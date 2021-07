“O meu sonho era mudar a sociedade portuguesa”

Em 1961, já como alferes do Exército e com a Guerra Colonial a começar, foi colocado em Angola, onde conheceu o tenente-coronel António Spínola, com quem se iria cruzar mais vezes ao longo dos anos seguintes. Em 1963 passou a contragosto pela Legião Portuguesa, que funcionou durante o Estado Novo, e dois anos depois regressou a outra missão em Luanda. A próxima comissão seria na Guiné, onde foi colocado em 1970. Foi trabalhar no Quartel General do Comando-Chefe como chefe da Secção de Radiodifusão e Imprensa e voltou a cruzar-se com Spínola, o general que comandava as Forças da Guiné. A mulher juntou-se a ele na Guiné com o primeiro filho de ambos ainda bebé e o segundo na barriga.

Na Guiné, Otelo organizou um congresso com os militares, num período em que começavam a acusar o cansaço da Guerra Colonial. Numa entrevista à Visão chegou a dizer que foi aqui que começou a pensar em derrubar a ditadura. Ele e Vasco Lourenço.

Em março de 1973, 400 oficiais assinavam um protesto contra o Congresso dos Combatentes do Ultramar que se iria a realizar nos primeiros dias de junho de 1973 no Porto. Consideravam o congresso fascista, por pretender perpetuar a guerra, e que não representava os militares, como explicou Vasco Lourenço, agora presidente da Associação 25 de Abril, num documentário feito pela RTP, “Os homens sem sono”.

Na altura começaram a fazer-se reuniões clandestinas. Vasco Lourenço procurou Ramalho Eanes para tentarem criar uma associação que pudesse representá-los. A 13 de julho de 1973, porém, a aprovação do decreto 353/73, que visava preencher o quadro permanente de oficiais, acabaria por gerar um movimento de contestação ainda maior, com vários militares a apresentarem por escrito várias reclamações. “Tudo reunido dava uma manifestação coletiva”, diz Otelo, no documentário da RTP, onde aparece ao lado de Vasco Lourenço e do major Alves, onde entre baforadas de cigarros e alguns copos de uísque recordam aqueles tempos. “Tudo isso gerou em nós uma oposição absoluta ao regime” e a guerra colonial serviu de “catalisador”, diz Alves. “Queríamos reconquistar a imagem das forças armadas”, explica por Otelo, já de cabelo grisalho. “Existia um divórcio real entre o povo e as forças armadas, que se mantinham burguesmente acomodadas”.

“O meu sonho era mudar a sociedade portuguesa”, proclamou.