Patrícia Vasconcelos foi, este mês, convidada a integrar a Academia de Hollywood. O convite não chega tarde nem cedo. Acontece, acredita, pelo reconhecimento do seu trabalho. Mas não é nada mais do que um bónus para alguém que anda neste ofício desde os anos 90, diz. Até porque, com a pandemia, o ritmo de trabalho aumentou. Não se pode parar muito para saborear. As plataformas de streaming carregaram no acelerador. São precisos mais atores para mais produções. E ainda bem que assim é. “Acho que não tenho o vício do trabalho, tenho um privilégio enorme de fazer este ofício de que gosto cada vez mais. O volume de trabalho aumentar tem uma coisa boa: permite dar oportunidade a novas pessoas no mercado”, refere em conversa com o Observador.

Aos 55 anos, Patrícia Vasconcelos não tem vontade nenhuma de abrandar. Tem uma vida muito ativa, mas não se esquece de cuidar de si. Não sai de casa sem tomar o pequeno almoço e, podendo, vai ao teatro três vezes por semana para tentar apanhar o próximo talento. E mesmo vendo cerca de 40 selftapes (gravações feitas por quem se candidata a ser recrutado para filmes ou séries) por dia, não perdeu a excitação de descobrir o ator que se segue. “Passo-me da cabeça quando vejo algo espetacular. Fico histérica. Sou muito sensível ao talento, comove-me muito.”

Foi por isso que criou o Passaporte, projeto que, este ano, chegou à sexta edição. Diretores de casting de todo o mundo vêm procurar talento português — nomes como Albano Jerónimo, Alba Batista ou Lídia Franco, por exemplo, que vão fazendo currículo em séries norte-americanas ou blockbusters. Uma ideia levada para a frente graças à “casmurrice” de Patrícia Vasconcelos, “obrigando” estúdios e produtoras a passarem a fronteira com Espanha. Achava possível ver atores portugueses em palcos maiores quando começou numa carreira que nem existia? “Completamente”, diz.

Só que dentro desta área, e por ser nome de referência na atividade, também se criam inimigos. Ou, pelo menos, quem lhe vá exigir satisfações à saída de uma estreia, por exemplo. Faz parte. Sabe que precisa tanto dos atores como eles dela. Só não lhes diz onde fica o seu escritório por “precisar do seu recanto”. “Há quem possa achar que, por não os chamar, não gosto deles. Às vezes não é por nada. Digo-lhes para me alimentarem porque vibro com o que fazem. Mas o meu escritório ninguém sabe onde é”, afirma.

Para Patrícia Vasconcelos (filha do realizador António-Pedro Vasconcelos), a expressão “ator português” não existe. São atores, ponto final. Tal como falar numa indústria no cinema em Portugal ou na ausência da categoria de “casting diretor” na lista dos Óscares. Não são sinas, são coisas que, a seu tempo, vão ser alteradas. É essa a sua esperança. Quanto a filmes portugueses na corrida à estatueta dourada? “Não sei, isso é outra conversa. Em Portugal ainda fazemos omeletes com poucos ovos. São milagres, às vezes, mas não se fazem sempre”, termina.