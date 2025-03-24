“Ovoflação”. A crise que fez disparar o preço dos ovos nos EUA chegou a Portugal

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São alvo de contrabando nas fronteiras, cobrados à parte em restaurantes e racionados nos supermercados. Nos Estados Unidos, o preço dos ovos tornou-se numa questão política, já classificada por Donald Trump como um “desastre”. A crise, provocada pela gripe das aves, até ganhou um termo próprio: “ovoflação”. Desde 2022 foram abatidas 166 milhões de galinhas nos EUA. Só em 2025 foram mais de 30 milhões. Em Portugal, a dúzia de ovos ainda está longe dos 15 euros que chegou a atingir nos Estados Unidos. Mas o contágio já se faz sentir nos preços.
Segundo os dados disponibilizados pela Deco Proteste ao Observador, na segunda semana de março o preço médio de meia dúzia (não há dados para o preço da dúzia para comparação direta com os EUA) de ovos em Portugal aumentou quase 5%, de 1,62 euros (valor que se manteve estável durante as cinco semanas anteriores) para 1,70 euros. Na terceira semana de março este valor manteve-se. É a primeira vez em pelo menos dois anos (período contemplado na recolha da Deco Proteste) que a meia dúzia de ovos atinge os 1,70 euros.
O salto não é comparável com o que aconteceu nos EUA, onde os preços dispararam mais de 180% num ano, segundo dados oficiais do departamento de agricultura. Para 2025, são esperados aumentos na ordem dos 82%.
Portugal também ainda está longe do que se está a passar em Espanha, onde em duas semanas os preços aumentaram 25%. No país vizinho, uma dúzia de ovos de categoria M, a menos dispendiosa, passou a custar cerca de 2,60 euros, quando há quinze dias podia ser adquirida por 2,10 euros, de acordo com dados da associação de consumidores OCU citados pelo El Mundo. Tanto Portugal como Espanha, e o resto da Europa, estão a ser contaminados pela crise norte-americana. E para solucionar a falta de oferta, os Estados Unidos já começaram a pedir auxílio aos países europeus. Portugal incluído.
“Houve contactos da embaixada [dos EUA] com as entidades oficiais e com a nossa associação para ver se havia produtores interessados em exportar, mas não há disponibilidade para isso”, revela ao Observador Paulo Mota, presidente da Associação Nacional dos Avicultores Produtores de Ovos (ANAPO).
Também o grupo CAC, um dos maiores do setor em Portugal, passou pela mesma experiência nas últimas semanas. E com o mesmo resultado. “Há pedidos de todo o lado neste momento. Inclusive dos EUA. É óbvio que dissemos que não. Temos a responsabilidade de abastecer tanto o mercado nacional como as nossas fábricas de ovoprodutos e não temos disponibilidade para exportar. Mas fomos contactados e sei que os EUA já fizeram contactos em Portugal e em Espanha. Presumo que estão a contactar em toda a Europa. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) fez chegar estes contactos ao setor”, conta Manuel Sobreiro, administrador do grupo CAC. À empresa que detém marcas como a Matinados ou a Superovo o pedido chegou através de uma empresa de um grupo de supermercados dos EUA.
Para que os ovos europeus possam ser vendidos para os EUA são necessárias condições e certificações específicas, que em Portugal são tratadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). O Observador questionou a DGAV, através do Ministério da Agricultura, sobre a existência de pedidos dos EUA para a compra de ovos portugueses, mas não obteve resposta.
“A proteína mais barata que podemos comer”
A explicação para o aumento dos preços em Portugal na sequência da crise nos EUA é simples: “O mercado é global. Não há muita oferta e o consumo tem aumentado. É a lei da oferta e da procura a funcionar”, resume Alfredo Martins, diretor-geral da Zêzerovo. Ao contrário do que aconteceu no final de 2022 e início de 2023, por exemplo, em que a subida dos preços das rações para os animais também contribuiu para a subida do preço dos ovos, na sequência da guerra na Ucrânia, desta vez é mesmo a escassez do outro lado do oceano que está a fazer escalar os preços.
“Desde setembro ou outubro do ano passado que estamos a assistir a uma procura superior à oferta”, sublinha Manuel Serrano. “Isso decorre do aumento do consumo, da procura desta proteína que é barata, e eu costumo dizer que é a melhor e mais barata. E depois, esporadicamente, temos estes episódios de gripe das aves, que é o que está a acontecer nos EUA, que fazem diminuir a produção”.
