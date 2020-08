“Biden é um cavalo de Tróia para o socialismo”, disse Donald Trump. “Se Joe Biden não tem força para se erguer perante marxistas loucos como Bernie Sanders e os seus amigos radicais — e olhem que há muitos, muitos, muitos, muitos, estamos sempre a dar de frente com eles, é incrível —, então como é que ele se vai erguer por vocês?”, perguntou o republicano. Logo a seguir deu a resposta: “Não vai”.

Uma das medidas que Donald Trump garantiu que Joe Biden se prepara para aplicar caso chegue à presidência é o de retirar financiamento à polícia — algo que outros oradores da convenção republicana, incluindo o vice-Presidente Mike Pence, também referiram ao longo destes quatro dias. O democrata, porém, garantiu já várias vezes que é contra essa medida, que a propósito da morte de George Floyd passou a ser defendida amplamente pela ala esquerda do Partido Democrata. Joe Biden defende também que tarefas não-policiais e de serviço social, como são os programas de combate às drogas, passem a ser desempenhados por entidades que não a polícia nas cidades onde isso ainda se verifica.

Mas, aqui, Donald Trump torna a insistir: mesmo que Joe Biden não seja o motor dessas medidas, outros à sua esquerda tratarão de empurrá-las. “Não se deixem enganar: se derem o poder a Joe Biden, a esquerda radical vai tirar financiamento a departamentos de polícia em toda a América. Vão aprovar leis federais para reduzir a polícia em todo o país. Vão fazer com que todas as cidades sejam como Portland, no Oregon, que é governada pelos democratas”, disse, em alusão àquela cidade que foi palco de vários motins, com os manifestantes a reclamarem para si uma parte cidade que disseram estar “livre”.

“Ninguém vai estar seguro na América de Biden”, garantiu, acusando-o ainda de ser “fraco” e de ser apoiado por “liberais hipócritas”.

“Biden recebe ordens dos liberais que levam as suas cidades à ruína para depois fugirem entre as cinzas. São os mesmos liberais que querem acabar com a escolha na educação ao mesmo tempo que inscrevem os filhos nos melhores colégios privados do país. Querem abrir as fronteiras mas vivem em condomínios privados de luxo nos melhores bairros do mundo. Querem tirar fundos à polícia mas estão rodeados de guardas armados”, disse. “Em novembro, temos de virar para sempre a página a esta classe política falhada.”

Para quem é que os republicanos falaram estes quatro dias?

Quatro anos depois da Convenção Republicana de 2016, o Partido Republicano juntou-se entre 24 e 27 de agosto em termos bastante diferentes. E não é da pandemia que falamos (que trouxe alterações na forma da convenção) mas antes no conteúdo.

Em 2016, Donald Trump chegou à Convenção do Partido Republicano perante um partido que ainda se dividia em torno do seu nome — sobrando lugar para discursos que, por esboçarem algumas ideias críticas contra o então candidato, foram merecedores de apupos e vaias da maioria pró-Trump que à altura já se consolidava no Partido Republicano. À altura, a maior vítima dessa reação foi o senador Ted Cruz, adversário de Donald Trump nas primárias desse ano.

Agora, em 2020, a história é já outra. Dentro do Partido Republicano, poucas são as vozes que contestam Donald Trump — Ted Cruz inclusive. No entanto, ao longo da convenção destes últimos quatro dias as pessoas que tiveram direito a palavra eram exclusivamente apoiantes de Donald Trump desde o dia zero (ou pouco depois, como foi o caso dos senadores Mitch McConnell e Rand Paul). Além disso, já fora dos agentes políticos, houve também espaço para representantes de diferentes esferas da base eleitoral de Donald Trump: militares, polícias, agricultores, mineiros do carvão e portadores de armas, entre outros.