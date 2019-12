Outros poderes. Como resiste a UGT à crise do sindicalismo

O Fundo Social Europeu, as mudanças de sede e o conflito com a autarquia sobre o IMI

Pode-se dizer que na história da UGT há um antes e um depois do caso do Fundo Social Europeu. Hoje quase esquecida, foi uma novela que fez manchetes nos anos da década de 90. Abalou a credibilidade dos dirigentes históricos da central e deixou uma herança financeira pesada que ainda está a ser digerida.

O processo nasceu de uma queixa da Comissão Europeia que apontava para a suspeita de fraudes na gestão de fundos comunitários para a formação no final dos anos de 1980. Para além do caso na justiça, a central sindical viu-se a braços com a necessidade de devolver verbas a Bruxelas, o que a levou a pedir um empréstimo de 600 mil contos (três milhões de euros) à Caixa Geral de Depósitos. O financiamento teve um aval do Estado, assinado no Governo de António Guterres em 1996, que deu muita polémica.

Apesar de os principais dirigentes da UGT terem sido ilibados em julgamento em 2007, as sequelas financeiras só mais tarde ficaram resolvidas num acordo que pôs fim a anos de conflito com a Comissão Europeia já durante o mandato de Carlos Silva. Foi em 2013, pouco depois de ter chegado ao cargo, que o novo secretário-geral teve de lidar com o problema quando um acórdão do Tribunal Constitucional declarou ilegal o aval dado pelo Estado 17 anos antes.

A Caixa, então sob a restrição do programa de assistência, exigiu uma solução. Carlos Silva teve que negociar com Bruxelas o deve e haver dos dinheiros do Fundo Social Europeu. A UGT desistiu da pretensão de receber 2,5 milhões de euros em verbas da formação. Bruxelas acabou por devolver 700 mil euros — que ficaram logo na Caixa para reembolsar o financiamento que tinha perdido com a garantia do Estado. A central renegociou o prazo de reembolso do empréstimo de 1,9 milhões de euros através de um plano de pagamentos até 2043:

Até 2018: 5.000 euros mensais

2018 a 2023: 7.500 euros mensais

A partir de 2024 e até julho de 2043: 10.000 euros mensais

O caso contribuiu para alguma fragilidade financeira da central, que foi agravada pela necessidade de comprar uma sede. Já em 2008, a UGT teve de entregar a sua sede histórica, hipotecada, ao BES, por causa da obrigação de reembolsar o Fundo Social Europeu por verbas para formação profissional. A UGT ainda ocupou esta sede durante alguns anos, pagando um arrendamento, mas o contrato não foi renovado e a central teve de mudar de casa, alugando uma moradia na Av. Gago Coutinho. Mas o proprietário, a empresa pública Estamo, anuncia a intenção de venda do imóvel em condições que a UGT não conseguiria cumprir — o pagamento teria de ser feito em 15 anos.

Em 2016, e com recurso à banca, a UGT adquiriu o edifício do antigo Instituto Superior de Economia da Lusófona para instalar a sede e as atividades da Cefosap. O imóvel fica na rua Vitorino Nemésio, na Ameixoeira. De acordo com as contas de 2018, o custo de aquisição foi de 4,276 milhões de euros, tendo sido financiado com recurso a locação financeira contratada com o BCP. No final de 2018 estavam em dívida 3,824 milhões.

Mas a utilização deste instrumento para financiar o negócio acabou por trazer outro problema à central que mantém um conflito com a Câmara de Lisboa sobre o pagamento de IMI. A presença na concertação social dá o direito a ter isenção do imposto sobre os imóveis usados na sua atividade, mas a autarquia não reconhece esse direito porque o proprietário nesta operação é o banco. São 20 mil euros por ano que fazem a diferença na saúde financeira da organização.

Como sobrevive uma organização que dá sempre prejuízos

Se fosse uma empresa, a UGT estaria tecnicamente falida, com fundos patrimoniais negativos. As contas anuais mostram um desequilíbrio estrutural entre receitas e despesas que se reflete em resultados negativos em todos os anos analisados (entre 2013 e 2018 só não foi possível ter dados do ano de 2015). E, para além dos episódios já descritos do pagamento a Bruxelas e da compra de uma sede, a UGT teve de lidar com o aumento da dívida por quotas dos sindicatos seus associados durante os anos da crise.

A situação financeira merece uma reserva na certificação de contas de 2018, em que o auditor sinaliza uma “incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade se manter em continuidade”. Mas a UGT não é uma empresa, mas sim uma instituição sem fins lucrativos que tem encontrado os meios para manter o essencial da sua atividade.

A central fez um esforço de redução dos gastos com pessoal, menos 10% em 2018, que reflete “ajustamentos na política remuneratória e reorganização do organograma”. Em termos relativos, os maiores cortes foram nos gastos com órgãos sociais, mas também houve moderação nos aumentos.

A UGT tem pago aumentos salariais, com exceção do ano de 2017, em que foi pedida uma quotização extraordinária aos sindicatos para resolver o problema do Fundo Social Europeu. Os aumentos não refletem necessariamente o intervalo defendido pela central sindical para atualizações salariais anuais no Estado e setor privados. São fixados em função das condições financeiras da própria UGT com a preocupação de aumentar mais os salários mais baixos, sublinha uma fonte da central.

