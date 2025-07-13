Palavrões, corações e Gyökeres. O que dizem os votos nulos das últimas eleições?

“Não podia deixar passar a oportunidade de justificar o meu voto (embora ninguém vá ler provavelmente). Os nossos ditos representantes ñ podem ter uma luta de egos e em vez de ocuparem o seu tempo a atacarem-se defendam as suas ideias e os seus programas”. A declaração surge escrita à mão, a caneta azul, no fundo de um boletim de voto. Foi lida pelo Observador num dos quase de 59 mil votos considerados nulos em território nacional nas eleições legislativas do passado dia 18 de maio (menos oito mil que em 2024). O desabafo vem acompanhado também por um voto, ainda que em nenhuma das 18 opções dadas aos eleitores. Com a mesma caneta azul, este eleitor, ou eleitora, colocou a cruz numa 19.ª hipótese: o povo.
O Observador consultou uma amostra com mais de mil boletins anulados no círculo eleitoral de Lisboa, onde o boletim era composto por 18 partidos, o que não acontece em todos os círculos eleitorais. Foram selecionados de forma aleatória entre os 2021 envelopes conservados na Unidade Central do Palácio de Justiça de Lisboa após terem terminado os trabalhos da Assembleia de Apuramento Geral. Além do “povo”, nas últimas legislativas os portugueses “votaram” em massa em Viktor Gyökeres, jogador do Sporting; com menor expressão no treinador Rui Borges; mas também em Deus e no Papa Francisco. Até D. Sebastião teve votos.
Na maioria dos casos verificados pelo Observador, o voto nulo é consciente. Entre os mais de mil boletins consultados, algumas centenas foram rasuradas de propósito com uma cruz ou uma traço que ocupa toda a folha A4. Outras opções populares de quem quer propositadamente depositar um voto nulo passam por colocar a cruz não apenas num partido mas em vários, ou mesmo em todos.
Mas também há centenas de votos que acabam por ir para o lixo sem que essa possa não ser a intenção do eleitor. “Não desiludas!”, “força!”, “boa sorte”, “vamos vencer as desigualdades!”. Estes e outros desejos foram manifestados pelos eleitores à frente do nome do partido no qual desenharam a cruz. Também são comuns os desenhos de corações ou caras sorridentes junto ao voto que é, nestes casos, automaticamente anulado. Na amostra consultada pelo Observador no Palácio da Justiça, onde os mais de 11 mil boletins nulos registados no distrito de Lisboa são guardados antes de serem destruídos, os “corações” desenhados à volta dos nomes dos partidos surgem maioritariamente (cerca de uma dezena) em votos depositados no Chega.
Mas há outro fenómeno verificado em algumas dezenas de votos, que acabaram anulados não parecendo ser essa a intenção do eleitor. Entre o nome do partido e o quadrado destinado à cruz, surge a assinatura do votante, e muitas vezes o nome completo. A grande maioria dos eleitores que associaram a assinatura ao boletim votaram, nesta amostra, no Partido Socialista.
Há várias razões para que um voto seja considerado nulo. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE) um voto nulo é aquele em que tenha sido assinalado mais de um quadrado; em que haja dúvidas sobre qual o quadrado assinalado; em que tenha sido assinalado o quadrado correspondente a uma candidatura que tenha sido rejeitada ou desistido das eleições; em que tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura e em que tenha sido escrita qualquer palavra.
As indicações da CNE são claras: o voto deve ser assinalado com “dois riscos que se cruzem dentro do quadrado que está na mesma linha da candidatura em que pretende votar, a seguir ao símbolo respetivo”. Se a cruz sair fora do quadrado, “e mesmo que a cruz não esteja perfeitamente desenhada”, o voto é considerado válido, diz a CNE, “desde que assinale a vontade do eleitor sem lugar a dúvidas”.
