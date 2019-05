Passos tira coelho da cartola e ataca o “ilusionista” António Costa para ajudar Rangel

Passos, mas também Sócrates, desceram à campanha. O antigo primeiro-ministro lembra o "ilusionista" Costa que, por magia, até foi de "fraque" aos estaleiros de Viana.

Partilhe

Paulo Rangel andou num veículo autónomo em Cascais e comentou com os outros tripulantes que está “confiante” que vai ganhar porque ele próprio é “um veículo autónomo” porque pensa pela própria cabeça, ao contrário de Pedro Marques, que é um “side car“. Mas hoje era Rangel que tinha um apoio de peso ao almoço: Pedro Passos Coelho. O antigo primeiro-ministro não deixou a política em mãos alheias e acusou António Costa de promover o “truque do ilusionista”.

Passos há muito que não aparecia e justificou às pessoas que tem estado numa “posição discreta” que é o que “convém” a um antigo presidente do PSD. Mas não se ficou por um apoio pró-forma. Entrou no combate político a António Costa, ao criticar políticos que acham que “estão demasiado ameaçados pelo eleitorado”, que fazem a “fuga em frente”, lembrando que em Portugal já aconteceu algumas vezes.

O presidente do PSD critica os governos que fazem “o truque do ilusionista”, que são exímios a falar “de coisas laterais ao assunto” que está em debate para desviar as atenções. E referia-se a governos socialistas anteriores, mas também ao atual.

E questiona: “Onde é que está o truque do ilusionista?” E respondeu logo a seguir que: “Eu digo onde está o truque e o ilusionista: diziam que acabavam a austeridade mas têm mais cativações que qualquer outro governo, muito mais quebra de investimento e a mais alta carga fiscal que Portugal ganhou em democracia”. E acrescentou: “Agora já não falam no enorme aumento de impostos de Gaspar”.

Passos lembra que “há hoje membros do governo que ameaçavam banqueiros alemães” e “são exatamente os mesmos que hoje se orgulham da responsabilidade orçamental”. O antigo presidente do PSD diz que “orgulham-se tanto que não reagiram quando os jornais disseram que Costa e Centeno andavam a fazer as vezes de Gaspar e Passos”.

O antigo primero-ministro diz que “os que faziam funerais aos estaleiros de Viana do Castelo são os mesmos que vão lá de fraque dizer que é fantástico” e que os que “acusavam [o governo PSD/CDS] de destruir o Serviço Nacional de Saúde são aqueles que vêm aumentar a dívida do SNS e a degradação dos serviços que são prestados porque não há dinheiro no SNS.” E acrescenta: “Hoje investe-se menos do SNS, do que no tempo quando eu era primeiro-ministro e não havia dinheiro.” Mais um, destaca, “truque de ilusionista”.

Passos voltou a recuperar os fantasmas das governações socialistas, lembrando que “durante muitos anos andaram a vender ilusões às pessoas, a endividar o país, a colonizar o Estado, a trazer as clientelas do amiguismo para a área pública e a endossar o cheque de quem vai pagar a despesa da festa. Sabemos que é um truque”.

Passos foi sendo muito aplaudido na sala e recebido com saudosismo por alguns militantes. De Paulo Rangel despediu-se no discurso com um “força, Paulo”. Mas antes disso, fez-lhe rasgados elogios. Alguns que encaixam nos argumentos de campanha. Lembrou que, antes do atual quadro comunitário de apoio, conseguiu com Paulo Rangel “uma articulação impecável” quando negociaram “as perspetivas financeiras do Portugal 2020“.

Nessa altura, recorda o antigo primeiro-ministro, “os países estavam em piores condições de poder fazer transferências para a União Europeia, mas conseguimos melhorar a proposta da Comissão Europeia, que era melhor que a do Conselho Europeu e terminar como um dos países que tinha conseguido um reforço positivo das perspetivas financeiras.” Ora o governo ainda está a negociar, mas para já só existe ainda a primeira proposta da comissão, em que Portugal perde 7% dos fundos face ao anterior quadro comunitário de apoio.

Depois, sabendo que muita gente vai votar no PS pelo partido e não por Pedro Marques, Passos diz que “Paulo Rangel é um candidato de confiança, um homem de palavra, um político combativo. E que teve na Europa, historicamente a visão do PSD.”

Num piscar de olho ao espaço não socialista, Passos Coelho avisa que o PSD não tem a mesma visão do PS na Europa e que o PS defende que quem não alinha no “diapasão socialista, deve ser suprimido ou desqualificado” e que quem está, por exemplo, preocupado com a imigração da Europa é acusado de “xenofobismo e racismo.” E depois brincou: “Eu antigamente era fascista, depois era neoliberal, agora desde que Centeno foi para o Governo já não falam do neoliberalismo”.

Rangel diz que o PSD não esconde Passos (como o PS esconde Sócrates)

Rangel não disse o nome de Sócrates, talvez a palavra que mais disse na campanha de há cinco anos. Mas indiretamente lembrou-o. Aproveitando o facto de Passos Coelho estar presente, o cabeça de lista do PSD diz ter “muito orgulho” no legado de Passos e que o PSD não esconde ninguém. “Nós podemos dizer uma coisa que os socialistas não podem dizer: Não precisamos de esconder os nossos antigos líderes e temos muito orgulho neles”, disse numa alusão ao incómodo que José Sócrates traz ao PS.

Depois repetiu que o PSD também não precisa de esconder o candidato, como sugere que o PS faz com Pedro Marques: “Não precisamos de o pôr no side car. De irmos nós a conduzir e o candidato ao lado, muito escondidinho. Não precisamos de os pôr à boleia ou a reboque de seja de quem for”.

Rangel acusa o PS de fazer “jogos de sombra” e, pegando nas palavras de Passos, os “truques e ilusionismo que o PS anda a fazer nesta campanha”. Denunciou ainda que os socialistas têm uma proposta utópica de “criar um mega Estado Social que dá todos os direitos a todos”, o que considera “impossível”.

Passos tinha dito antes que se os “últimos dias têm trazido um ataque mais violento dos adversários à campanha [de Paulo Rangel] cabe dizer que, quando é assim, essas críticas assentam-lhe como medalhas”. É sinal, garante, “que alguma coisa está a fazer na sua campanha para os adversários reforçarem tanto o ataque ao cabeça de lista”.

Também Rangel diz que esses ataques são a “prova de que algo vai mal no reino do PS, algo não está a correr bem, sentem a dinâmica e a força da campanha”. A campanha do PS, acusa o cabeça de lista do PSD, está a ser feita de “forma pouco séria, ilusionista, própria de artista”. E volta ao ataque inicial: ” Não temos ninguém para pôr atrás do biombo e dos arbustos.”

Oiça as melhores histórias destas eleições europeias no podcast do Observador Eurovisões , publicado de segunda a sexta-feira até ao dia do voto.

Continuar a ler