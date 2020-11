A recusa de Donald Trump em reconhecer a derrota eleitoral que sofreu no último sábado está a aprofundar a divisão e a discórdia no interior da Casa Branca, do Partido Republicano e da equipa jurídica do ainda Presidente dos Estados Unidos, de acordo com os relatos da imprensa norte-americana. Até agora, entre a generalidade das figuras de topo do partido e da administração tem imperado o silêncio — ou, em alguns casos, as declarações vagas de reconhecimento do direito de Trump a disputar o resultado das eleições em tribunal.

Contudo, as poucas intervenções públicas contam apenas uma parte da história que se está a desenrolar nos bastidores da política norte-americana numa altura em que o Presidente-eleito, Joe Biden, já começou um processo de transição que se antevê turbulento devido ao boicote promovido por Trump. Com o futuro incerto do Partido Republicano, que Trump moldou definitivamente à sua imagem, a maioria dos congressistas, senadores e outras figuras de proa do partido atravessa um momento delicado.

Ninguém se quer atravessar no caminho de um Trump determinado a manter-se na Casa Branca. Porém, em privado, têm-se multiplicado os apelos de elementos do partido e do círculo próximo do Presidente para que assuma a derrota — uma vez que os processos movidos pela campanha republicana têm muito pouca probabilidade de sucesso (e, mesmo que avancem, os votos em questão serão insuficientes para reverter o resultado eleitoral).