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O consumo de ovos tem aumentado nos últimos anos em todo o mundo, asseguram os profissionais do setor. Por um lado, o ovo está associado a um estilo de vida saudável e à prática de desporto. Além disso, é “a proteína mais barata que podemos comer”, diz Alfredo Martins. Quando o preço da carne aumenta, é natural ver o consumo de ovos a aumentar também. “E nós somos dos países da Europa que menos ovos consome per capita”, refere Manuel Serrano. Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) de 2019, cada português consumia, em média, 175 ovos por ano, muito atrás de países como Espanha (222) ou França (191). A tendência é para aumentar.
Em Portugal, as empresas têm vindo a fazer um esforço para acompanhar a vontade dos consumidores e aumentar a oferta. A Zêzerovo tem em curso investimentos na ordem dos 20 milhões de euros para aumentar a capacidade atual das instalações, que acolhem dois milhões de galinhas poedeiras, entre as categorias de solo, gaiola, ar livre e biológico. O objetivo é chegar a 2027 com capacidade para criar mais um milhão de animais. “A burocracia impede que sejamos mais céleres”, lamenta Alfredo Martins.
Portugal tenta fugir à “especulação pura e dura”
Para fazer face à crise, os Estados Unidos já anunciaram que vão importar ovos da Turquia e da Coreia do Sul. E alguns países europeus podem seguir-se na lista de vendedores. Espanha, ao contrário de Portugal, tem capacidade para vender o que produz a mais. É o terceiro maior produtor da União Europeia, atrás de França e Alemanha, e exporta 20% da produção, ainda que venda praticamente apenas para os parceiros europeus. Só que, ao contrário de Portugal, os espanhóis admitem começar a vender ovos ao país liderado por Trump. A diretora da associação espanhola de produtores de ovos, Mar Fernández, reconheceu, em declarações à Efe, que o país está a trabalhar com as autoridades do próprio país e dos EUA para obter os certificados sanitários necessários.
“Os espanhóis são muito competitivos. E têm capacidade para exportar para os EUA”, ressalva Paulo Mota. A questão é que, “exportando para os EUA, vão subir os preços. Quem quiser comprar-lhes ovos tem de pagar o mesmo preço que eles vendem para os EUA”, aponta o especialista. Um produtor galego confessou ao El Mundo que tem recebido contactos de países como Israel e Dubai, interessados em comprar ovos mais baratos com o objetivo de vendê-los aos EUA.
Portugal já fez o mesmo, e não há muito tempo. Em 2017, os EUA passaram por uma crise idêntica de gripe das aves e recorreram à Europa. “Na altura fomos das primeiras empresas da Europa a obter autorização para exportar. Chegámos a comprar em Espanha para exportar para os EUA”, lembra Manuel Serrano do grupo CAC. “Os EUA são o país mais restritivo neste segmento de negócio, têm uma barreira natural porque eles parafinam os ovos. Isso é proibido na Europa. Só que nestas circunstâncias eles levantam rapidamente essas barreiras alfandegárias indiretas e aí já servem ovos de qualquer empresa”.
Na visão dos produtores nacionais, o que se passa é “especulação pura e dura”. E Portugal está a tentar escapar. “Os produtores viveram muitos anos com dificuldades e muitos entram neste campo especulativo”, admite Manuel Serrano. No grupo CAC, que movimenta anualmente 90 milhões de ovos e trabalha com mais de 50 produtores, optou-se por aumentar a remuneração destes fornecedores quando os norte-americanos vieram bater à porta. “Nós, operadores de mercado, tivemos de subir os preços para que os nossos produtores não nos desviassem os ovos. Temos de remunerá-los melhor e acompanhar a tendência de preços no mercado para que possamos ter ovos para abastecer regularmente o mercado. Os supermercados, por sua vez, compreenderam os nossos argumentos e repercutiram esses aumentos no consumidor”, explica o administrador do grupo CAC.
A produção de ovos em Portugal não é suficiente para exportar. As poucas exportações que existem são de produtos transformados, como gemas ou claras pasteurizadas. Mas nem sempre foi assim. Até “2019 ou 2020”, refere Paulo Mota, “tínhamos uma autosuficiência na ordem dos 115%, que nos permitia exportar, e neste momento temos pouco mais de 100%”. Não foi a produção que baixou, detalha o responsável, “antes pelo contrário”. Foi o consumo que aumentou muito. Além disso, “deixou de haver tanta importação e passámos a consumir mais o ovo nacional” por causa da tal “especulação” de Espanha. “Estávamos muito nas mãos deles. Aumentando o consumo e baixando as exportações, faz com que tenhamos menos autosuficiência”.