Mas para os eleitores, parece haver dúvidas. Entre os mais de 11 mil votos, ou 0,89%, que foram considerados nulos no círculo eleitoral de Lisboa, há dezenas de situações em que a escolha do partido é feita não com o recurso a uma cruz, mas antes com um sinal de visto, com um círculo desenhado em torno do quadrado do voto ou até pintando o quadrado. E até com a cruz inscrita no símbolo do partido em vez de no quadrado próprio. Em nenhuma destas circunstâncias um voto pode ser considerado válido.
AD ou ADN? PCTP ou PCP? As siglas que confundem os eleitores
Foi tema nas legislativas de 2024, quando o partido ADN, de Joana Amaral Dias (o cabeça de lista por Lisboa foi Bruno Fialho) multiplicou por dez a votação que tinha registado em 2022, conseguindo até a subvenção partidária atribuída aos partidos com mais de 50 mil votos (teve 100.044). Seria possível que muitos destes votos fossem, na verdade, destinados à coligação Aliança Democrática (AD), que juntava PSD, CDS e PPM?
A coligação que venceu as eleições não teve dúvidas sobre a confusão com as siglas e até apresentou uma queixa à CNE. A consulta feita pelo Observador aos votos de 2025 verificou que os enganos existem mesmo. Nas últimas legislativas, o ADN perdeu votos em relação ao ano anterior (teve menos de 79 mil), mas em dezenas de boletins é possível perceber que os eleitores queriam colocar a cruz na AD, mas a semelhança com o ADN fez com que assinalassem o quadrado errado. Cerca de 50 dos mais de mil votos consultados mostram que os eleitores perceberam o erro, rasuraram o quadrado do ADN e fizeram, depois, a cruz na AD. Em alguns boletins, para que o engano fosse percetível, os eleitores até fizeram questão de deixar uma mensagem para quem contasse os votos: o voto no ADN é “não aplicável”, o “correto” é na AD.
Só que as confusões não acontecem apenas entre a coligação que governa o país e o partido liderado por Joana Amaral Dias. Há outras siglas e denominações que baralham os eleitores. No boletim do círculo de Lisboa, o Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) surge primeiro que a CDU (PCP-PEV). O que terá levado alguns eleitores a pôr a cruz no primeiro quadrado, riscá-lo e assinalar depois a CDU como o voto que deveria contar. “Não considerar”, lê-se num boletim junto ao símbolo do PCTP/MRPP. “Este!”, escreveu o mesmo eleitor junto ao quadrado do PCP.
Menos frequentes, mas ainda assim com alguns casos a assinalar, pelo menos em Lisboa, são as confusões entre a Iniciativa Liberal (IL) e o Partido Liberal Social (PLS). Este último, cujo símbolo tem a palavra “Liberal” escrita em maiúsculas, ao contrário da IL que tem apenas a letra “I”, surgia no boletim do distrito de Lisboa em penúltimo lugar, quase no fim da folha. Ainda assim, confundiu alguns eleitores.
Quem detetar um voto errado a tempo tem direito a corrigi-lo. Segundo a CNE, é possível pedir um novo boletim de voto em caso de engano. O eleitor deve assinalar “todos os quadrados para ‘esconder’ a sua opção” e pedir outro boletim de voto ao presidente da mesa, devolvendo o primeiro. O presidente “deve escrever ‘inutilizado’, rubricá-lo e conservá-lo em separado”.
O “eleito” Viktor Gyökeres e o CAMPEÃO SCP
Não terá direito a um lugar no parlamento nem sequer a subvenção, mas o grande “vencedor” das eleições legislativas entre os votos nulos do círculo de Lisboa foi um sueco de 27 anos. Dezenas de eleitores que foram às urnas a 18 de maio escreveram no boletim o nome de Viktor Gyökeres, o avançado do Sporting que foi o melhor marcador do campeonato, com 39 golos. No fundo do boletim com uma cruz, com o nome a ocupar a folha toda, com ou sem desenhos, foram várias as formulações encontradas pelos eleitores que optaram por anular o voto desta forma.
