O que esperar da pandemia no outono e inverno? O pior cenário da DGS aponta para elevado número de mortes antes do Natal

É o primeiro rascunho do pior cenário possível. Passados os primeiros 15 dias de dezembro, ainda com o Natal à distância, a mortalidade por Covid-19 dispara e volta a ser muito elevada. Passados poucos dias, na primeira quinzena de janeiro de 2022, são os internamentos em cuidados intensivos que ultrapassam as linhas vermelhas, pressionando os serviços de saúde. Esta previsão é a terceira e a mais pessimista da Direção Geral de Saúde e faz parte do Referencial outono/inverno 2021-22 e que pretende preparar o país para o que a pandemia trouxer a seguir. No primeiro cenário, pouco muda em relação ao dia de hoje. No segundo, a evolução da pandemia é suficiente para ser preciso prever um reforço de recursos no Serviço Nacional de Saúde e para os alarmes dos indicadores gritarem “perigo elevado”.

Esta sexta-feira, a DGS publicou o documento orientador da ação no setor da saúde para ajudar a navegar durante os próximos meses as ondas da pandemia. O motivo é claro. O ano passado, apesar dos avisos de que o inverno estava a chegar, desperdiçou-se o verão, o referencial foi publicado demasiado tarde, e relaxaram-se medidas de prevenção na época de Natal. A consequência foi assistir-se à terceira (e mais forte) vaga da pandemia, com as infeções a ultrapassar, no pico de janeiro, os 15 mil casos por dia. Os números mais recentes, de 22 de outubro, dão conta de 930 novos casos.

No documento da DGS, onde se assume que a próxima época sazonal traz desafios específicos, o objetivo principal é minimizar a ocorrência de doença grave e mortalidade devido à Covid-19.

Entre os riscos apontados, próprios do outono e do inverno — como o frio e o surgimento de outros vírus respiratórios sazonais, como o da gripe — a DGS aponta ainda a fadiga pandémica, que pode afastar as pessoas das medidas de prevenção, a hesitação vacinal, que pode reduzir a imunidade já conseguida, e o regresso ao trabalho e ao ensino presencial.