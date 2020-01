Outros poderes. CAP: a confederação dos agricultores e dos subsídios

A agricultura tem sido apontada como um dos vencedores da crise e do período da troika, ganhando mais força económica e rendimento. Desde pelo menos 2011 que o valor bruto da produção agrícola tem crescido em Portugal mais ou menos de forma constante, segundo dados da Pordata.

Mas, ao mesmo tempo, o modo de vida do mundo rural está ameaçado por novas visões políticas e sociais. A Confederação dos Agricultores de Portugal é uma das vozes que se levanta contra a crescente força destes movimentos – quase sempre de origem urbana – que defendem a ecologia, os direitos dos animais e a sustentabilidade de um estilo de vida e de uma alimentação que chocam com a tradição e com a recente prosperidade rural.

Qual é força dos que resistem?

Do outro lado estão os adeptos das touradas, da caça, os produtores de carne bovina, os produtores florestais do eucalipto e das culturas intensivas apoiadas no regadio. Atividades que se desenvolvem num território cada vez mais despovoado e ameaçado por secas frequentes.

“Quando se fala naquilo que é o modo de vida das pessoas do mundo rural parece que todos os partidos têm um receio do politicamente incorreto.” (…)“E ninguém se arrisca, sem medo, assumindo que é assim, porque há pessoas que vivem assim, há pessoas que querem continuar a viver assim”. As palavras foram proferidas pelo secretário-geral da CAP, Luís Mira.

Segundo o portal estatístico Pordata, os agricultores portugueses são cada vez menos. Em 2016 eram menos de metade — cerca de 250 mil — dos que existiam em 1989. Mas, por outro lado, são cada vez mais produtivos e com um rendimento líquido mais elevado.

A CAP tem sido, desde os anos 70, a voz da agricultura junto da opinião pública e é a única organização representativa do setor com lugar cativo na concertação social. Com uma presença nacional que se estende por todo o território, incluindo os Açores, a confederação tem sede em Lisboa e centros de informação rural regionais: Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Oeste e Beja. Tem centros de formação em Almeirim, Guarda e Norte e uma delegação na Comissão Europeia, em Bruxelas, a capital europeia onde se tomam as grandes decisões para a agricultura.

A CAP representa as federações de produtores florestais, de produtores de frutos e hortícolas, de regantes e bovinocultores, mas também dezenas de associações locais. No total, são mais de 220, com especial incidência em Trás-os-Montes e no Alentejo, entre associações agrícolas, pecuárias, florestais, cooperativas, adegas cooperativas ou federações com cariz setorial e ou regional.

No entanto, não estão disponíveis dados sobre o número final de associados representados por cada uma destas entidades, nem sobre a sua evolução. Segundo os estatutos, confederação também tem associados contribuintes que são empresários a título individual, mas não estão identificados no site.

A confederação que leva os milhões dos apoios públicos aos agricultores

João Machado, que esteve mais de 22 anos na cúpula da CAP e que deixou a presidência da confederação em 2017, reconheceu que os anos em que Jaime Silva foi ministro da Agricultura foram os momentos mais difíceis que viveu na direção da organização. “Foi uma luta permanente de vários anos” — entre 2005 e 2009 — e de quebra de diálogo entre a tutela e as confederações, afirmou na altura de fazer o balanço.

Esta relação de conflito aberto terá sido uma exceção nas relações entre a principal confederação dos agricultores e o poder político, em particular com o ministro que ocupa a pasta. Na maior parte das vezes estão do mesmo lado da barricada, seja contra a Comissão Europeia e as políticas da PAC, sobretudo quando estão em causa a redução das ajudas à produção, seja contra políticas mais agressivas de combate às alterações climáticas que comprometem a atividade agrícola.

Os seus estatutos definem que o principal objetivo é de representar os agricultores junto do Estado e outras entidades, mas também prestar assistência técnica, económica e jurídica aos seus associados. Mas é mais do que isso. A CAP funciona como um veículo que faz chegar ao terreno os muitos milhões de euros de fundos públicos que existem para este setor, e que são significativos sobretudo do lado da PAC (Política Agrícola Comum). E, nessa medida, é também uma importante beneficiária e gestora desses valores.

A confederação é uma importante parceira do Estado no desenvolvimento das políticas e na execução de programas de apoio para os agricultores, levando as medidas que estão no papel até aos destinatários finais. Atua como organismo intermediário na consultoria técnica a projetos do Portugal 2020, nas áreas da divulgação, apresentação de candidaturas, pedidos de reembolso e saldos e verificação no local. Participa e promove a participação em feiras a nível nacional e internacional e tem ainda um protocolo com bancos para antecipar crédito aos agricultores, antecipando as ajudas que vão receber do IFAP.

Mas é a área da formação profissional para adultos a que concentra as maiores fatias do dinheiro recebido, com origem no Fundo Social Europeu, e taxas de comparticipação de 85% do investimento total. Estes programas têm como destinatários adultos e jovens de zonas rurais que procuram “suprir os défices de baixas qualificações escolares e profissionais”.

Uma análise às candidaturas aprovadas no quadro do Portugal 2020, revela que os montantes atribuídos à CAP entre 2015 e primeira metade de 2019, ultrapassam os 27 milhões de euros, com o valor mais alto em 2018. Nem todos estes fundos correspondem necessariamente a despesa paga, ao contrário dos montantes contabilizados nas subvenções públicas pela Inspeção Geral das Finanças. E haverá valores que são duplamente contabilizados nestes dois controlos financeiros – e que não deveriam ser somados, até porque têm critérios distintos.

A CAP é também financiada por ser membro da concertação social, com verbas previstas para a capacitação dos parceiros que provêm da Presidência de Conselho de Ministros, mas também de fontes europeias. E este lugar confere-lhe igualmente benefícios fiscais.

Este papel de pivot de dinheiros e políticas públicas que têm como destino a agricultura também é desempenhado pela Confederação Nacional dos Agricultores, uma organização mais associada aos pequenos agricultores e ao minifúndio, e que também recebe fundos do Estado. Já a CAP é mais conectada com os grandes proprietários do sul do país. O seu nascimento é, aliás, marcado por uma fratura na sociedade portuguesa e cuja razão de existir se confunde com a revolta contra a reforma agrária.

Cronologia