A devoção e o entusiasmo dos adeptos do Sporting, que se tinha sagrado bicampeão no dia anterior às eleições, fez-se sentir em força nos boletins das últimas legislativas. Em mais de mil eleitores, algumas dezenas optaram por celebrar o bicampeonato do clube de Alvalade no boletim em vez de votarem num partido. CAMPEÃO SCP, scp bi campeão, MÁGICO SPORTING, Sporting tri campeão ou SPORTING DÁ-ME O TRI foram algumas das palavras escolhidas pelos eleitores. O nome de Rui Borges, treinador dos leões, também recebeu alguns “votos”, assim como o jogador Morita. Num dos boletins surgem inclusive os nomes de toda a equipa. E um adepto optou por colar um autocolante do Sporting na folha de voto.
O segundo clube com mais referências nos boletins de voto é o Sport Lisboa e Benfica. Além dos clássicos VIVA O BENFICA e SLB 1904, um dos eleitores manifestou a vontade de ver “Rui Costa na rua” e outro desenhou uma cruz na opção “SLB” e outra no Chega com a ressalva de que “estava a brincar!”.
Nos votos consultados pelo Observador, além de Sporting e Benfica, o único clube que surge referido nos boletins é o Operário Futebol Clube.
Da Irmandade do Anel ao Dragon Ball, as personagens que foram a votos
Frodo, Bilbo, Sam, Pippin, Merry, Aragorn, Legolas, Boromir, Gimli e Gandalf. Juntos formam a Irmandade do Anel, que na trilogia do Senhor dos Anéis tem como missão destruir o anel do poder. E juntos surgem também num dos boletins de voto consultados para este trabalho. O eleitor que optou por decalcar na folha de voto o universo criado por J.R.R. Tolkien não ficou por aqui. Acima dos nomes das personagens ainda é possível ler que o “Senhor dos Anéis é espetacular”, e ver uma espécie de caveira (o vilão Sauron?) desenhada a ocupar metade da folha.
Substituir o voto em partidos pelos nomes de personagens de livros ou filmes é, por diversas vezes, a escolha dos eleitores portugueses que optam por submeter um voto nulo. Nos boletins em análise, a trilogia do Senhor dos Anéis conquistou mais um voto, com um aviso aos partidos: “YOU SHALL NOT PASS! ASS: GANDALF”. Ou seja, não passarão, em tradução literal. A assinatura remete para o feiticeiro da trilogia.
Outro universo plasmado nos boletins de voto dos portugueses é o da série japonesa Dragon Ball. Nos boletins consultados, o Observador encontrou “votos” nas personagens “Vegeta” e “Piccolo Daimaoh” (que na versão portuguesa era conhecido como Coraçãozinho de Satã).
Surgem ainda referências a personagens como o Super Homem, o “Deus Thor”, Baby Shark e ainda ao protagonista do romance Os Miseráveis, Jean Valjean. O “Pai Natal” também conquistou um “voto”, de um eleitor que no mesmo boletim colocou uma cruz na Iniciativa Liberal.
Mas nem só a ficção captou a descrença dos eleitores na classe política. Nas últimas eleições, houve “votos” anulados em Gouveia e Melo, Pedro Sánchez, Manuel João Vieira dos Ena Pá 2000, no deputado federal brasileiro Tiririca (acompanhado pelo slogan “pior do que está não fica”) e até em Trump. São de realçar ainda várias referências religiosas, a Jesus Cristo, “Deus pai todo o poderoso” e ao Papa Francisco, e uma a D. Sebastião. Também foram depositados nas urnas, e anulados, alguns boletins com o nome de Salazar.
“Dum dum não escapa um”. Os desenhos, as obscenidades e a contestação
O batom vermelho tornou-se num símbolo político quando, em 2021, André Ventura criticou os “lábios muito vermelhos” de Marisa Matias. As palavras deram origem a uma onda de apoio que ainda tem ecos nos dias de hoje. Um dos boletins anulados em Lisboa foi precisamente um voto no Bloco de Esquerda que no topo da página continha a marca de uns lábios vermelhos.
