“Ovoflação”. A crise que fez disparar o preço dos ovos nos EUA chegou a Portugal

Para que os ovos europeus possam ser vendidos para os EUA são necessárias condições e certificações específicas, que em Portugal são tratadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). O Observador questionou a DGAV, através do Ministério da Agricultura, sobre a existência de pedidos dos EUA para a compra de ovos portugueses, mas não obteve resposta.

“A proteína mais barata que podemos comer”

A explicação para o aumento dos preços em Portugal na sequência da crise nos EUA é simples: “O mercado é global. Não há muita oferta e o consumo tem aumentado. É a lei da oferta e da procura a funcionar”, resume Alfredo Martins, diretor-geral da Zêzerovo. Ao contrário do que aconteceu no final de 2022 e início de 2023, por exemplo, em que a subida dos preços das rações para os animais também contribuiu para a subida do preço dos ovos, na sequência da guerra na Ucrânia, desta vez é mesmo a escassez do outro lado do oceano que está a fazer escalar os preços.

“Desde setembro ou outubro do ano passado que estamos a assistir a uma procura superior à oferta”, sublinha Manuel Serrano. “Isso decorre do aumento do consumo, da procura desta proteína que é barata, e eu costumo dizer que é a melhor e mais barata. E depois, esporadicamente, temos estes episódios de gripe das aves, que é o que está a acontecer nos EUA, que fazem diminuir a produção”.

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O consumo de ovos tem aumentado nos últimos anos em todo o mundo, asseguram os profissionais do setor. Por um lado, o ovo está associado a um estilo de vida saudável e à prática de desporto. Além disso, é “a proteína mais barata que podemos comer”, diz Alfredo Martins. Quando o preço da carne aumenta, é natural ver o consumo de ovos a aumentar também. “E nós somos dos países da Europa que menos ovos consome per capita”, refere Manuel Serrano. Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) de 2019, cada português consumia, em média, 175 ovos por ano, muito atrás de países como Espanha (222) ou França (191). A tendência é para aumentar.

Em Portugal, as empresas têm vindo a fazer um esforço para acompanhar a vontade dos consumidores e aumentar a oferta. A Zêzerovo tem em curso investimentos na ordem dos 20 milhões de euros para aumentar a capacidade atual das instalações, que acolhem dois milhões de galinhas poedeiras, entre as categorias de solo, gaiola, ar livre e biológico. O objetivo é chegar a 2027 com capacidade para criar mais um milhão de animais. “A burocracia impede que sejamos mais céleres”, lamenta Alfredo Martins.

Portugal tenta fugir à “especulação pura e dura”

Para fazer face à crise, os Estados Unidos já anunciaram que vão importar ovos da Turquia e da Coreia do Sul. E alguns países europeus podem seguir-se na lista de vendedores. Espanha, ao contrário de Portugal, tem capacidade para vender o que produz a mais. É o terceiro maior produtor da União Europeia, atrás de França e Alemanha, e exporta 20% da produção, ainda que venda praticamente apenas para os parceiros europeus. Só que, ao contrário de Portugal, os espanhóis admitem começar a vender ovos ao país liderado por Trump. A diretora da associação espanhola de produtores de ovos, Mar Fernández, reconheceu, em declarações à Efe, que o país está a trabalhar com as autoridades do próprio país e dos EUA para obter os certificados sanitários necessários.

“Os espanhóis são muito competitivos. E têm capacidade para exportar para os EUA”, ressalva Paulo Mota. A questão é que, “exportando para os EUA, vão subir os preços. Quem quiser comprar-lhes ovos tem de pagar o mesmo preço que eles vendem para os EUA”, aponta o especialista. Um produtor galego confessou ao El Mundo que tem recebido contactos de países como Israel e Dubai, interessados em comprar ovos mais baratos com o objetivo de vendê-los aos EUA.

Portugal já fez o mesmo, e não há muito tempo. Em 2017, os EUA passaram por uma crise idêntica de gripe das aves e recorreram à Europa. “Na altura fomos das primeiras empresas da Europa a obter autorização para exportar. Chegámos a comprar em Espanha para exportar para os EUA”, lembra Manuel Serrano do grupo CAC. “Os EUA são o país mais restritivo neste segmento de negócio, têm uma barreira natural porque eles parafinam os ovos. Isso é proibido na Europa. Só que nestas circunstâncias eles levantam rapidamente essas barreiras alfandegárias indiretas e aí já servem ovos de qualquer empresa”.