Patrícia Müller. "A inspiração é uma treta. Não há glamour na escrita. Nada, zero"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Agora que já está mais velha e “armada em boa”, a argumentista e escritora Patrícia Müller decidiu enviar um email aos autores de “Just Like That” (HBO) — série que marcou o regresso de “Sexo e a Cidade” — só para os informar que não concordava com a narrativa entregue a Sarah Jessica Parker. Tudo porque a personagem Carrie Bradshawh andou toda a temporada triste com a morte do marido, Mr Big. Fez o mesmo com quem escreveu “See” (Apple TV+), protagonizado por Jason Mamoa. “Já olho para as séries com uma certa crítica profissional. Com o ‘Just Like That’ estragaram todo o tom da série, no ‘See’ aquilo começou a irritar-me, escrevi para o agente a dizer o que tinha feito mal. Mas neste meio leva-se muita pancada. Em ficção as pessoas acham sempre que podem dar um palpite. Toda a gente sabe algo sobre séries”, conta numa longa conversa com o Observador.

Apesar da lata aparente, e de dizer para si mesma que a única forma de começar a preencher uma folha em branco para mais um guião de uma novela ou de uma série é achar que é “a melhor do mundo” (qual Cristiano Ronaldo da ficção nacional), Patrícia Müller tem os pés bem assentes na terra. E um gozo imenso no que faz, especialmente porque agora sabe que quer dar poder às mulheres através da sua escrita. Seja nas novelas, nos livros ou nas séries. Portanto, há muito tempo para a conversa do desencanto profissional por estar sempre a carburar caracteres. “Depende da taxa de esforço. Se há momentos em que estou a trabalhar menos, não, porque não estou cansada. Quando não estou a fazer patrulha, o cansaço é brutal. Claro que a escala não é muito grande, logo os constrangimentos no audiovisual são mais do que muitos”. Mas lá vai indo. São de sua autoria projetos como “Vanda” [Opto, SIC, ainda por estrear], “Madre Paula” (RTP1) ou “Poderosas” (SIC).

A guionista assina agora a nova série de época da RTP, “A Rainha e a Bastarda”, realizada por Sérgio Graciano, trama da Idade Média que envolve reis, rainhas, amantes e uma investigação policial, que se estreou esta semana (passa às quartas 21h00, mas fica também disponível no serviço de streaming RTP Play) com um elenco de luxo: Anabela Moreira, Maria João Bastos, Sérgio Praia e Paulo Rocha são alguns dos protagonistas. A argumentista teve de fazer trabalho de investigação, mas saiu do tempo em que Portugal era um reino quase como uma criança sai do parque infantil. Toda essa vontade de saciar a curiosidade não podia perfeitamente ser empregue numa redação, como jornalista? Sim, Patrícia Muller já o fez. Mas no jornalismo “não existe fundo moral”. “Na ficção sim, constrói-se, dá-me um consolo muito maior”. Isso e liberdade. Se não der mais dinheiro, ao menos terá sempre a liberdade.

[o trailer de “A Rainha e a Bastarda”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Disse uma vez que “o jornalismo não tem fim”, fazendo um paralelismo com a ficção. Porque é que isso é mau?

Há uns dias falei com um amigo, que é psicólogo, a propósito da vida e da confusão, o que tem ajudado nos últimos projetos. Disse-me algo engraçado: quando estamos a construir a ficção, andamos à procura do racional. A causa que vai dar ao efeito. Se uma personagem tem um trauma de infância com cães, quando for mais velho isso vai servir para um outro propósito. Tudo o que plantamos temos de semear. A vida, e, neste caso, o jornalismo como espelho da vida, não tem isso. Às vezes as coisas não fazem sentido e nem sequer se pode encontrar o racional. Uma cronologia temporal, por exemplo, em que nada bate certo. As motivações das pessoas são esquisitas, não entram no meu racional lógico. O que senti é que não havia um fundo moral no fim do jornalismo. Não é moralista, é moral. Na ficção há. Constrói-se, e isso dá-me um consolo muito maior. É uma forma de dar sentido ao que, à partida, não o tem.

Com a ficção é possível ligarmo-nos mais com o que escrevemos? Podemos não ser imparciais.

Claro. Tem algo porreiro: tudo o que inventamos somos nós. Não há hipótese. Pode-se ir investigar, claro, mas há uma parte sempre nossa. Não escavamos o que não conhecemos, especialmente em termos emocionais. Em jornalismo também, mas pode-se estar a fazer o relato de situações muito distantes. Não é preciso interpretar ou adjetivar, está tudo certo. Mas a necessidade da interpretação é algo muito importante para mim.

Nesse sentido, não é possível desencantarmo-nos com a ficção? Por isso é que partiu também para uma investigação mais histórica, como séries como a “Madre Paula”.

Esta semana disse ao Sérgio Graciano que há sempre uma sensação de batalha épica em todos os projetos que fazemos. São muito demorados, conseguir financiamento, conseguir emitir ou filmar. Com a Covid-19 foi mesmo o desastre. Quando acaba é o vazio. Desencanto com a ficção? Depende da taxa de esforço. Se há momentos em que estou a trabalhar menos, não, porque não estou cansada. Estou vigilante, em posição de guarda florestal. Quando não estou a fazer patrulha, o cansaço é brutal. Claro que a escala não é muito grande, logo os constrangimentos no audiovisual são mais do que muitos. A pessoa desencanta-se um bocadinho.

Faz parte de todas as profissões.

Sim, claro que sim.

A Patrícia tem-se focado muito em personagens femininas. Escrever ficção assim é uma forma de se ser feminista?

Acho que as duas estão ligadas, sim. Só há pouco tempo é que percebi que quase todas as minhas personagens são mulheres. Está relacionado com o que conheço, também. Conheço bem o que é ser mulher num mundo de homens. É uma área em que os polos de decisão sempre foram muito, e continuam a ser, masculinos. Quero empoderar mulheres. Quero muito. Estou a fazê-lo com mais consciência e vontade. Talvez não se note tanto com a “A Rainha e a Bastarda”, mas com o “Vanda” [Opto, SIC], sim. Porque é uma história real e porque prometi à pessoa que ia fazer uma homenagem. E isso foi consciente. Neste projeto da RTP queria falar muito da rainha Santa Isabel e sobre uma tríade de mulheres: a rainha Santa, a aia Vatança e a mulher de Afonso. Que, contrariamente ao que achávamos, não são nenhumas submissas da Idade Média.