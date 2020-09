Depois de almoçar com um amigo, Afonso Lima chega à entrada principal de máscara no rosto e pronto para distribuir toques de cotovelo, o novo comprimento social. Vai começar o ano com uma aula de matemática, a sua disciplina favorita. “É a mesma professora do ano passado e agora também é diretora de turma, o que ajuda imenso”, explica, enquanto desliza os pés por um tapete desinfetante e higieniza as mãos, para depois subir as escadas repletas de setas coladas no chão que indicam um novo caminho a seguir.

Habituado a começar o dia logo de manhã, Afonso contava com a boleia da mãe desde a Senhora da Hora, onde vive, até à escola. Este ano, a pandemia obrigou-o a ter aulas maioritariamente de tarde e isso alterou o seu meio de transporte diário. “Agora tenho de vir de metro ou autocarro, mas em breve vou poder vir de mota, já estou a tirar a carta”, afirma contente, invejando quem já passeia pela escola com um capacete pendurado no braço.

Além dos cumprimentos aos amigos de longa data, o aluno do 11.º ano pisca o olho a algumas caras conhecidas, provando ser um dos mais sociais da turma. Ao chegar à sala, Afonso já sabe exatamente onde se vai sentar, mas o lugar não lhe agrada nem um pouco. “Estou na primeira fila, mesmo em frente à secretária da professora. Detesto o sítio, preferia estar mais atrás, mas este não se será o meu lugar para sempre, até porque vamos escolher primeiro o delegado da turma e só depois faremos a planta definitiva da sala.”

O jovem está prestes a terminar o seu percurso na escola de Matosinhos, mas, ao contrário da maioria dos colegas, ainda não sabe o que quer seguir no futuro. “Escolhi ciências porque é a área que tem mais saída, mas sinceramente ainda não me imagino em nenhuma profissão.” Uma coisa é certa, Afonso é um desportista e até está lesionado. “Sou guarda-redes no Padroense há cinco anos, lesionei-me e fui operado ao joelho recentemente, mas já estou bem. Esta semana vou faltar um dia para ir a uma consulta para saber o que posso ou não posso fazer.”

Depois de matemática, há uma aula de educação física, mas felizmente é teórica. “É, provavelmente, uma das disciplinas mais afetadas pela pandemia”, começa por dizer o professor Nuno Nunes à turma de Afonso, já sua conhecida de anos anteriores. O docente dispensa, por isso, as habituais apresentações, começa por mandar abrir todas as janelas, para garantir a passagem do ar, e com um projetor mostra algumas regras da disciplina, onde muita coisa mudou.