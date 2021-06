Enviada especial do Observador em Budapeste, Hungria

O que ouviram foi tão inesperado que até obrigou a uma paragem no caminho. No dia em que Portugal defrontou a Hungria, em Budapeste, na estreia das duas seleções no Euro 2020, quatro amigos portugueses estavam a caminho do estádio, cada um numa das milhares de trotinetes elétricas que estão espalhadas pela cidade, quando um deles foi alvo de uma frase proferida por um húngaro. “Cristiano Ronaldo, homossexual!”, gritou um adepto local, sendo desde logo acompanhado por dezenas de outros, entre gargalhadas, que gritaram o mesmo para o português que tinha a camisola 7 com o nome do capitão da Seleção. Os portugueses, metros mais à frente, pararam.

“Ouviste o que ele disse?”, questionou um deles. Todos acenaram que sim, sem grandes palavras, ainda sem entenderem propriamente o que se tinha passado. “Mas porquê?”, retorquiu outro. A pergunta, para a qual nenhum dos três amigos teve resposta, acabaria por se alargar ao resto do mundo algumas horas depois. Dentro do Puskás Arena, quando os adeptos de um lado e do outro começaram a entrar para as bancadas, depressa se percebeu que essa seria a tentativa de insulto mais usada por parte dos húngaros contra o adversário: “Cristiano Ronaldo, homossexual” foi ouvido insistentemente, tanto antes do apito inicial como ao longo da partida e principalmente nos últimos minutos do jogo, quando o avançado da Juventus marcou duas vezes e sentenciou a vitória portuguesa.