Tudo estava muito agitado nas ruas estreitas do Bairro da Serafina, em Lisboa, apesar de ainda serem 07h30 de uma sexta-feira. Com o Aqueduto das Águas Livres como pano de fundo, os moradores das pequenas vivendas, muitas delas com as fachadas mal cuidadas, saem cedo de casa com um objetivo em mente: tentar ver o Papa. Num bairro lisboeta em que muitos se sentem marginalizados, há quem se concentre em frente à igreja e ao edifício branco que acolhe centro paroquial São Vicente de Paulo, onde Francisco chegou por volta das 10h40 — e onde foi recebido em êxtase pela multidão que foi juntando ao longo da manhã. “Francisco, Francisco, Francisco!”, era um dos gritos que se ouviam quando o Pontífice chegou no carro branco.

Sandra Silva, que vive numa casa nas ruas mais estreitas, estava na fila da frente devidamente equipada com uma t-shirt com a inscrição “Papa Francisco” — e foi uma das que gritou quando o líder da Igreja católica chegou. “Eu adoro-o”, começou a dizer ao Observador ainda antes de o Papa chegar à Serafina, referindo que todo o bairro estava “contente” por o ter ali. “Francisco trouxe um seguimento ao [pontificado] de João Paulo II. É preciso ter mentes abertas e não a imagem de que a Igreja é uma coisa escura e fechada”, justifica.

Ao lado de Sandra Silva, está Ana Rita Evaristo, de 84 anos, que trouxe uma cadeira de campismo dobrável para poder ver o Papa. Tinha-se levantado às 04h precisamente para isso. “Gosto muito do meu Santo Padre”, contou ao Observador, lamentando, contudo, que nem todas as pessoas pudessem entrar no centro paroquial onde Francisco discursou e em que viria a transmitir uma mensagem forte: “A caridade é a origem e a meta do caminho cristão”.

