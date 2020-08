O Papa Francisco nomeou no início de agosto seis mulheres para o Conselho para a Economia do Vaticano, organismo criado em 2014 para supervisionar as atividades financeiras da Santa Sé e que até agora era constituído exclusivamente por homens. A nomeação das seis especialistas enquadra-se numa reforma quase completa daquele organismo — numa altura em que a opacidade nas finanças do Vaticano volta a estar sob escrutínio —, mas está a ser olhada sobretudo como um dos contributos mais decisivos dos últimos anos para o aumento da importância das mulheres na estrutura hierárquica católica, dominada quase em absoluto por homens. Quem defende a igualdade de oportunidades dentro da Igreja aplaude, mas diz que não chega.

O Conselho para a Economia sofreu uma reestruturação quase total — dos 15 membros, só dois se mantêm do mandato anterior: o cardeal alemão Reinhard Marx, que coordena o grupo, e o cardeal sul-africano Wilfred Napier. Os estatutos do organismo são claros: dos 15 membros, oito têm de ser bispos ou cardeais e sete têm de ser especialistas de várias nacionalidades. Esta regra institucionaliza o desequilíbrio à partida, fazendo com que a maioria dos membros do conselho seja sempre composta por homens. Porém, nos últimos seis anos, também os especialistas nomeados foram sempre do sexo masculino. Agora, o Papa Francisco pôs em prática o seu apelo recorrente ao reforço do papel das mulheres dentro da Igreja e escolheu seis mulheres.

Do organismo fazem agora parte Charlotte Kreuter-Kirchhof e Marija Kolak (da Alemanha), María Osácar Garaicoechea e Eva Castillo Sanz (de Espanha) e Ruth Kelly e Leslie Ferrar (do Reino Unido). As seis são especialistas reconhecidas em várias áreas da economia e finanças. Em declarações ao National Catholic Reporter, Ruth Kelly sublinhou a importância da escolha de seis mulheres: “É maravilhoso ver o compromisso do Papa na promoção das mulheres para cargos de tomada de decisão no Vaticano”. Ao mesmo jornal, o cardeal norte-americano Joseph Tobin, um dos cardeais nomeados para o conselho, disse que a nomeação de seis mulheres reflete “o esforço do Papa Francisco para assegurar maiores oportunidades para as mulheres colocarem os seus dons ao serviço da Igreja”.

“O talento nada tem a ver com o género”

Contudo, uma regra permanece inalterada: na Igreja Católica, as mulheres continuam a estar excluídas do sacerdócio. A doutrina católica, consolidada ao longo dos últimos dois milénios, manteve-se clara na recusa de ordenar mulheres como sacerdotes. Aliás, a hierarquia católica afirma mesmo não ter poder para alterar essa realidade, que diz derivar diretamente da decisão de Jesus Cristo de escolher apenas homens para seus apóstolos, a quem teria confiado, na Última Ceia, a tarefa de celebrar a missa. Para aprofundar o fosso entre homens e mulheres, quase todos os cargos de liderança na hierarquia católica, embora não tenham uma relação direta com as características próprias de um sacerdote, estão reservados aos padres, bispos e cardeais.