Ourivesaria Tavares: 100 anos a polir o passado na Póvoa de Varzim para o mundo

O jeito para o negócio e o gosto pela arte minuciosa foram herdados pelo filho Manuel, que segurou o leme da Tavares nos anos 80 e lhe deu continuidade. “Lembro-me do meu pai contar que o material era tão caro e precioso que chegou a comprar o soalho de uma outra ourivesaria para reaproveitar o pó deixado pelo ouro no chão, os funcionários tinham latas de atum e sardinhas para guardar as peças com cuidado e trabalhavam sentados com folhas de jornal no colo para aproveitar tudo o que pudesse eventualmente cair”, recorda o neto do fundador, Carlos Tavares.

Foi em bicos de pés junto ao balcão a tentar conversar com os clientes ou a brincar, ao som das brocas que soavam da oficina, com as embalagens que guardavam as joias com pedaços de algodão que os irmãos Carlos e Ana cresceram. Garantem ter ouvido “mil e um episódios” sobre o negócio da família, das visitas ilustres às encomendas de última hora, e em 2010 tornaram-se responsáveis por ele. “A história da Tavares confunde-se com a história da própria cidade e até do país. Há famílias inteiras que têm memórias muito vivas deste sítio”, sublinha Ana, acrescentando que a oferta cresceu, mas a base tradicional mantém-se.

A importância do ouro, a peça que viajou para o Dubai e a encomenda inesperada de um bispo

Manuel Tavares, pai de Ana e Carlos, era dono de uma coleção de ourivesaria popular que ia dos relógios de bolso aos paliteiros, passando pelas cremalheiras com a cruz da Malta e as joias de luto. Contava que antigamente naquela região o ouro era considerado “um símbolo de fé, poupança e reforma”, explicando o facto de muitas mulheres, com os maridos no mar, se dirigirem à Tavares em busca de uma forma de sustento. É precisamente o ouro a principal matéria prima da marca, que trabalha também a prata, as pedras preciosas, como esmeraldas, rubis ou safiras, e até os diamantes em joias e peças decorativas.

“O ouro é um metal raro, versátil, não oxida e o seu único inimigo, capaz de o destruir, é o mercúrio. Ao contrário da prata, tem uma valorização a longo prazo, aliás, a ourivesaria é talvez o setor mais sustentável, já que uma joia com qualidade passa mesmo de geração em geração”, assegura Carlos, que estudou gemologia em Antuérpia e atualmente é perito e avaliador oficial na Casa da Moeda.