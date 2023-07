Fachada de pedra, três pisos e uma inscrição meio apagada a dizer tabacaria. Parece mais um edifício na aldeia em Os Peares. Lá dentro fala-se agora em português — com vários sotaques. “Morou aqui um político, não foi? Como é que ele se chama?”, perguntou António Pereira, quando se apercebeu da presença do Observador. É natural de Barcelos e está a trabalhar numa obra naquela localidade galega. “É o Alberto”, respondeu-lhe rapidamente o colega brasileiro Wenderson Andrade.

Foi ali, no segundo piso do edifício, onde vivem há cerca de 15 dias estes dois homens, que nasceu e cresceu Alberto Núñez Feijóo. O vizinho de cima, Emilio Regueiro, de 81 anos, ainda se lembra de grande parte da infância do líder do PP, que poderá ser o novo chefe do governo espanhol. “Conheci-o quando ele tinha dois anos, quando eu vim morar para aqui”, contou esta segunda-feira ao Observador. “Ainda o trato por chaval. Ele tem mais ou menos a idade dos meus filhos mais velhos.”

Emilio Regueiro, que também tem raízes em Portugal — o seu avô era natural da zona de São Martinho de Bispo —, partilhou algumas dessas memórias, na porta do prédio. “Ele era muito tranquilo. Do que ele gostava era da bicicleta”, disse, apontando para o local onde o antigo vizinho a guardava. “Ele vinha de uma família muito humilde”, começou por dizer, enquanto se ia recordando de mais detalhes da família: “A avó materna dele tinha uma tabacaria aqui e o avô era padeiro, mas morreu muito novo. Tiveram oito filhos”.

