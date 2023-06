Do antigo aliado do PS, na era da geringonça (ou, para o PCP, na “nova fase da vida política nacional”), não há sombra: os comunistas passaram as suas jornadas parlamentares a registar no terreno queixas sobre o Governo, para as ampliar depois. No final, no hotel da Covilhã onde o grupo parlamentar ficou instalado, a líder da bancada, Paula Santos, concedeu ao Observador uma entrevista em que acusa o PS se “empobrecer” as pessoas, cuja vida “piora dia após dia”, e não “traduzir” em nada de concreto os bons indicadores da economia.

Nos apoios que atribui, idem: a deputada comunista acusa o Governo de ir “transformando numa coisa e noutra” os “milhões” que vai anunciando, seja para mitigar os efeitos da inflação ou para apoiar populações afetadas pelos incêndios ou pela seca. Durante umas jornadas pelo interior (Castelo Branco e Guarda), ouviu várias pessoas que ainda não receberam apoio nenhum e acusa agora o Governo de as deixar “ao abandono e à sua sorte”.

Enquanto o PCP não cresce nas sondagens, a deputada insiste que esta é a verdadeira oposição ao Governo e dispara críticas à direita, que diz estar alinhada com António Costa. E, questionada sobre a polémica com a presidente do Parlamento Europeu, acrescenta ataques ao Governo de Kiev, “assente em forças reacionárias e nazis”.

