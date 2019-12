Outros poderes. A radiografia à Associação Nacional de Farmácias

A sede da Associação Nacional de Farmácias fica num palacete em Santa Catarina, no coração histórico de Lisboa. O edifício do século XIX acolhe também o museu da Farmácia e um restaurante com vista panorâmica sobre a zona ribeirinha. O espaço combina com um setor que tem sido historicamente associado a grandes margens de negócio, mas as duas realidades são distintas, como avisa o histórico presidente da ANF.

“O setor das farmácias nunca foi tão rentável como se dizia, mas criou-se essa ideia por causa da imagem de poder que a associação tinha”, afirmou João Cordeiro numa entrevista dada em 2018.

Nos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, assinalados em 2019, foi lançada a petição “Salvar as Farmácias. Cumprir o SNS”, com dados que mostram um setor a perder a vitalidade económica e com grandes assimetrias.

O número de farmácias em insolvência mais do que triplicou em cinco anos, passando de 241 em 2012 (8,3% do total) para 630 em 2017 (21,4%). A petição entregue no Parlamento indica que 679 estabelecimentos estão em risco de insolvência ou penhora, 23% do total de 2.900 farmácias. A introdução dos genéricos, que representam já 40% dos medicamentos vendidos, e a queda das margens na venda são fatores apontados como causadores desta situação. A necessidade de garantir a dispensa de medicamentos comparticipados pelo Estado é mais uma pressão financeira. E as farmácias são também vítimas da desertificação e do envelhecimento de grandes áreas do país.

Nos últimos anos fecharam 150 unidades e abriram 200, mas a maioria dos fechos foi no interior e as aberturas no litoral. No petição, as farmácias são apresentadas como o braço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que está mais perto dos cidadãos, sobretudo nas localidades mais pequenas do interior do país, onde fecharam o centro de saúde, o tribunal e outros serviços públicos. A rede portuguesa ainda é apontada com uma das cinco melhores do mundo, com mais de três profissionais por farmácia. Mas isso está em risco, avisam os promotores do apelo lançado aos políticos, para quem é urgente salvar as farmácias. A petição foi apoiada por mais de 120 mil assinaturas e conquistou o direito a ser discutida no Parlamento.

Uma parte das dificuldades financeiras das farmácias resultou de medidas adotadas no primeiro Governo de José Sócrates, logo a partir de 2005, para acabar com o “monopólio” e as margens comerciais consideradas generosas que este permitia. Desde a liberalização da venda de medicamentos sem receita médica, passando pelo fim da exclusividade na propriedade das farmácias (por parte dos farmacêuticos). Apesar de decisões vistas como hostis, João Cordeiro, então presidente da ANF, deixou elogios ao ex-primeiro-ministro e destacou o “carinho” de Sócrates para com este setor, em entrevista em abril de 2008.

“Hoje posso afirmar isso com bastante mais segurança porque José Sócrates manteve uma atenção muito especial para com o sector. Em fases decisivas, soube mostrar o carinho, o interesse e a avaliação positiva do sector. Soubemos responder de forma muito positiva aos desafios que tivemos nestes últimos três anos.”

O então líder das farmácias também questionou a tese do grande poder atribuído ao setor e à ANF.

“Os nossos adversários tentam criar essa imagem, de que somos um lóbi poderosíssimo (…) Acho isso ridículo, sobretudo se compararmos o poder das farmácias ao poder das multinacionais farmacêuticas. Somos, sim, um setor organizado e não dependemos do poder político (…) Além disso, não dependemos economicamente do poder político e qualquer partido ou Governo não gosta de associações profissionais organizadas”.

Um discurso que mantém dez anos depois, quando, numa outra entrevista, João Cordeiro, já afastado da ANF, preferiu valorizar a capacidade das farmácias em obter uma “rentabilidade razoável”, apesar das margens mais baixas da Europa, e a aposta na informatização das operações. Condições, que do seu ponto de vista, abriram caminho para o salto de dimensão dado pela ANF para um grupo económico de dimensão nacional.

“Hoje a associação tem ativos superiores a 700 milhões de euros — em imobiliário e participações em empresas como a José de Mello ou a distribuidora de medicamentos Alliance Healthcare — (…) não vejo mais nenhuma estrutura associativa no país com este tipo de capacidade organizativa”.

Cronologia