Sem surpresa, uma grande quantidade dos votos anulados nas últimas eleições, e previsivelmente em todas, contém mensagens agressivas, obscenas, racistas e xenófobas e repletas de insultos aos políticos. “Ganhem vergonha na cara”, “pedintes do tacho”, “todos lixo”, “dum dum não escapa um” ou “bando de abutres a pairar sobre o Orçamento do Estado” são alguns dos mais suaves encontrados pelo Observador. São vários ainda os casos em que os eleitores dedicam um adjetivo ou uma descrição a cada partido. Eis o exemplo de um boletim de voto:
“Ergue-te: gentalha medonha
Livre: fds!
Juntos pelo Povo: um chalupa
Partido Popular Monárquico: outro chalupa
Alternativa Democrática Nacional: chalupas
PAN: fds!
Partido Socialista: nunca mais aprendem
Iniciativa Liberal: crueldade engravatada
Chega: que vergonha! gentinha abjeta!
Nós, Cidadãos: outros chalupas!
Bloco de Esquerda: nunca mais descem à terra!
CDU – Coligação Democrática Unitária: também não aprendem
AD – Coligação PSD/CDS: nunca mais aprendem”
As últimas eleições ficaram ainda marcadas pelo caso Spinumviva, empresa que pertencia ao primeiro-ministro e que deu origem à polémica que levou o país às urnas pela segunda vez em pouco mais de um ano. E o reflexo ficou à vista nos boletins de voto. Além do próprio nome da empresa escrito junto à linha da AD e de insultos como “Luís Montenegro é um avençado descarado e sem vergonha”, os eleitores encontraram outras formas mais originais de remeter para a polémica. A expressão “Spinum Mortis” à frente da Aliança Democrática ou o desenho de uma bomba com o nome da empresa a ser largada por um boneco revelam que o caso teve impacto junto de alguns eleitores.
Os desenhos nos boletins também são um veículo comum para a contestação através do voto. Já chegaram a surgir “verdadeiras pinturas com várias cores” nas folhas de voto, diz ao Observador uma fonte envolvida no processo de organização dos boletins. Nos votos consultados para este trabalho, além das dezenas de desenhos obscenos, surgiram desenhos de porcos, palhaços, um pintainho, cravos com mensagens alusivas ao 25 de Abril e outras flores.
Entre as mensagens de protesto, são também frequentes os apelos relativos a problemas locais. “Pedido por favor limpa as ruas de Santa Iria. Moro aqui à [sic] 4 meses e nunca vi limpas estas ruas”, lê-se num voto no Chega. “Os cruzeiros são um cancro para Lisboa. Acabem com os tuk tuk, fogareiros, jipes, autocarros”, escreveu outro eleitor. “É a primeira vez que não voto: só voltarei a votar quando tiver um médico para me atender”, apelou um eleitor, com a particularidade de ter incluído o pedido no boletim de voto num autocolante, ao qual acrescentou o nome e o número de contribuinte.
Nas centenas de mensagens dos eleitores lidas pelo Observador nos votos declarados nulos foram ainda encontrados apelos à paz, à união entre os partidos, à “Palestina livre” e à redução de impostos. E ainda algumas mensagens mais poéticas:
“Então,
se eles que se conhecem tão bem,
não acreditam uns nos outros,
sou eu,
que não os conheço de lado nenhum,
que vou acreditar neles,
e dar-lhes o dinheiro do meu voto?
O Demo
– que os conhecerá melhor do que eu –
que lhes pague!!!”
“Voto nulo porque a rede de tentáculos entre partidos mais parece uma orgia de polvos. Chegou a um ponto insustentável. Quando a integridade, a ética, a transparência deixarem de ser adereços para tolos, votaremos com uma cruz apenas”.
As imagens que compõem este trabalho são ilustrações do Observador com base nos originais consultados.