caseiros podem ser transmitidas pelas redes sociais e até ela pode juntar-se quando a filha deixar — porque não?

A ideia surgiu em março. No dia 17, na véspera de ser decretado o estado de emergência em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus, o saxofonista, Ricardo Toscano, o guitarrista, Bruno Santos, e a cantora e compositora, Rita Redshoes (que tem um filha com Bruno Santos, chamada Rosa), anunciavam ao país via internet: dali em diante, todos os dias iam transmitir estes concertos caseiros pelas redes sociais. Chamaram-lhes backyard sessions, sessões de quintal, diariamente iniciadas às 16h.

Durante várias semanas de confinamento, o guitarrista, o saxofonista e mais amiúde a cantora e compositora foram a banda sonora de muitos portugueses: tocaram temas de jazz, canções do universo da música popular (cantada), temas infantis para a filha Rosa. Nos quintais próximos, que um deles apelidou de “Amazónia” pela vegetação e cenário tropical, passaram muitas tardes transmitidas em direto no Facebook e no Instagram.

Em julho, já com as sessões de quintal terminadas, o país a desconfinar e 50 sessões de música ao vivo transmitidas em streaming finalizadas, o projeto — que passou a ser conhecido como “Jazz no Quintal” — mudou de morada: Ricardo Toscano e Bruno Santos passaram a tocar juntos todos os sábados de julho, no jardim do Museu de Lisboa. Desta vez tinham espectadores, mas a entrada, gratuita, exigia reserva prévia para evitar aglomerações excessivas.

Este sábado, os dois músicos juntam-se pela última vez neste formato para dizer adeus, ou pelo menos um até já, a este projeto de revisitação de standards de jazz em saxofone e guitarra. Para as despedidas, junta-se-lhes Rita Redshoes. O concerto, apesar de esgotado, será transmitido a partir das 16h na página de Facebook da Câmara Municipal de Lisboa.

A última atuação é o pretexto para uma conversa de Bruno Santos e Ricardo Toscano com o Observador. Em entrevista, contam como se lembraram de partilhar com o mundo as jam sessions no quintal, relatam reações dos vizinhos ao longo das últimas semanas, dão conta da surpresa com o impacto da iniciativa nas redes sociais e falam de como as suas backyard sessions poderão ter sido, para algumas pessoas, uma porta de entrada para ouvir música jazz. “Acho que muita gente que nos ouvia, quando ouvia nem pensava ‘estou a ouvir jazz'”, crê Bruno Santos — e subscreve Toscano.

Depois de dezenas de sessões, primeiro nos vossos quintais e depois no jardim do Museu de Lisboa, este sábado é a última — pelo menos programada e com este formato. Já estão com saudades? Ou não faltarão oportunidade para tocarem juntos, não só em palco mas também neste registo mais descontraído?

Bruno Santos — Ainda estamos a viver o momento, vamos tocar amanhã e temos tocado com alguma regularidade, saudades se calhar ainda não é o sentimento certo para descrever. Mas eventualmente é um sentimento que vai aparecer. Se calhar a alguma distância vamos olhar para isto não só com saudade, mas também como uma coisa bastante estranha por um lado, mas ao mesmo tempo muito curiosa.

De facto foi um contexto super… Foram uma série de coincidências, o facto de não podermos sair de casa, de eu e o Ricardo [Toscano] continuarmos a praticar nas nossas salas e quartos mas termos também dois quintais. Enfim, de alguma maneira fomos empurrados lá para fora devido ao contexto em que vivemos. Se calhar isto nunca mais se vai repetir de forma tão natural, pelo menos. Daqui a uns tempos talvez pensemos nisto também com saudades, sim — não dos tempos que vivemos e do que esses tempos tiveram de mau, mas das consequências positivas que também existiram.

Ricardo Toscano — Concordo. Ainda por cima estava completamente sozinho em casa, aquela era a minha única interação com pessoas. Durante o dia ia ao quintal, tocava com o Bruno, falávamos um bocadinho com os vizinhos. Combinávamos temas para aprender e tocar no dia a seguir. Voltava para casa, ia aprender a tocar esses temas… mantinha-me com objetivos e focado numa coisa positiva.

Isto também ter sido bom para outras pessoas que nos ouviram a partir das suas casas e com os seus telefones acabou por ser uma consequência positiva, mas ao início o intuito não era fazermos isto a pensar noutras pessoas. Simplesmente, acabámos por decidir partilhar com outras pessoas o que nos estava a fazer sentir bem.