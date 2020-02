Outros poderes. Por dentro da CGTP e das contas da central que faz 50 anos e tem de se renovar

O lugar de secretário-geral da CGTP confere poder e credibilidade e os seus ocupantes são apontados como candidatos à liderança do PCP. Foi assim com Carvalho de Silva, quando se discutiu a sucessão de Carlos Carvalhas, mas a escolha acabou por recair em Jerónimo de Sousa, que também foi sindicalista. Anos mais tarde, em 2013, Carvalho da Silva abandonou o partido.

Também o nome de Arménio Carlos apareceu nas apostas para suceder ao atual secretário-geral dos comunistas que, no entanto, tem procurado esvaziar esse cenário. Ainda recentemente afirmou que não queria assumir mais responsabilidades do que as que tem. O atual secretário-geral é eletricista e quadro da Carris, onde mantém a categoria de operário chefe, e à qual voltará quando abandonar o cargo de secretário-geral. Arménio Carlos é militante do PCP e membro do comité central do partido, onde surge descrito como operário. Veio do sindicato dos transportes e desde 1996 que estava no conselho nacional e na comissão executiva da CGTP-IN. Fez dois mandatos como secretário-geral e é companheiro de outra dirigente da CGTP, Fátima Messias.

Ainda se vê a força da CGTP

No discurso e e na ação política pouco parece ter mudado nos últimos anos, mas a central teve de enfrentar uma condição inédita nos seus quase 50 anos de história: um Governo que governou com o apoio do PCP. O nível de contestação social baixou claramente conforme mostram os dados da Direção Geral de Emprego e Trabalho, o que também é explicado pelo clima de desanuviamento social e recuperação económica, muito marcado pela prioridade dada à reposição de rendimentos no tempo da Geringonça.

Menos greves no setor privado, mas sobretudo no Estado. Para tal também contribuiu a reversão de decisões como a concessão a privados dos transportes públicos, uma medida do Governo PSD/CDS que foi especialmente combatida com greves. E onde os sindicatos da CGTP têm muita força. Com a exceção da Autoeuropa, onde um sindicato afeto conseguiu marcar pontos no conflito sobre o horário laboral em 2017, a maior central tem estado afastado das lutas sindicais com mais impacto nos últimos anos e que foram promovidas por sindicatos independentes, ou ditos “paraquedistas”.

Greve no Porto de Setúbal — Novembro de 2018

— Novembro de 2018 Greve cirúrgica dos enfermeiros — Novembro de 2018 e fevereiro de 2019

— Novembro de 2018 e fevereiro de 2019 Greve dos motoristas de matérias perigosas — Abril e agosto de 2019

Há notícias que apontam para um movimento dos sindicatos independentes de centrais sindicais que se pode organizar para desafiar o domínio da CGTP nos conflitos laborais. E dados que apontam para um crescimento da convocação de greves por parte destes sindicatos. Arménio Carlos tem sido cauteloso na avaliação à greve cirúrgica dos enfermeiros, contrapondo à eficácia e legitimidade do protesto o impacto na população. Mas levanta reservas ao financiamento da greve por campanhas de crowdfunding.

“Não há melhor forma de sermos transparentes quando se desenvolve uma luta que é todos saberem que quando iniciam uma greve e quando a terminam não vão receber, no final do mês, o respetivo número de horas que estiveram paralisados. É também uma forma de responsabilidade pessoal. Ninguém faz a greve pela greve. Só é feita em última instância porque corresponde a uma redução do rendimento no final do mês”.

As guerras com a UGT e a central desalinhada da concertação social

Uma semana depois do acordo para a reforma das leis de trabalho, no tempo da troika, arrancou o 12º Congresso da CGTP, a 27 de janeiro de 2012. O ataque à central que viabilizou o acordo, a UGT, marca o discurso do ainda secretário-geral, mas o tema do congresso foi a passagem de testemunho do líder histórico, Carvalho da Silva (o homem que mais tempo ocupou o cargo, 25 anos), para Arménio Carlos.

No discurso da despedida, Carvalho da Silva ataca a UGT. “A política de austeridade teve um novo impulso suicidário com o recente acordo de concertação social”. Um acordo que, acrescenta, “merece-nos repulsa”. “Uma central sindical pode ter contexto e tentar agir, mas nunca sancionar um acordo como este”, sentenciou.

Carvalho da Silva saiu por força da regra interna criada enquanto estava à frente da central, e que, segundo se comentou na altura, teria o objetivo de o substituir no cargo. Pouco tempo depois de sair da CGTP, Carvalho da Silva afastou-se também do PCP, do qual deixaria de ser filiado em 2013. Mas dez anos antes, terá havido um movimento interno para lançar o seu nome para a liderança do partido, num processo que conduziu à escolha de Jerónimo de Sousa.

Cronologia