“Num ano marcado por tantas incertezas, uma coisa podemos assegurar: recrutámos o trio ideal de produtores, Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh, para porem de pé uma noite de Óscares como nunca se viu.” A frase otimista — talvez a fazer lembrar a retórica do ex-presidente Trump e os seus famosos “tremendous”, “the best”, “fantastic”, “incredible” — foi divulgada a 15 de março pelo presidente da Academia americana do cinema.

Nesta mensagem enviada aos seus quase 10 mil membros, e que em poucos instantes apareceu citada na imprensa online, David Rubin deu a conhecer alguma da logística da 93ª noite das estatuetas douradas, tão marcada pelos efeitos da pandemia que há ja quem lhe chame cerimónia-coronavírus. Desde então muitos outros pormenores vieram a público. Os Óscares em 2021 precisam de se afirmar após meses de salas fechadas por causa da Covid-19 e de estúdios sem atividade por não terem onde estrear. Face à mudança de hábitos do público, que cada vez mais prefere o streaming à projeção no grande ecrã, a cerimónia corre o risco de aprofundar a queda que vem sendo óbivia desde há pelo menos cinco edições.

A partir de Los Angeles, na Califórnia, a transmissão televisiva será realizada pelo canal ABC (pertencente à Disney) e chega a casa de milhões de espectadores de pelo menos 225 países na madrugada de domingo para segunda-feira. Os portugueses podem acompanhá-la em sinal aberto através da RTP1, logo a partir das 23h50 deste domingo.

Especulou-se muito sobre se a passadeira vermelha poderia mesmo ter lugar e tudo indica que assim será. Mais curta do que é costume, esta componente fundamental dos Óscares não vai incluir ajuntamentos de fãs aos gritos. Poucos órgãos de comunicação americanos têm autorização para cobrir o momento ao vivo e o mesmo acontece com os média do Japão, do Canadá, de Inglaterra, de França, do México ou do Brasil, segundo a Variety.

Fotógrafos e apresentadores a perguntar “o que traz vestido” só em número reduzido (reduzido à escala do momento) e a dois metros das celebridades, que chegam em carros discretos e não em vistosas limousines. Mantém-se, porém, a tradução de oferta aos nomeados de um pacote de prendas, ou gift bag, que parece este ano valer 225 mil dólares e inclui uma consulta de cirurgia estética e uma estadia de três noites num hotel sueco instalado num farol. Estilistas e designers de Hollywood estão satisfeitos com o regresso de um evento de larga escala, caso de Chloe Hartstein, que preparou a imagem de Glenn Close para a próxima madrugada. “É um pequeno sinal do regresso à normalidade”, declarou ao Wall Street Journal.

Antes dos prémios propriamente ditos (às oito da noite, hora local; uma da manhã em Lisboa), a ABC exibe Oscars: Into the Spotlight, forma de aquecer os motores com nomeados nas categorias musicais dos Óscares. Atuam Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén e Diane Warren. Os apresentadores do interlúdio são Ariana DeBose e Lil Rel Howery. A seguir aos prémios, a emissão segue com Oscars: After Dark, onde há entrevistas aos vencedores e um apanhado dos melhores momentos. Segurar audiências parece ser o objetivo.