Era a última oportunidade para confrontar o primeiro-ministro no Parlamento — que ficou oficialmente dissolvido esta quarta-feira — mas os principais partidos da oposição escolheram não ir a confronto. No debate com Luís Montenegro para a preparação da reunião do Conselho Europeu, Pedro Nuno Santos e André Ventura optaram por estar apenas alguns minutos do plenário e o assunto das últimas semanas só entrou muito lateralmente na discussão. E Rui Rocha e Mariana Mortágua foram pelo mesmo caminho.

E foi pelo PS, quando João Paulo Rebelo abriu a sua intervenção a dizer que “quis o destino — e muito em particular o primeiro-ministro — que este fosse o último debate desta legislatura”. Foi a única referência feita à demissão do Governo durante todo o debate, com o deputado socialista a querer deixar vincado naquele momento que foi Montenegro que “condicionou o destino”, em mais um episódio do passa-culpas que tem dominado as últimas semanas políticas.

Da bancada do PSD também havia de vir uma picardia, por parte de Paulo Moniz, que aproveitou o palco europeu onde Montenegro vai estar nos próximos dois dias para dizer que o atual contexto internacional “não se compadece de lideranças amnésicas e troca-tintas.” Mas o confronto com o passado recente e o futuro eleitoral incerto ficou por aqui, o que até pode ser comum num normal debate de preparação do Conselho Europeu, mas não no atual contexto político. A comparar com as três últimas passagens de Montenegro pelo Parlamento, este debate foi calmo. Nem parecia que ali estava um primeiro-ministro acabado de ser demitido.

Quando o PSD acabou de fazer as primeiras perguntas a Montenegro, praticamente na abertura do debate, na bancada socialista já estava vazia a cadeira onde minutos antes se tinha sentado o líder do PS. Pedro Nuno Santos tinha entrado no plenário já o primeiro-ministro fazia a intervenção inicial há três minutos e saiu ainda antes de Montenegro responder aos primeiros dois pedidos de esclarecimento do PSD. Foi um flash que serviu apenas para entrar no momento em que todo o plenário aplaudiu de pé a delegação dos deputados ucranianos e da embaixadora da Ucrânia em Portugal que estavam a assistir na tribuna dos convidados.

Todo o plenário? Todo não. O PCP ficou, irredutível, sentado durante esse longo aplauso à delegação ucraniana — curiosamente o líder comunista também não estava no debate, mas António Filipe e Paula Santos firmaram a posição da resistência comunista ao apoio ao governo ucraniano.

Também André Ventura, figura central dos grandes combates com Luís Montenegro no Parlamento, dispensou dar atenção ao último debate do primeiro-ministro. Chegou tarde e saiu cedo, tanto que não ouviu a intervenção inicial do chefe de Governo, nem tampouco as perguntas (e respostas) que saíram da sua bancada.

A verdade é que, se no debate da moção de confiança o Chega ficou a assistir às tentativas de o Governo arrastar o PS para conversas que pudessem travar a queda do Governo, à vista de todos, desta vez Ventura até podia ter aproveitado uma derradeira oportunidade para o combate político com Luís Montenegro, mas o partido focou-se exclusivamente no tema do Conselho Europeu.

A ação política deu-se fora do hemiciclo, com o líder do Chega a aproveitar a dissolução da Assembleia da República — que nos próximos tempos fica a funcionar apenas com a Comissão Permanente — para acusar PSD e PS de terem construído o relatório da comissão parlamentar de inquérito através de “um acordo vergonhoso PS/PSD para limpar a face a responsáveis evidentes e incontornáveis”. Acusou ainda socialistas e sociais-democratas de “mercadejar e troca de favores e influência para salvar a pele dos responsáveis de cada um: o PS trocou a salvação de Lacerda Sales pela do PSD de Marcelo Rebelo de Sousa”.

