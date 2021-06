A conversa desenrolou-se exatamente como se deveria desenrolar: num formato acusmático. Expliquemos melhor: Hugo Branco e Jorge Barco estavam do outro lado do ecrã, mas numa negritude total, apenas amparados pelas suas vozes. Este inadvertido erro técnico do Zoom calou a dominância da imagem e colocou a nossa entrevista num plano sonoro totalmente autónomo e independente – que outro cenário poderíamos desejar para abordar um tema que tem como mote central o som?

Há, contudo, que ser rigoroso: José Pina, diretor do Teatro Aveirense, espreitava de uma terceira janela, sem rosto oculto. Ele e Hugo Branco, diretor artístico da recém-fundada editora VIC NIC, são os mentores do Novas Cronologias do Som, iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro no âmbito do programa municipal “Cultura em Tempos de (In)Certeza. Jorge Barco, Responsável de New Media do Museu de Arte Moderna de Medellín (MAMM), é um dos braços internacionais deste projeto que nasceu com ambições globais.

“A capacidade que o território tem de atrair criadores, artistas e investigadores para, através da sua paisagem sonora, trabalhar este território é algo que queremos continuar a explorar. Há aqui potencial de crescimento e de afirmar Aveiro como região marcadamente líder nesta área”, afirma José Pina, para nos fazer um raio X da génese deste projeto.

“Os sons das cidades sem estarem mascarados”

Novas Cronologias do Som é fruto da pandemia e é sobre a pandemia. “O projeto surge nesse contexto com o sentido de pensar estes novos tempos e as formas que as pessoas encontraram de fruir e de criar arte, neste caso arte sonora”, explica José. Daqui surgiu a ponte com a associação Navalha de Hugo Branco e com a VIC NIC, editora que está sob o seu guarda-chuva, e que desdobrou a ideia primeira numa série de colaborações: “A proposta seria perceber, através de uma coleção de peças, como é que os artistas sonoros de uma grande amplitude geográfica estavam a dar resposta às novas limitações, desafios e oportunidades gerados por esta situação que estamos a viver”, refere Hugo.