Paul Feig: “O John Cena disse-me para o fazer parecer parvo e estúpido”

Cresceu com esses filmes. Vê como um privilégio recriar estes géneros?

Adoro, adoro os filmes, como foram feitos, mas alguns deles tendem a ser hipermasculinos. É mesmo divertido pegar neles e meter mulheres nos papéis principais, porque me identifico mais com mulheres divertidas, gosto de trabalhar com elas. É território pouco explorado. Não é só trocar o género, mas meter uma pessoa completamente diferente no papel principal. Porque tira alguma da toxicidade… eu gosto muito daquele género de comédia, mas era muito masculina, bro-ey. As mulheres eram usadas como acessórios nesses filmes. Tem piada trocar isso e colocar as mulheres no poder, são elas que estão a controlar as histórias.

O John Cena é o gajo menos bro-ey dos bros?

Exato! Ele é um tipo grande e nerd neste filme. Ele quer ajudá-la de forma sincera, ela não está convencida do que lhe está a acontecer; ele também tem mais em mãos do que consegue, realmente, lidar. No processo, ele não quer magoar ninguém, só a quer proteger. É bondoso, doce, é uma personagem que vem de um bom lugar.

Porque é que acha que o John Cena não se importa que gozem tanto com ele?

É por isso que eu gosto tanto dele. A primeira vez que falei com ele – num Zoom – , ele disse-me logo: “Não penses que tens de me fazer cool.” Se fosse outra pessoa, iria dizer: “não vou fazer isso”. O John diz: faz-me parecer parvo, estúpido. Não conseguiria fazer o filme de outra forma, porque não seria divertido, mas ele consegue ser parvo, consegue mostrar-se impotente… e ser o tipo de quem as pessoas se riem. Ele adora isso, ele disse-me que quer continuar a fazer comédia. Espero voltar a trabalhar com ele.