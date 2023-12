Senado, Câmara dos Representantes, Casa Branca. No final de um dia intenso em que dialogou com os principais órgãos de soberania norte-americanos, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um desfecho positivo. De todas as conversas que manteve esta terça-feira, o segundo dia de visita oficial aos Estados Unidos (EUA), onde chegou no dia anterior para um conjunto de encontros estratégicos, o líder da Ucrânia recebeu “sinais mais do que positivos”, ainda que rejeitasse detalhar quais são os contornos dos possíveis ganhos para Kiev.

Contudo, do que foi tornado público, há poucos motivos para Volodymyr Zelensky estar tão otimista: os republicanos no Senado continuam a bloquear o pacote de ajuda avaliado em 110 mil milhões de dólares (cerca de 102 mil milhões de euros), dos quais 61 mil milhões de dólares (aproximadamente 57 mil milhões de euros) serão destinados ao esforço de guerra ucraniano.

O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, reconheceu que está ao lado da Ucrânia, mas disse esta terça-feira ser “praticamente impossível” que o pacote de ajuda seja aprovado “antes do Natal”. Mesmo que se chegue a um “acordo” entre democratas e republicanos, o responsável partidário assinalou que o calendário é muito apertado para os senadores “aprovarem” o pacote, que depois ainda vai precisar do voto favorável dos congressistas.