Já lá dentro, no plenário, também a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda optaram por uma presença também politicamente discreta neste debate, os respetivos líderes dos partidos não intervieram. Rui Rocha ainda apareceu no plenário, mas só por um curto período de tempo e sempre em silêncio.

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Investir mais em defesa sem descurar estado social

Um dos debates a ferver na União Europeia é a necessidade do reforço do investimento em defesa numa altura de tensão com os EUA liderados por Donald Trump. A esquerda apareceu no debate a apontar preocupações com o impacto desse reforço para o investimento noutros setores do país e o primeiro-ministro respondeu garantindo que “está completamente fora de hipótese desviar receita” de políticas públicas, desde saúde, habitação, educação, “com defesa”.

A pergunta tinha vindo de Paula Santos, do PCP, que quis saber se Montenegro é favorável ao reforço da despesa para o armamento, “em vez de melhorar salários e pensões.” Também no PAN, Sousa Real ia pelo mesmo caminho, acrescentando ainda a questão ambiental e tinha a mesma resposta do primeiro-ministro:“O aumento do investimento não deve colocar em causa a sustentabilidade do ponto de vista ambiental nem económico-social.”

Ainda sobre a Ucrânia, o chefe de Governo assumiu que o cessar-fogo nas infraestruturas energéticas não é o “desejável”, mas “um primeiro sinal” — ainda que partidos da esquerda, como o Livre, tenham desconfiado das reais intenções desse acordo, considerando que é mais um “acordo de cessar-fogo” conforme “a conveniência de Putin”. Ainda assim, Luís Montenegro considerou “cedo para tirar grandes ilações” e acrescentou também que “é precoce tomar decisão sobre se vamos ter militares no hipotético cenário de operações na Ucrânia”, apesar de dizer que não seria a primeira vez que as Forças Armadas portuguesas contribuiriam para a paz.

Da Palestina à “coligação das várias direitas”

À esquerda, os partidos questionaram o primeiro-ministro sobre o conflito na Palestina, com o Bloco de Esquerda, através da deputada Marisa Matias, a pedir que o Governo “quebre o silêncio” e com Paula Santos, do PCP, a acusar o Executivo de “alinhar na deriva armamentista e belicista da União Europeia” que é “contrária aos interesses do povo”.

Luís Montenegro deixou claro que os ataques de Israel à Faixa de Gaza, que puseram fim ao cessar-fogo, não só são “preocupantes” como “mereceram condenação do Governo português”. “Não temos silenciado, temos feito essa condenação”, defendeu.

Também Rui Tavares, do Livre, tinha colocado dúvidas sobre o cessar-fogo em Gaza e insistiu, mais uma vez, que o Governo português reconheça o Estado da Palestina. Montenegro assumiu que “a esperança de que o acordo de cessar-fogo” funcione na Ucrânia “esbarra com o realismo com que olhamos seja para comportamentos passados”, ainda assim considerou relevante “não escalar antecipadamente uma projeção de incumprimento”.

Num debate praticamente sem história a nível de política nacional, em plena crise política, o deputado Henrique de Freitas, do Chega, ainda aproveitou a boleia da Europa para vislumbrar o que pode ser uma necessidade após as próximas eleições (e que tem sido impedido pelo “não é não” ao Chega): enquanto responsabilizou o “triunfo ideológico da esquerda e do politicamente correto” contra a direita “descomplexada e corajosa”, defendeu a necessidade de uma “coligação das várias direitas” para derrotar essa esquerda. Ficou mais uma dica, quando André Ventura já disse que para o partido contribuir para a estabilidade é preciso o PSD “arrumar a casa” e “mudar de líder”.

O fecho foi decretado pelo vice-presidente da Assembleia da República que estava a presidir aos trabalhos esta quarta-feira, Rodrigo Saraiva. O deputado da Iniciativa Liberal agradeceu a todos e deu o mote para o ato seguinte: “Agora é o tempo do povo falar. Veremos o que decide”.