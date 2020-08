O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças [ECDC] já tem um plano para a próxima época de gripe ou uma ideia de quais são os pontos essenciais nesta preparação, tendo em conta a pandemia de Covid-19?

É difícil antecipar as datas, mas diria que no final de agosto teremos algo a sair [as orientações]. Há várias perguntas nesta área. Uma é a questão de como vamos lidar com os doentes, se tivermos a época de gripe no inverno ao mesmo tempo que temos circulação de Covid-19. Depois há a questão de como fazer os atuais programas de vacinação contra a gripe, com um surto de Covid-19 em curso. Além disso, existem também as questões mais práticas de como administrar um programa de vacinação com os diferentes tipos de medidas de distanciamento social que estão em vigor. Há uma gama bastante alargada de questões complexas que, em grande parte, são operacionais e estratégicas e não propriamente científicas.

Não sabemos como se vai comportar o vírus da gripe ou o SARS-CoV-2, por isso temos de estar preparados para todos os cenários possíveis. O que é que não nos podemos esquecer de incluir na preparação do inverno?

A primeira coisa é que precisamos de vigiar a situação da gripe, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. E a situação atual é que parece que não há vírus da gripe em circulação no hemisfério sul como seria de esperar. Parece que a gripe desapareceu. E é muito difícil interpretar esta situação, porque pode querer dizer não há mesmo vírus da gripe a circular — e que pode ser explicado pelo fato de termos as medidas de distanciamento social, que funcionam tão bem para a gripe como para a Covid-19, às vezes até melhor. Pode ser porque as pessoas que estão doentes não têm acesso aos prestadores de cuidados de saúde no meio da pandemia de Covid-19. Ou pode ser que os sistemas de vigilância estejam tão sobrecarregados e focados na Covid-19 que não estejam a recolher informações adequadas sobre a gripe.

Mas quando conversamos com nossos colegas na Austrália, por exemplo, eles dizem que estão a testar para a gripe e que não estão a encontrar o vírus. O que parece, por agora, é que podemos ter uma estação muito leve de gripe se a situação se transferir para a Europa. É uma possibilidade real que tenhamos pouca ou nenhuma gripe a circular este ano.

Mas e se for mais intensa do que isso? Como nos preparamos?

A pergunta sobre quanto esforço devemos colocar nos programas de vacinação contra a gripe é muito difícil. Porque todo o esforço que dedicarmos a esse programa estará, obviamente, a ser afastado das atividades relacionadas com a Covid-19. E existem recursos limitados nos países para executar estes programas.

Mas se tivermos uma época de gripe muito dura à nossa frente ou mesmo uma época normal, como vimos nos últimos anos, o impacto na mortalidade e os impactos no sistema de saúde são tão pesados ​​durante aquelas poucas semanas de pico da gripe que, é claro, vamos desejar fazer tudo o que pudermos agora para diminuir essa pressão. É por isso que queremos ter um programa de vacinação contra a gripe muito forte implantado nesta fase.

Um programa de vacinação contra a gripe não se pode decidir numa semana e lançar um milhão de vacinas. É um processo que já está em curso nos países. Todos os países já compraram as suas vacinas contra a gripe para a próxima temporada. Portanto, também não se pode aumentar muito a cobertura dessas vacinas.

E qual tem sido o sucesso do programa de vacinação contra a gripe nos últimos anos?

Nos últimos 10 anos ou mais, a cobertura da vacina contra a gripe na maioria dos Estados membros da União Europeia tem sido abaixo do ideal. Tínhamos metas de cobertura vacinal de 75% para os idosos, mas nenhum país alcançou isso nos últimos 10 anos. É muito difícil executar estes programas. Para as crianças em idade escolar é um pouco mais fácil [estão juntos nas escolas], mas para os idosos precisamos encontrá-los um a um e enviar convites. Convencer as pessoas a fazerem um esforço extra por causa de uma doença para a qual se tem uma perceção menos grave do que aquilo que realmente é. É muito difícil. Mas seria muito importante se antecipássemos uma época má.

Do ponto de vista da precaução, é isso que devemos fazer. Agora, não colocámos isto em nenhuma orientação, por enquanto. Ainda precisamos de pensar um pouco sobre o assunto, mas se há algo que podemos fazer para libertar espaço no sistema de saúde, que é a parte mais importante durante o inverno, então devíamos sinalizá-la [a vacinação contra a gripe] como uma atividade muito importante.