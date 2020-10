Vimaranense, vitoriano e vice-presidente de Rui Rio. Na “Vichyssoise”, programa da Rádio Observador, André Coelho Lima admite que o PSD até estaria disposto a negociar o Orçamento do Estado com o PS não fosse o facto de António Costa, em pleno verão, ter dispensado alegremente os sociais-democratas. “O jogo joga-se com vários jogadores; o jogador que põe as cartas na mesa decidiu que não precisa do PSD para nada. Se não precisa, o PSD não está cá. O ónus de a negociação poder correr menos bem está cai todo nos ombros do primeiro-ministro”, diz.

Numa entrevista com referências a tarot e a Zandiga, atendendo à grande imprevisibilidade do xadrez político, Coelho Lima deixa, ainda assim, duas certezas: a atual direção do partido não está nada preocupada eventuais challengers e que os portugueses saberão premiar a estabilidade alcançada pela atual liderança.

E, por falar em futuro, o vice-presidente do PSD diz esperar que o Governo termine a legislatura e marca uma posição em relação a qualquer tipo de alianças que venham a surgir depois das eleições legislativas: “O PSD é mais próximo do PS do que do Chega. Nem há comparação.”

O PSD decidiu votar contra o Orçamento do Estado e o PS, pela voz de José Luís Carneiro, acusou Rui Rio de ter deixado cair o valor do “interesse nacional”. Não seria este o momento certo para resgatar o PS dos braços da esquerda?

Têm piada essas declarações. Por acaso não conhecia. mas deve ter-se enganado. Quem se esqueceu do interesse nacional e de um momento único de unidade nacional [foi o PS]. A declaração feita pelo presidente do PSD foi muito clara: o Governo não aproveitou mais porque não quis ou não soube. O primeiro-ministro, em agosto, em mangas de camisa, resolveu dizer que no dia em que precisar do PSD para aprovar o Orçamento o Governo termina. A partir daí, definiu o seu caminho. Mas há outra parte da resposta: qual é o papel do maior partido da oposição? Temos pouca cultura democrática, estamos pouco habituados a que haja entendimentos entre partidos que são alternativas de poder entre si. E esses entendimentos são positivos, não são negativos, ainda que sejam em sede dos grandes instrumentos do Estado, como o Orçamento. A função do PSD deve ser apenas bater no Governo com o objetivo que ele caia para que o PSD possa ascender ao poder? Ou deve ser representar o seu eleitorado, a sua ideologia, a sua visão de sociedade e procurar condicionar? Na minha opinião deve ser esta segunda.

E esperar que o Governo do PS caia de podre?

Não. Isso não pressupõe uma espera, nem sequer uma tática. As eleições o que é que determinaram? Ganhou o A, perdeu o B. O papel do B é usar a força que tem para poder fazer vingar a sua visão de sociedade.

Certo. Está a dizer que o interesse do PSD é responder àqueles que votam no PSD, mas agora vão votar contra o OE. Em julho, aprovaram o OE Suplementar em nome do interesse nacional. Agora que há milhares de casos de covid todos os dias não acha que se justificaria essa mesma posição do PSD?

Este é, de facto, o momento de unidade nacional. Não estamos em guerra civil, mas é parecido. Agora, quem põe as cartas na mesa é quem tem o poder e quem está à frente do Governo. E disse logo desde o início que não queria conversa com o PSD.