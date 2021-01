Família, escolas e comunidade

As escolas vão fechar?

Não. Essa é a grande diferença em relação ao confinamento de março, como explicou o primeiro-ministro. Todas as escolas (e também as creches) irão manter-se abertas e todos os alunos, incluindo os do secundário, vão ter aulas presenciais.

Então e a componente de apoio à família (CAF) e as atividades extra curriculares (AEC)? Se as escolas estão abertas, também continuam a funcionar?

Sim, ATL centros de explicações e de atividades ocupacionais e escolas de línguas vão poder estar abertos. O mesmo para as CAF, as atividades de apoio à família e de enriquecimento curricular.

Sou estudante universitário. As universidades também vão continuar abertas? E as residências de estudantes?

Sim. Tal como as escolas do básico e do secundário, as instituições de ensino superior e os politécnico podem manter-se em funcionamento e com ensino presencial. As residências de estudantes irão manter o seu funcionamento habitual. Mas atenção: estão proibidas festas e atividades lúdicas ou recreativas.

Se funcionam as escolas, não vai ser possível testar os alunos?

O Governo vai estabelecer uma campanha permanente de testes antigénio nas escolas, de forma a detetar casos não detetados de eventuais contaminados. Os alunos podem estar sujeitos a testes, bem como trabalhadores, utentes e pessoas que visitam quem está em estabelecimentos de saúde ou estruturas residenciais para idosos, por exemplo.

E vão poder medir à febre aos alunos?

Sim, vai ser possível medir a febre à entrada dos estabelecimentos educativos e, já agora, o mesmo poderá acontecer no acesso ao trabalho, espaços comerciais ou desportivos, transportes, estabelecimentos de saúde ou prisionais. Se recusar, pode ficar impedido de entrar nos respetivos espaços.

Posso levar os meus filhos e colegas à escola, todos no mesmo carro?

Os carros particulares com lotação superior a cinco lugares só podem circular se todos os ocupantes forem do mesmo agregado. Se a ocupação for de dois terços, terão todos usar máscara ou viseira.

Como é que os pais com guarda partilhada fazem quando os filhos mudam de casa?

Mantêm-se o esquema de partilha determinado no acordo parental. As deslocações para cumprir o que está determinado pelo tribunal são possíveis porque são consideradas “razões familiares imperativas”.

E posso visitar as minhas tias-avós que são idosas, vivem sozinhas, e precisam de ajuda?

Sim. Um dos motivos que justifica a saída de casa é a assistência a familiares, e incluem pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes.

A minha avó está num lar, não posso visitá-la?

Pode, são possíveis as visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados. E estão também abertas as atividades realizadas nos centros de dia.

Posso receber amigos em casa para jantar?

Não. Esta não é uma das exceções ao dever geral de recolhimento domiciliário, por isso não há jantares nem encontros em casas de amigos.

Mas e as eleições Presidenciais?

Vai poder sair para ir votar. E também pode sair se for para participar numa campanha eleitoral. Os direitos políticos não estão suspensos, por isso pode participar em iniciativas eleitorais e os candidatos à Presidência da República vão poder andar em campanha. O exercício da liberdade de imprensa também é permitido.