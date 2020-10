As conversas que se seguem vão desde a suposta “demência” do “pulha” Joe Biden até a uma questão tão simples como: “Quanto é que se deve dar de gorjeta a um tipo que instala a televisão por cabo?”

Donald Trump não nasceu com os talk-shows de rádio conservadores, mas é aqui que o trumpismo assenta as suas raízes com especial força. “O conservadorismo da talk radio coincide apenas em parte com o conservadorismo dos think-tanks de direita em Washington, das revistas e do próprio Partido Republicano”, escreveu recentemente Paul Matzko, autor do livro “Radio Right” e membro do think-tank libertário Cato Institute. “No início dos anos 2000, a talk radio abriu as portas a uma versão do conservadorismo que está menos interessada no mercado livre e nos limites do governo e mais centrada no etnonacionalismo e no populismo. É, no fundo, o núcleo do trumpismo — agora e no futuro, com ou sem um Presidente Trump.”

Frank Morano reconhece tudo isto — e nem é algo que lhe desagrade totalmente, até porque votou “entusiasticamente” em Donald Trump tanto em 2016 como nas eleições de 2020, por voto antecipado. Mas, ainda assim, e mesmo que a sua cara de cansaço sugira o contrário, este radialista de idade incógnita (“é o segredo mais bem guardado de Nova Iorque!”, gaba-se) abriu a emissão desta segunda-feira dizendo: “Hoje quero experimentar algo completamente diferente”. O quê, exatamente? Uma tarefa hercúlea nos EUA de hoje em dia: meter os dois lados da barricada a falarem um com o outro.

Para consegui-lo, Frank Morano tenta primeiro tirar a carga às eleições de 3 de novembro. “A cada ano eleitoral eles dizem sempre: ‘Estas são as eleições mais importantes das nossas vidas’”, diz, fazendo uma imitação jocosa dos apresentadores de televisão que dizem tal coisa. “A verdade dos factos é que só depois das eleições é que se percebe o quão importantes elas podem ser, porque ninguém sabe o que é vai acontecer durante a presidência dessa pessoa.”

Só depois desta introdução é que Frank Morano faz o pedido que tem em mente para as pessoas que se preparam para ligar de todas as partes de Nova Iorque (e algumas de mais longe, também) para entrar no programa. “Quero que defendam o candidato que vocês apoiam junto das pessoas que não o apoiam”, explica. “Se forem apoiantes de Trump, quero que expliquem a alguém que está indeciso ou que está a pensar em votar em Biden porque é que deveria antes votar em Trump. Se são apoiantes de Biden, quero que defendam porque é que alguém que esteja indeciso ou a pensar votar Trump deve afinal votar em Biden.”

“Liguem para o 1-800-844-9222”, diz Frank Morano, já de olhos postos no monitor do seu lado direito, onde tem a lista de ouvintes em espera. “Podem dizer o que quiserem!”