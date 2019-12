Uma das iniciativas que mais reações gerou em 2012 foi a apresentação do estudo “É tudo igual ao litro”, onde se concluía que os combustíveis simples (ditos low-cost), vendidos a um preço inferior pelas cadeias de distribuição, eram tão bons como os produtos aditivados, mais caros, fornecidos pelas petrolíferas. Esta conclusão foi atacada pelas empresas distribuidoras e levou a Deco a prestar esclarecimentos adicionais sobre os critérios e a forma como os testes foram realizados. Mas abriu caminho para a oferta de combustíveis low-cost em toda a rede de distribuição petrolífera.

Em entrevista dada em 2013, o então secretário-geral, Jorge Morgado, reagiu assim às dúvidas levantadas sobre a credibilidade dos testes apresentados pela associação: “Sempre que divulgamos um teste que coloca em xeque algum sector, apressam-se a desvalorizar e a descredibilizar a metodologia do estudo”. Jorge Morgado afirmou ainda que “todos os testes são concebidos e coordenados pelos técnicos da Deco mas que as pesquisas são sempre entregues a um laboratório acreditado que pode estar em qualquer parte do mundo. A Deco não tem laboratórios“. E não revela quais são os laboratórios que escolhe, para os “preservar de eventuais pressões”. O então responsável garantia ainda que a associação nunca tinha perdido um processo em tribunal.

Vindo do outro lado da barricada, o atual responsável máximo pela Deco Proteste sabe o que é medir forças com os testes à qualidade e preço. António Balhana confirma que uma avaliação positiva faz subir as vendas. E mesmo quando a nota era má e nem sempre concordavam com os critérios escolhidos, as empresas onde estava reconheciam a credibilidade da associação e procuravam melhorar o produto. O country manager admite contudo também que esta postura construtiva é mais fácil para as grandes empresas do que para as mais pequenas.

Não são só as empresas. As causas apoiadas pela Deco já provocaram ou influenciaram mudanças legislativas com grande impacto para empresas e consumidores.

Limite da penalização aplicada por amortização antecipada de empréstimos do crédito à habitação ;

; Luta contra a não cobrança de taxas em operações feitas pelo multibanco;

Denúncia dos excessos de cobrança nos serviços de valor acrescentado;

Devolução da taxa do contador da eletricidade e da água;

Limites para o arredondamento dos juros cobrados no crédito à habitação;

Imposição de venda de combustíveis simples em todos os postos;

Devolução por parte da EDP de mais de quatro milhões de euros cobrados por leituras erradas de contadores multi-horário;

Denúncia de falta de qualidade e fiabilidade da Televisão Digital Terrestre (TDT);

Monitorização da situação das famílias endividadas, tendo lançado várias alertas para a execução de penhoras sobre casas de residência em caso de dívida ao banco — proibida desde 2016.

O papel representativo da Deco é reconhecido a nível institucional, tendo assento em órgãos com poderes consultivos e acompanhamento nos setores da eletricidade, gás natural, água e saneamento e comunicação social (RTP). E pela emissão de pareceres na elaboração de diplomas.

A organização desempenha ainda uma função social na monitorização e aconselhamento às famílias sobreendividadas. E desenvolve também várias ações judiciais coletivas, em nome dos consumidores, instaurando processos contra empresas ou outras instituições. Segundo a entidade, estas ações ainda estão todas a correr:

Em 2013, avançou uma ação popular contra a Anacom por causa do processo de transição para a Televisão Digital Terrestre, que resultou em falhas de cobertura em várias regiões do país; Em 2015, entregaram ações populares contra o BES e os seus antigos administradores. E ações administrativas contra o Estado e o Banco de Portugal; Em 2016, avançou com uma ação contra a Volkswagen, Siva e Seat pelas compensações pagas aos donos de veículos com software que falseia os resultados de emissões; Em 2018, deu entrada uma ação contra o Facebook por causa da utilização indevida de dados pessoais, na sequência do caso Cambridge Analytica.

Quem manda na Deco

O rosto mais conhecido da Deco ainda é o de Jorge Morgado. Foi secretário-geral durante mais de 20 anos, até à sua reforma em 2016, e o grande protagonista das causas defendidas pela associação com um discurso frontal. Em 2014, comentando a iniciativa do Governo PSD/CDS de lançar a Fatura da Sorte, Jorge Morgado chamou-lhe “versão pimba” do Ministério das Finanças. Para além de criticar a ideia de seduzir os portugueses a pagar impostos pela ofertas de automóveis, questionou uma iniciativa que transforma os consumidores em “fiscais de impostos”.

Depois da sua saída, a Deco optou por extinguir o cargo, que dava uma grande visibilidade. Desde então, e “no âmbito de uma recente reestruturação organizacional“, justifica a instituição, passou a existir uma diretora-geral, Ana Tapadinhas. Mas houve mais mudanças na estrutura diretiva. Em 2018, a Deco vai buscar à indústria do grande consumo António Balhanas, que assume o cargo de country manager (gestor de país) da Deco Proteste, depois de passar por marcas como a Whirlpool e a Samsung.

Não é só a estrutura que está a mudar. Até agora, a associação tem conseguido estar atenta às grandes mudanças nas tendências de consumo, sobretudo via plataformas digitais ou os serviços e ofertas fintech. Mas é preciso “reinventar” o modelo de subscrições que suporta o grupo Deco Proteste e conquistar os consumidores mais jovens que escolhem e compram online. O que passa, segundo António Balhanas, por apostar menos nos brindes para atrair assinantes e mais numa estratégia personalizada nas ofertas.

Muitos associados, mas poucos a votar e a escolher

Os órgãos dirigentes da Deco emanam da assembleia geral, em que podem participar todos os associados. Os estatutos não definem qual é a participação mínima para haver quórum. De acordo com dados fornecidos ao Observador, a participação dos associados em assembleias tem sido relativamente reduzida, considerando que o universo de potenciais votantes são todos os associados.

A assembleia elege órgãos sociais de três em três anos, cujos mandatos são renováveis. Para serem eleitos, os candidatos têm de estar associados há pelo menos cinco anos. A direção nacional é composta por um presidente, um vice-presidente e sete vogais. Existe um conselho fiscal composto por três membros cujas funções incluem analisar mensalmente as contas e dar parecer sobre o relatório e contas apresentado anualmente pela direção. Há sete centros regionais com funções consultivas: Centro, Alentejo, Algarve, Norte, Ribatejo, Oeste e Minho.

Vasco Colaço é presidente da Deco desde 2006, mas está na administração da associação desde 1997. Foi reeleito para mais um mandato em dezembro de 2018. É uma figura relativamente discreta, pouco aparece publicamente, e nem sequer consta das personalidades destacadas no site institucional da associação. Vasco Colaço é também dirigente da revista Deco Proteste Edições, em cuja administração estão três membros indicados pela associação portuguesa. De acordo com a Deco, nenhum destes cargos é remunerado.