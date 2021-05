Desde o início que a nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) tem gerado controvérsia entre o Ministério da Defesa Nacional e várias organizações e ex-chefias militares. Aprovada em Conselho de Ministros a 8 de abril, a próxima reforma das Forças Armadas (FA) visa “garantir as condições para que as FA sejam capazes de responder aos desafios atuais e futuros” e o objetivo passa por criar “ganhos de eficácia”, segundo o Governo.

A lei deverá ser votada no Parlamento na próxima terça-feira, mas a reforma está longe de ser pacífica e várias vozes, desde António Ramalho Eanes a vários membros da hierarquia militar, já se vieram insurgir contra a mudança. Em comunicado, a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) diz que está um marcha “um golpe contra as Forças Armadas” e uma tentativa de “partidarização”.

Esta sexta-feira, o mal-estar entre as altas patentes militares na reforma e o Governo agudizou-se, com 28 ex-chefes do Estado-Maior, entre os quais Ramalho Eanes, Brochado Miranda e Fuzeta da Ponte, a enviarem uma carta ao ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, na qual expressaram a sua “apreensão” pela reforma.

Mas em que consiste esta reforma, o que significa para as Forças Armadas e como é que as transforma? Que motivos levaram o Governo a avançar com a reforma e qual é a principal razão de contestação?

A reforma que vai permitir que haja uma “visão de conjunto”

Numa entrevista à Agência Lusa em meados de fevereiro, o ministro da Defesa revelou que iria propor que as competências do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMGFA) fossem alargadas, sendo que este passava a deter o comando operacional de toda a atividade militar: “Hoje em dia impõe-se uma reforma no sentido de colocar debaixo da autoridade do CEMGFA as Forças Armadas como um conjunto”.

Com esta reforma, os chefes dos ramos militares de Estado-Maior (do Exército, da Marinha e da Força Áerea) passam a estar dependentes do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas “para todas as áreas da atividade militar, incluindo o planeamento, direção e controlo da execução da estratégia de defesa militar, a administração de recursos e capacidades militares”.

“Todas as missões passam a estar sob comando operacional do CEMGFA”, de modo a que haja uma “uma visão de conjunto”, anunciou João Gomes Cravinho, acrescentando que os chefes militares vão deixar de tratar de questões militares diretamente com o ministro da Defesa, passando a fazê-lo junto do CEMGFA — e isso fará com que haja uma maior organização e definição na hierarquia nas Forças Armadas.

As funções das chefias militar perdem, assim, a sua natureza de coordenação, passando a ser meramente de consulta. No comunicado do Conselho de Ministros lê-se que os “chefes de Estado-Maior se mantêm como conselheiros do Ministro da Defesa Nacional, no âmbito do Conselho Superior Militar”, mantendo-se a ligação direta com o ministro em matérias como “a execução de projetos no âmbito da lei de programação militar e da lei de infraestruturas militares” e as “matérias administrativas e de execução orçamental que resultem da lei”.