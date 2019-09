PAN arranca campanha com denúncias de transporte de animais — e quer alianças com os outros partidos

Na primeira manhã de campanha eleitoral, a caravana do PAN esteve em Sines e em Santiago do Cacém para denunciar o transporte de animais sem condições. E piscou o olho ao Bloco de Esquerda.

Artigo em atualização ao longo do dia

Foi sobretudo para falar de animais e natureza que o PAN (Pessoas-Animais-Natureza) aproveitou a primeira manhã de campanha eleitoral. O deputado único do partido e cabeça-de-lista por Lisboa, André Silva, passou a manhã desta terça-feira entre o porto de Sines e um olival intensivo no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, para — naquela que é a primeira grande campanha eleitoral do PAN após a eleição inédita em 2015 — denunciar as condições em que o gado é exportado a partir de Portugal e para contestar o recurso à agricultura intensiva na produção de azeite.

A primeira paragem da caravana do PAN (que é composta por apenas um carro híbrido que transporta André Silva e os colaboradores mais próximos) foi o porto de Sines, onde se juntou a Cristina Rodrigues, cabeça-de-lista por Setúbal, e a elementos da Sines Animal Save, uma associação de defesa dos direitos dos animais. No porto, em frente a um navio de transporte de gado vivo, foi Noel Santos, da associação que luta pelo fim do consumo de animais, que deu início à conversa entre os ativistas e os jornalistas — já que a primeira ação não envolveu qualquer contacto com o público. “Aquele navio tem milhares de borregos a bordo”, disse, antes de acrescentar: “Vai demorar cerca de 13 dias a chegar a Israel”.

Cristina Rodrigues, cabeça-de-lista pelo distrito de Setúbal, interrompeu-o para lembrar a diretiva europeia que impede os transportes de longa duração de animais vivos — ou seja, superiores a oito horas de duração — e para sublinhar que entre as propostas do PAN se encontra a obrigatoriedade de um médico veterinário a bordo de todos estes navios e também o impedimento de exportação de animais para países onde não sejam cumpridas as normas europeias para o abate de animais. Em Israel, por exemplo, os animais são sangrados até à morte “por causa dos rituais religiosos”, lembrou Noel Santos.

“Portugal está a incumprir a diretiva europeia que determina que não deve haver transportes de longa duração, superiores a 8 horas. Os transportes, muitas vezes, duram oito, nove, dez, 13 dias”, disse André Silva, criticando também o envio de animais para países onde não existem condições dignas de abate. Na União Europeia, garante, o abate é feito com recurso ao atordoamento, ao contrário do que é feito em muitos países de destino do gado vivo exportado por Portugal.

“Todas as propostas do PAN têm sido sucessivamente chumbadas. Este é um problema que preocupa cada vez mais pessoas. Não faz sentido que estes produtores recebam apoios da UE. Não faz sentido que estes apoios estejam a ser concedidos para terem vantagem na exportação quando não são os portugueses a beneficiar”, afirmou André Silva, acrescentando ainda que quer que a tutela da proteção dos animais deixe o Ministério da Agricultura e passe para o do Ambiente.

Bloco é “aliado” e não adversário, garante André Silva

Reagindo à entrevista de Catarina Martins em que a líder do Bloco de Esquerda disse que o PAN daria menos trabalho a Costa, André Silva preferiu encarar os bloquistas como aliados.

“Estamos em período eleitoral e é natural que todos os partidos queiram não perder o protagonismo que têm junto do PS ou não perder a força que têm, a sua representação, seja à esquerda seja à direita, porque percebem que pode haver aqui um crescimento do PAN. Nós entendemos estes partidos sempre como aliados. Aliás, o BE tem sido em algumas matérias um aliado do PAN no sentido de fazer aprovar algumas iniciativas. Têm votado ao nosso lado em muitas matérias. Fizemos inclusivamente iniciativas conjuntas. Acima de tudo, olhamos para a política e para os outros partidos sempre numa perspetiva de cooperação, muito mais do que competição. É importante criar pontes, estabelecer pontes, quer à esquerda quer à direita, para fazer avançar algumas causas, como estas que aqui estamos a falar”, disse André Silva.

“Se há cada vez mais espaço mediático para se falar sobre o PAN, se existem críticas da esquerda e da direita, significa que alguma coisa de bom estamos a fazer. Quando a direita diz que o PAN é um partido de esquerda, quando a esquerda diz que o PAN é um partido de direita, alguma coisa estamos a fazer bem, estamos no caminho certo, e essas críticas, do nosso ponto de vista, significam a valorização do trabalho. Da nossa parte, olhamos para os outros partidos sempre como possíveis aliados para fazer avançar causas”, acrescentou.

