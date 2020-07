Passe a palavra: há segredos por descobrir nas nossas Aldeias do Xisto

O processo é simples e tudo acontece na sede da associação. Os materiais estão dispostos em cima de uma mesa: o púcaro com o leite, o alguidar, um grande coador, uma panela, um trapo e o assincho, uma forma arredondada em inox, com pequenos buracos, onde a massa do queijo é colocada na fase final do processo. E há ainda o cardo, uma flor violeta que tradicionalmente é utilizada para coagular o leite, ao invés da alternativa sintética, as gotas de coalho.

Fátima já faz queijo há muitos anos e é ela quem conduz esta experiência com os visitantes. É uma experiência única para aprender esta arte e, no final, provar e experimentar o queijo que ajudou a produzir com as suas mãos. Pode optar, se preferir, aprender a fazer pão no forno a lenha, numa atividade também promovida pela associação de moradores da aldeia.

Confeção de queijo, Ferraria de São João. 4 fotos

Ferraria de São João é uma pérola escondida no fundo de uma encosta muito verde da Serra da Lousã, e é lá que se encontra o curral de Fátima e os históricos currais comunitários, construídos com madeira e ordenados lado a lado onde, em tempos, se guardavam as cabras dos habitantes de Ferraria de São João.

É uma experiência para os sentidos caminhar pelas poucas ruas de Ferraria de São João, onde as fachadas das pequenas casas refletem a arquitetura popular, com o primeiro piso destinado à habitação, pintado de branco, e o rés do chão, empedrado com xisto e quartzito, a servir de curral. Procure tomar atenção à sinfonia dos animais, onde o cantar das cabras e dos pássaros e dos galos, e o som dos chocalhos, se ocupam do silêncio, e criam um concerto digno de aplausos.

Atividades que pode realizar em Ferraria de São João ↓ Mostrar ↑ Esconder Amante de BTT? Fique a saber que existem vários percursos, a partir da aldeia, não fosse Ferraria de São João conhecida por “aldeia de grande pedalada” e uma referência para os apaixonados desta modalidade, com um centro de BTT à disposição dos visitantes. Adepto de caminhadas? São vários os trilhos que pode percorrer enquanto aprecia as paisagens amplas, rodeadas de árvores. Os mais pequenos não são esquecidos, podem divertir-se no TREK Fun Trail, um percurso de destinado a principiantes.

Sugerimos, depois de conhecer Ferraria de São João, uma visita à famosa Aldeia de Talasnal, na Serra da Lousã, que encanta com o seu xisto em tons escuros e decorações exteriores com ramos de videira. Esta Aldeia do Xisto é uma das mais conhecidas e pode explorá-la de várias formas: a pé, de carro ou, até, de bicicleta. Pode percorrer o Caminho do Xisto – Rota das Aldeias do Xisto da Lousã, que passa pelo Castelo da Lousã, Talasnal e Praia Fluvial da Senhora da Piedade, enquadrada entre a ermida de Nossa Senhora da Piedade e o Castelo da Lousã. Uma muito boa ideia é também conhecer a Aldeia Casal de São Simão, que tem uma particularidade: é formada por uma só rua. Faz também parte da zona da Serra da Lousã e tem um templo que merece uma visita descontraída: a Ermida de São Simão. Para a conhecer, pode partir a pé por um de dois percursos pedestres, o de Grande Rota até à aldeia de Ferraria de São João ou fazer o Caminho do Xisto de Casal de S. Simão Descida às Fragas.

Aproveite, ainda, para conhecer Aigra Nova, Casal Novo, a altitude de Aigra Velha, o casal de habitantes do Chiqueiro, as praias fluviais perto de Comareira, as pedras de Gondramaz e, ainda, a Pena.

Cerdeira – Uma aldeia de artistas onde todos somos bem-vindos

O charme desta Aldeia artística de xisto, escondida num mágico vale na Serra da Lousã, é de postal, mas garantimos: há mais do que beleza e vistas deslumbrantes por aqui. O projeto Cerdeira – Home for Creativity colocou-a no roteiro dos locais no Centro de Portugal que tem mesmo de conhecer.

Cerdeira. 5 fotos

A história por trás do projeto tem mais de 30 anos, quando o casal de namorados Kerstin Thomas e Bernard Langer, ambos artistas e estudantes da Universidade de Coimbra, descobriram a aldeia por puro acaso, num dos seus passeios pela serra.

Quer dar um impulso à sua criatividade? Fique a saber que atualmente a aldeia integra a rede das Aldeias do Xisto e além de acomodar artistas nas suas residências artísticas e Casa das Artes, recebe anualmente hóspedes curiosos com o projeto, que podem ficar alojados numa das nove casas tradicionais de xisto, remodeladas de forma sustentável, e usufruir de várias experiências criativas à disposição.

E porque a arte se cria fazendo, prepare-se para se divertir enquanto aprende várias técnicas artísticas inspiradas em métodos tradicionais. É o caso da experiência de Iniciação à Roda do Oleiro, inventada há cerca de 3000 anos: experimente trabalhar o barro com as suas mãos, focando o pedaço de barro amassado previamente no centro da roda, centrando o material para que consiga puxá-lo e dar-lhe a forma que entender, sempre sob a orientação do artista que conduz o workshop. As peças são suas e poderá levá-las para casa.