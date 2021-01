Austen Ivereigh é uma porta de entrada privilegiada para o pensamento do Papa Francisco. O jornalista inglês de 53 anos é o biógrafo do líder da Igreja Católica (a biografia Francisco, o grande reformador é uma das obras de referência para conhecer a vida do pontífice argentino), mas agora assume a função de ghost-writer do Papa. Em entrevista ao Observador, o britânico reconhece o peso da responsabilidade, mas diz-se um privilegiado por poder “facilitar” a transmissão da mensagem de Bergoglio — e garante que “o conteúdo é inteiramente” do Papa.

Sonhemos Juntos é o livro mais recente do Papa Francisco. Trata-se de uma profunda reflexão sobre as transformações operadas pela pandemia da Covid-19 no mundo moderno, ponto de partida para uma proposta do caminho a seguir depois do ponto de inflexão que a pandemia representa na Humanidade. O livro foi editado simultaneamente em várias línguas e publicado em diversos pontos do globo entre o fim de dezembro e o início de janeiro deste ano (a edição portuguesa é da editora Planeta). A obra foi ideia do jornalista britânico, que durante o verão de 2020 manteve um conjunto de conversas com o Papa Francisco a propósito dos desafios levantados pelo último ano. A partir das respostas, gravações e documentos que Francisco partilhou com ele, Austen Ivereigh compilou o documento final, que chegou na semana passada às livrarias portuguesas.

Embora seja o reflexo do mais profundo pensamento do Papa Francisco sobre o mundo moderno, o texto é propositadamente publicado fora da esfera oficial da Igreja Católica. Em vez de uma encíclica ou de uma carta apostólica — que vinculariam o Papa ao ensinamento formal da Igreja —, o livro comercial dá a Francisco espaço para ser íntimo, garante Ivereigh. A obra está repleta de histórias pessoais do argentino, que lembra as suas “Covid’s pessoais” e partir delas sugere caminhos de futuro para a economia. Mas 2020 não foi só pandemia: o livro debruça-se sobre o caso George Floyd e o problema do racismo, sobre os populismos que capturam os argumentos cristãos e sobre os abusos sexuais.

No fim de contas, 2020 foi um ponto de inflexão. Se é certo que ficou marcado por momentos terríveis, o Papa Francisco encontra neles um fator de otimismo: em múltiplos aspetos da sociedade, ficaram expostos os problemas e os valores do mundo atual, estando dado o primeiro passo rumo à solução. Numa longa entrevista ao Observador a partir do Reino Unido, Austen Ivereigh explica como escreveu o livro com o Papa durante a pandemia e clarifica alguns pontos do pensamento de Francisco. Diz que o Papa está preocupado com a emergência do “nacionalismo cristão” propagado por líderes populistas que acham que estão a defender os valores cristãos — de Trump a André Ventura — e garante que Francisco está a abrir caminho a uma maior presença das mulheres em cargos de liderança: ainda que a igualdade total ainda esteja longe, o argentino não se demite de incluir cada vez mais mulheres na hierarquia da Igreja, para que a possam mudar por dentro.