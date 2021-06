A gestão dos sistemas de saúde em Portugal não foi fácil em pandemia e foram as pessoas com menos rendimentos que sentiram mais dificuldades no acesso aos cuidados, o que levou a que as desigualdades já existentes se acentuassem. A Covid-19 trouxe novas exigências ao Serviço Nacional de Saúde e aos privados, que tiveram de conciliar um aumento inesperado de internamentos com a continuidade de tratamentos a pacientes com outras doenças — para conseguirem esse equilíbrio, porém, muitas consultas tiveram de ser canceladas e os serviços médicos foram reorganizados.

Esta foi uma das conclusões a que chegou o relatório “Acesso a Cuidados de Saúde 2020”, elaborado por Pedro Pita Barros, professor de Economia da Saúde na Nova School of Business & Economics (NOVA SBE). Desenvolvido em colaboração com a Fundação “la Caixa” e o BPI, o estudo, que conta com uma amostra de 1271 entrevistas realizadas entre março e maio de 2020, conclui quais “as barreiras e as dificuldades no acesso a cuidados de saúde antes e depois de o cidadão contactar o SNS [Serviço Nacional de Saúde] e também o privado”.

A análise tem como objetivo “preencher uma lacuna no conhecimento sobre o funcionamento do sistema de saúde português”, não explorando apenas as necessidades não satisfeitas pelo SNS e privados, mas também questões como a dificuldade dos portugueses em adquirir medicamentos.

Menos portugueses se sentiram doentes em 2020 (principalmente entre os mais jovens)

Um dos dados que mais salta à vista e que antecede qualquer análise sobre o sistema de saúde é a percentagem de portugueses que se sentiram doentes pelo menos uma vez. Apesar da pandemia, apenas 27% das pessoas com mais de 15 anos desenvolveu um episódio de doença em 2020. É um “valor substancialmente mais baixo do que o verificado em anos anteriores”, indica o relatório: em 2017 e 2019, por exemplo, 35,8% dos portugueses nessa faixa etária adoeceram, enquanto que em 2015 a percentagem atingiu os 46,3%.

Como seria expectável, foram as pessoas com mais de 80 anos que mais estiveram doentes – 53,2% estiveram pelo menos uma vez doentes em 2020. Além disso, a análise permitiu também concluir que as pessoas com maiores dificuldades em pagar todas as despesas habituais adoeceram mais (43,3%), bem como as que completaram apenas o 1º ciclo de escolaridade (40,5%).

Em contrapartida, realça-se que muito menos jovens entre os 15 e os 29 anos se sentiram doentes. A percentagem de pessoas nesta faixa a adoecer pelo menos uma vez desceu de 34% entre 2013 e 2019 para 19% em 2020. Na faixa etária seguinte, entre os 30 e os 44 anos, 21% das pessoas relataram um ou mais episódios de doença.

Em termos demográficos, foram as mulheres da classe E (a mais baixa) maiores de 80 anos que mais reportaram ter-se sentido pelo menos uma vez doentes — o que está em linha com a tendência dos últimos anos. Ainda assim, assinala-se que “o gradiente socioeconómico foi mais acentuado em 2020 do que no conjunto dos anos anteriores”. Isto significa que os mais pobres ficaram mais doentes, ainda que o autor advirta que houve uma “menor proporção de pessoas inquiridas a reportar que tiveram um episódio de doença”, o que poderá ter influenciado os dados.