Apesar da contenção de custos, a central diz que as quotizações têm registado um “decréscimo uniforme por razões óbvias”, não obstante uma certa estabilidade conseguida nos anos mais recentes. O relatório de atividades de 2017 sinaliza uma situação financeira mais equilibrada, mas faz a ressalva. “Considerando ainda que os rendimentos fixos não conseguem sustentar as despesas fixas, logo derivando daí um razoável défice mensal, teve esta central de encontrar fontes de financiamento externas, principalmente candidatando-se aos diversos programas operacionais, nomeadamente no quadro do QREN e do Portugal 2020, o que possibilitou à UGT algum desafogo financeiro”.

No relatório e contas de 2018, a central assume que continua a existir uma “subsídio dependência” da atividade que exerce. Como é que a formação e os fundos europeus associados ajuda a equilibrar as contas da central?

A UGT promove várias ações de formação para dirigentes sindicais e associados, para reforçar a capacidade sindical. E isso traz receitas pela cedência dos espaços dos próprios sindicatos e uniões sindicais que são pagos. A central também é promotora de cursos de formação para adultos. O acesso a estes fundos contribui para a tesouraria e ajuda a cobrir o tal desequilíbrio entre custos e receitas, ainda que com as verbas recebidas venham também gastos.

Os valores atribuídos à central podem ser consultados no relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre subvenções e na lista dos projetos aprovados pelo Programa Portugal 2020. As somas nem sempre coincidem porque o primeiro dá conta de montantes pagos por entidades públicas e o segundo revela incentivos atribuídos com recurso a fundos comunitários e ao longo de vários anos.

As atividades financiadas são fiscalizadas e auditadas pelas entidades que concedem os apoios financeiros. A UGT não entrega contas ao Tribunal de Contas, nem ao Parlamento, nem ao Governo. O Conselho Económico Social também não recebe as contas dos parceiros sociais, apesar de lhes atribuir as subvenções anuais previstas na lei. As contas da central sindical são verificadas por um roc (revisor oficial de contas) e pelo conselho fiscal, órgão interno.

Do sindicalismo à formação

A esfera de atuação da UGT vai além do sindicalismo e tem braços importantes na área da formação para adultos e nos cursos profissionais para jovens. As entidades ligadas à central que estão vocacionadas para a formação profissional e para ensino são que recebem valores mais avultados de financiamentos públicos.

A Cefosap – Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional resulta de uma parceria com o IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) criada em 1996. É um organismo de direito público sem fins lucrativos com autonomia administrativa e financeira e património próprio, mas que é financiada em grande parte pelo IEFP. O presidente e vogal são do IEFP, três vogais são da UGT, um deles é Carlos Silva. A entidade não tem relatórios e contas públicos, mas segundo informação da UGT tem um orçamento anual da ordem dos 3,7 milhões de euros para pagar a formandos e formadores. Os seus cursos têm como destinatários dirigentes e quadros sindicais, trabalhadores filiados e não filiados.

A Cefosap contribui de várias formas para as receitas da UGT. Por um lado utiliza o espaço na sede para as suas atividades, pagando uma rede anual de 256 mil euros. Também existem custos da central, nomeadamente a nível de salários, que são assumidos pela Cefosap por causa do tempo e recursos que alguns funcionários da central disponibilizam às atividades da formação.

Os fundos mais avultados têm como destino a escola profissional Agostinho Roseta. Criada em 1999, com sede no Parque das Nações, a escola profissional é propriedade da Associação Agostinho Roseta, uma instituição com estatuto de pessoa de direito privado sem fins lucrativas e que foi constituída por 13 organizações sindicais da UGT. A escola tem polos em Lisboa, Sesimbra, Crato, Castelo Branco, Albufeira, Vila Real, Porto e Figueiró dos Vinhos e dá cursos técnico profissionais a mais de mil alunos.

Quem manda na UGT

A UGT está organizada em vários órgãos sociais, dos quais o mais abrangente é o congresso onde são eleitos os restantes dirigentes.

Os dois principais cargos dirigentes, presidente da UGT e da mesa do congresso, e secretário-geral, são eleitos no congresso que se realiza a cada quatro anos. Mas quando se chega à hora de votar, existe já uma grande dose de consenso entre as duas tendências da central, a socialista e a social-democrata. O candidato a secretário-geral tem de ser proposto por pelo menos 20% dos congressistas ou pelo atual responsável do cargo. Os titulares só podem fazer dois mandatos consecutivos, situação que pode ser ultrapassada se o congresso aprovar em maioria qualificada. A idade máxima é de 70 anos.

Os órgãos sociais da UGT são pagos com senhas de presença, que são mais altas (100 euros) para o secretário-geral. Carlos Silva é pago pelo Novo Banco, onde é quadro e está no nível 13 de uma tabela de remunerações com 18 níveis. O secretário-geral e outros dirigentes dedicam-se a tempo inteiro ao cargo porque beneficiam da possibilidade legal da cedência de créditos de horas de outros membros.