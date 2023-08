Queridos irmãos e irmãs: boa tarde! Hoje, vão caminhar com Jesus. Jesus é o caminho e nós vamos caminhar com ele, porque ele caminhou. Quando estava entre nós, Jesus caminhou. Ele caminhou, curando os enfermos, cuidando dos pobres, fazendo justiça, caminhou pregando, ensinando-nos. Jesus caminha, mas o caminho que está mais gravado nos nossos corações é o caminho do Calvário, o caminho da cruz. E, hoje, vocês vão com a oração — nós, também eu —, com a oração, vamos renovar o caminho da cruz . E olhemos para Jesus que passa e caminhemos com ele.

O Papa Francisco abre o seu curtíssimo discurso — de menos de 10 minutos — com uma palavra no centro: “Caminho.” É justamente isso que a celebração da Via-Sacra evoca: o caminho de Jesus até ao Calvário, desde que é condenado à morte até ao momento em que morre na cruz. Vivida com especial solenidade na Sexta-feira Santa, esta celebração é central para a fé cristã, já que é o momento em que os cristãos assinalam o momento em que Jesus — que a Igreja considera Deus feito homem, 100% humano — é condenado à morte por causa da sua mensagem, abrindo as portas à redenção da humanidade. Mas é vivida sempre como um caminho, que Jesus percorre e que os cristãos são convidados a percorrer com ele no quotidiano, carregando as suas próprias cruzes, e na história: aliás, é frequente chamar à Igreja o povo de Deus que caminha na história, enfatizando a ideia de um caminho que se percorre. A simbologia de caminho conjuga-se com outra que o Papa Francisco sublinha vezes sem conta: a de que a Igreja não é uma comunidade de perfeitos que exclui quem considera imperfeito, mas sim uma comunidade em caminho rumo à perfeição, que inclui todos.

O caminho de Jesus é Deus que sai de si mesmo, sai de si para caminhar entre nós. O que tantas vezes ouvimos na missa: “O Verbo fez-se carne e caminhou entre nós”. Recordam-se? E o Verbo fez-se homem e caminhou entre nós. E fá-lo por amor. Fá-lo por amor. E a cruz que acompanha cada Jornada Mundial da Juventude é o ícone, é a figura deste caminho. A cruz é o maior significado do maior amor , aquele amor com o qual Jesus quer abraçar a nossa vida. Nossa? Sim, mas a tua, a tua, a tua, a de cada um de nós. Jesus caminha por mim. Todos nós temos que o dizer. Jesus começa este caminho por mim, para dar a sua vida por mim . E ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos amigos, aquele que dá a vida pelos outros. Não se esqueçam disso. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida, e isso foi ensinado por Jesus. Por isso, quando olhamos para o Crucificado, que é tão doloroso, algo tão duro, vemos a beleza do amor que ele dá a vida por cada um de nós.

A Via-Sacra é também o momento em que a Igreja assinala o momento em que o Cristianismo adquire o seu ícone central: a cruz. Instrumento de tortura e de morte no tempo do Império Romano, a cruz reveste-se de um novo significado depois da morte de Jesus Cristo, que morre mesmo, como homem que era, antes de, segundo a fé cristã, ressuscitar para a vida eterna. A partir desse momento em que a morte é superada, o símbolo da morte adquire o significado oposto. O Papa Francisco procura, com esta passagem da sua intervenção, fazer os jovens olhar para a cruz — e toma como exemplo a cruz peregrina da JMJ, símbolo oferecido por João Paulo II na década de 1980 aos jovens e que tem peregrinado todo o mundo a pretexto das JMJ — e identificar-se com ela a partir de uma relação pessoal. Recuperando o tema da intervenção da cerimónia de acolhimento, o Papa vinca a singularidade de cada um: Jesus não abraça apenas todos os cristãos ou todos os jovens, mas abraça “cada um”. Tratando-se a Via-Sacra de uma celebração essencialmente marcada pelo tom negro da morte, o Papa convidou cada um dos presentes a ver no caminho de Jesus para a cruz um caminho a percorrer por cada um.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.