Com a Páscoa à porta, e com a crise aviária longe de estar resolvida, seria de esperar que os consumidores portugueses continuassem, nas próximas semanas, a assistir a um aumento contínuo dos preços. Mas a ANAPO diz que a hipótese é pouco provável. “Não me parece que possa haver mais aumentos. A produção tem andado a informar e a negociar atempadamente com os principais clientes, ou seja, com as grandes superfícies”, para evitar que isso aconteça. Além disso, acrescenta, “o grande acréscimo de consumo é no Natal e não na Páscoa”.
Galinhas de aluguer e uma gripe “que não se resolve em pouco tempo”
As imagens deram a volta ao mundo nas últimas semanas. Nos supermercados dos EUA, passou a ser comum encontrar as prateleiras dos ovos quase vazias ou com sinais a ditar o número máximo de unidades que cada cliente podia levar. Nas etiquetas dos preços, passaram a estar quase sempre dois dígitos. O custo dos ovos tornou-se num assunto político nos EUA, com Donald Trump a culpar Joe Biden por ter permitido o “descontrolo” dos preços.
No mesmo sentido, o presidente dos EUA congratulou-se quando os valores começaram a descer, já em março. “Quando eu tomei posse, o preço dos ovos estava altíssimo e agora baixou”, disse na semana passada. Segundo os dados mais recentes do departamento de agricultura, uma dúzia de ovos com casca de categoria L custava, a 21 de março, 4,90 dólares. No início do mês de março custava 8,17 dólares, em média. A média de longo prazo ronda os dois dólares. O mesmo preço que ainda pode ser encontrado no México.
Nos últimos meses, o contrabando de ovos nas fronteiras disparou. Os ovos têm de ser declarados por questões sanitárias, e as multas para quem não o faz podem chegar aos 10 mil dólares (cerca de 9.200 euros) em caso de reincidência. Segundo o Wall Street Journal, que cita a autoridade alfandegária dos EUA, as apreensões de ovos em todo o país aumentaram 36% num ano. Em San Diego, que faz fronteira com o México, as apreensões aumentaram 158%. No atual ano fiscal, houve mais de 5.500 apreensões no total, que comparam, por exemplo, com 413 apreensões de fetanil, a droga que levou Donald Trump a abrir uma guerra de tarifas com o Canadá e o México.
Além do tráfico, os norte-americanos têm recorrido a outras soluções criativas para colmatar a falta de ovos, como o aluguer de galinhas. Isto numa altura em que grandes cadeias de restauração como a Waffle House ou a Denny’s começaram a cobrar uma taxa de 0,50 dólares por cada prato que contenha um ovo.
Apesar de os preços já terem começado a baixar nos EUA, quem conhece o setor antevê que esta crise “não se resolve em pouco tempo”. Nomeadamente “por questões sanitárias”, porque “são necessários muitos meses até que seja possível repovoar os pavilhões [de galinhas]” afetados pela gripe das aves.
Em Portugal, foram registados os primeiros casos em animais no início deste ano. Uma capoeira doméstica em Leiria e uma exploração de galinhas, patos e gansos em Sintra foram os casos conhecidos, além de três situações detetadas em aves selvagens. Um susto “pontual”, defende Manuel Serrano, mas que serviu para alertar os produtores para o futuro. “Somos um país na rota de aves migratórias”, que trazem a doença, por isso “corremos riscos”, admite.
“Temos passado ao lado mas temos de estar preparados para ter mais casos no futuro em todo o mundo”, corrobora Paulo Mota. “Isto não é como foi com a Covid-19, em que fechámos as pessoas em casa e diminuímos a propagação. Não conseguimos controlar animais selvagens. Eles circulam por todo o mundo e propagam a doença”. Segundo o líder da ANAPO, “não se está a desenvolver uma vacina à mesma velocidade” do que aconteceu com a Covid “porque o risco em humanos tem sido reduzido”. O que não significa que não possa aumentar. “O vírus vai sofrendo mutações. Podemos vir a ter problemas mais graves. Agora se é amanhã ou daqui a 50 anos não sabemos”.
Além de uma vacina para humanos, destinada a pessoas expostas a animais, há outras destinadas às próprias aves. “França está muito à frente no conhecimento, tem um programa vacinal já com dois ou três anos e com duas vacinas diferentes”, desvenda Paulo Mota. Mas ainda há muita investigação em curso. “Não há garantias de que um animal vacinado não propague a doença”, exemplifica o porta-voz da ANAPO. Além disso, ressalva, “há a questão comercial, porque alguns países não querem importar ovos provenientes de animais vacinados, porque se está a transportar o vírus. Se tivermos a vacina em poucos anos se calhar mata-se o problema à nascença”.