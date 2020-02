Para viver como dom e revelar uma presença

Tudo aquilo que existe, existe para podermos «viver» como Deus, isto é, como dom, como amor acolhido e entregue. A criação, porém, só pode viver isto mediante o homem. Só no homem, microcosmo que condensa o universo em si, mas que vive do alento que o Deus pessoal insuflou diretamente nas suas narinas, o mundo pode corresponder à sua sacramentalidade secreta, ou seja, pode ser visto como dom.

Um dom é sempre uma realidade pessoal: de certo modo, contém quem o deu e pede àquele a quem é oferecido precisamente que o veja assim, como uma realidade transparente do rosto do doador, um dom concedido para se saber que se ama e para fazer da vida do outro uma comunhão consigo mesmo. Compete ao homem decifrar com liberdade e criatividade a revelação deste dom. E também compete ao homem apreender o mundo na sua comunhão com Deus.

O destino do homem determina o destino do mundo

A criação é, portanto, um lugar onde somos convidados a descobrir uma presença. No entanto, isso significa que é a capacidade de comunhão do homem que condiciona o estado da criação. É esta a nossa grande responsabilidade. Quando não conseguimos decifrar a presença que habita as coisas, tudo se torna banal e opaco, deixa de ser um meio de comunhão e torna-se uma ocasião de tentação e de tropeço. Tudo isso começa no coração de cada um de nós e difunde-se através de pensamentos, intenções, comportamentos e hábitos, tanto a nível individual como de grupos sociais. Para fazer parte desta cadeia que banaliza ou deturpa o dom da criação, não é necessário, portanto, ser criminosos: é «suficiente» não reconhecer o dom que é o outro – qualquer outro –, desde o familiar ao nosso vizinho, desde o colega de trabalho ao pobre que eu encontro na rua, desde o amigo ao migrante que procura trabalho ou um apartamento onde viver… Aquilo que sucede no coração do homem tem um significado universal e imprime-se no mundo. É, portanto, o destino do homem que determina o destino do universo.

O desastre ambiental: um aspeto da crise do nosso tempo

Precisamente por tudo estar interligado (cf. Laudato si’ nn. 42 e 56) no bem, no amor, precisamente por isso, qualquer falta de amor tem repercussões sobre todo o resto. Por isso, a crise ecológica que estamos a viver é, antes de mais, um dos efeitos deste olhar doente sobre nós próprios, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o tempo que corre; um olhar doente que não nos permite apreender tudo como um dom oferecido para nos revelar que somos amados. É este amor autêntico, que por vezes chega a nós de uma forma inimaginável e inesperada, que nos pede para revermos os nossos estilos de vida, os nossos critérios de juízo, os valores sobre os quais fundamos as nossas escolhas. Com efeito, já é sabido que a poluição, as mudanças climáticas, a desertificação, as migrações ambientais, o consumo insustentável dos recursos do Planeta, a acidificação dos oceanos, a redução da biodiversidade são aspetos inseparáveis da desigualdade social (cf. Evangelii gaudium, nn. 52-53; 59-60; 202): da crescente concentração do poder e da riqueza nas mãos de pouquíssimos e das chamadas sociedades do bem-estar, das loucas despesas militares, da cultura do descarte e de uma falta de consideração do mundo pelo ponto de vista das periferias, da falha na proteção das crianças e dos menores, dos idosos vulneráveis e dos bebés ainda por nascer.

Um desafio cultural

Um dos grandes riscos do nosso tempo, então, frente à grave ameaça para a vida no Planeta provocada pela crise ecológica, é o de não ler este fenómeno como o aspeto de uma crise global, mas de nos limitarmos a procurar soluções puramente ambientais – embora estas sejam necessárias e indispensáveis. Ora, uma crise global exige uma visão e uma abordagem global, que passa, antes de mais, por um renascimento espiritual no sentido mais nobre do termo. Paradoxalmente, as mudanças climáticas poderiam vir a ser uma oportunidade para nos interrogarmos profundamente sobre o mistério do ser criado e sobre aquilo por que vale a pena viver. Isto levaria a uma profunda revisão dos nossos modelos culturais e económicos, em vista de um crescimento em termos de justiça e de partilha, de redescoberta do valor de cada pessoa, de empenho no sentido de que quem hoje se encontra nas margens possa ser incluído e quem nascer amanhã também possa gozar da beleza do nosso mundo, que é e que sempre continuará a ser um dom oferecido à nossa liberdade e à nossa responsabilidade.