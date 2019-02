O primeiro dos processos foi aberto em 2005 e arquivado em 2007. Foi por esta altura que António recebeu em casa o despacho de arquivamento do tribunal do Funchal, na Madeira. Abriu o envelope e leu, incrédulo, as palavras assinadas pela procuradora do Ministério Público: as suspeitas de abuso sexual levantadas pelo seu filho contra um padre não tinham passado de “uma história inventada e imaginada pelo menor”.

Natural da Madeira, mas a viver em Espanha, António acedera ao pedido do filho, tinha ele 10 anos, para ir estudar para o seminário perto da casa dos avós, no Funchal. Um divórcio, uma nova companheira e uma vida de trabalho árduo ajudaram-no a decidir. Quatro anos depois dessa decisão, chegava o telefonema. Do outro lado da linha, João chorava e contava as razões da sua tristeza: tinha sido abusado sexualmente pelo padre da paróquia onde era costume ajudar na missa. António apanhou logo um avião e foi ter com ele. Levou-o ao hospital e apresentou queixa na polícia. Acabaria por voltar a Espanha, deixar a investigação do caso nas mãos das autoridades e o filho a cargo da Igreja. Era essa a vontade de João.

Quando foi notificado do fim do processo, António não se conteve. De Espanha, enviou uma carta ao Ministério Público, informando que o processo não podia terminar assim. “Penso que o meu filho foi obrigado a dizer que tudo era mentira para que o padre Anastácio fosse libertado”, escrevia. “Tenho prevista uma viagem à Madeira e vou apresentar-me nessas dependências com o meu filho para aclarar a verdade”, prosseguia na carta assinada a 29 de julho de 2007.

A carta que escreveu, inconformado com o arquivamento do processo, continuava: “Nas minhas conversas com o padre Fiel, do seminário, comentou-me que, no momento, já sabia do ocorrido ao menor, mas não me quiseram dizê-lo, pelo que deduzo que o assunto não está clarificado”.