Faltavam poucos minutos para as 19h30m quando Vladimiro Feliz abre a porta de sua casa na zona da Foz Velha e de lá sai imediatamente Bentley, um cão labrador preto que faz parte da família há 9 anos. “Não é por causa do carro, aliás, se tivesse o nome do meu carro preferido chamar-se-ia Porsche”, diz, bem disposto. O candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto conduz a equipa do Observador até ao jardim, onde já sem máscara pede um copo de água, para evitar a “rouquidão natural” da sua voz.

Confessa que gosta de debates, mas prefere duelos. “Embora defenda que todos devam ter o seu espaço para exprimir as suas ideias e opiniões, preferia um confronto frente a frente. Se pudesse escolher? O primeiro, o segundo e o terceiro seriam com Rui Moreira, claro.” A preparação para o debate televisivo da noite desta terça-feira começou no dia anterior e a estratégia é quase sempre a mesma: muita pesquisa e conselheiros por perto. “Revejo algumas entrevistas minhas antigas para não perder o fio condutor, aproveito alguns trunfos dos meus adversários, nomeadamente do atual presidente, e depois chamo um conjunto de pessoas que me ajudam a confrontar com alguns temas que estão na agenda e que possam ser mais polémicos”, explica.

Passemos então às apresentações dos que o esperam na sala. O “farol” Sebastião Feyo de Azevedo, candidato à presidência da assembleia municipal e coordenador do plano autárquico; Miguel Corte-Real, vice presidente do PSD Porto e “amigo de longa data”; Tiago Mota e Costa, diretor de campanha e apelidado de “vice almirante” do grupo, sendo o responsável pelos horários e “pelas coisas não descarrilarem”; e Sara Balonas, a especialista em comunicação e imagem que inicialmente ajudava Vladimiro a escolher as gravatas.