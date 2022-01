PAN. Da acupuntura às curtas-metragens: quem são os candidatos à porta do Parlamento?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na constituição de listas para a bancada do PAN houve dúvidas, propostas de mudanças de círculo, repetição das caras já conhecidas e desafios que não passaram disso mesmo. Inês Sousa Real, que tem negócios no Montijo, rejeitou a ideia de substituir Cristina Rodrigues (eleita em 2019, mas que se desfiliou algum tempo depois) no círculo de Setúbal e avança para as eleições com a quase total garantia de ser eleita na condição de cabeça de lista em Lisboa.

A norte, mantém-se a líder parlamentar no primeiro lugar da lista, mas também houve mudanças face ao que o partido apresentou em 2019. As desfiliações e saídas dos últimos anos deixaram algumas marcas e foi necessário fazer ajustes, mas Bebiana Cunha continua como cabeça de lista, tal como Inês Sousa Real, confiantes que pelo menos o partido consegue manter os quatro lugares conquistados há dois anos.

Na melhor das hipóteses o PAN sonha com aumentar a bancada, na pior com a manutenção dos quatro lugares na Assembleia da República, mas no partido há quem receie perder o lugar de Setúbal. Quem são e de onde vêm os deputados que podem compor a bancada do Pessoas-Animais-Natureza?

Inês Sousa Real faz-se acompanhar por ex-assessora em Lisboa

André Silva é cada vez mais apenas uma memória do partido. Com a saída do líder e ex-deputado único, Inês Sousa Real ascendeu à liderança do partido e deixou a liderança da bancada parlamentar para Bebiana Cunha. A decisão de concorrer por Lisboa não foi consensual. Dentro do PAN houve quem tivesse insistido com a líder do partido para dar a cara pelo distrito de Setúbal.

A tentativa de manter o lugar que Cristina Rodrigues conquistou em 2019, dando ao mesmo tempo um sinal de proximidade ao território — já que o negócio de frutos vermelhos de Sousa Real que gerou polémica está instalado nesse distrito, no Montijo — não foi suficiente para superar o receio de que o PAN não consiga manter esse lugar e, ao que o Observador apurou, Sousa Real terá pressionado para encabeçar a lista por Lisboa.

Ainda na lista de Lisboa, Nelson Silva é o número dois e a ex-assessora do partido na câmara de Lisboa e no Parlamento, Paula Nicolau, é o número três. Se mantivesse o lugar em Setúbal e Porto, e lhe somasse (o que o partido acredita ser possível) um terceiro mandato em Lisboa o PAN conseguiria aumentar a bancada dos quatro alcançados em 2019 (passaram a três com a saída de Cristina Rodrigues) para cinco.

Começando pela número um, Inês Sousa Real licenciou-se em Direito e completou o mestrado em Direito Animal e Sociedade. Inês de Sousa Real foi também jurista na Câmara Municipal de Sintra desde 2006 e chefe de divisão e execuções fiscais e contraordenacionais entre 2015 e 2019, mas foi enquanto provedora municipal dos Animais de Lisboa que começou a destacar-se. Em 2017 deixou o lugar de provedora queixando-se da “falta de condições”.

No partido, Sousa Real controlou vários anos a distrital de Lisboa, que largou recentemente para assumir a liderança do partido, mas onde deixou pessoas da inteira confiança, uma delas Paula Nicolau.