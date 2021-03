Ter um sítio tranquilo para estudar foi a maior dificuldade dos mais novos

O que mais faltou aos alunos do 3.º ano foi sossego para estudar. Aos mais velhos, foi motivação. Esta é uma das perguntas do questionário complementar e foi nestas respostas que o IAVE encontrou maiores diferenças entre alunos de diferentes anos de escolaridade

Entre os alunos do 1.º ciclo, as três respostas mais apontadas foram a dificuldade em encontrar um sítio sossegado para estudar (20,3% dos inquiridos escolheram esta opção), ter acesso a um computador, tablet ou telemóvel (17%) e não conseguir aceder à internet (15,2%).

Entre os alunos do 2.º e do 3.º ciclo, a dificuldade mais apontada é outra: falta de motivação para estudar, dificuldade com valores mais altos entre os jovens de 14 anos (33,4% no 9.º ano versus 21,9% no 6.º ano). Quando se olha para o segundo maior obstáculo dos alunos adolescentes e dos seus colegas de 11 anos, as respostas já divergem. Para os alunos de 6.º ano foi encontrar um local sossegado para estudar (16,3%), para os colegas do 9.º ano foi perceber as tarefas escolares (20,1%).

Na terceira dificuldade mais apontada volta a haver convergência e tanto os alunos do 6.º ano como os do 9.º ano se queixam de ter tido dificuldade em ter quem os ajudasse a fazer as tarefas escolares (16,2% e 15% respetivamente).