São as últimas horas de Paula Araújo da Silva como diretora-geral do Património Cultural. Sexta-feira de manhã, num gabinete com luz natural e meticulosamente arrumado, na ala norte do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a arquiteta e arqueóloga portuense explicou ao Observador os pontos altos e baixos de um mandato iniciado em janeiro de 2016, por indicação do então ministro da Cultura, João Soares.

A partir desta segunda-feira o maior organismo sob alçada do Ministério da Cultura, com um orçamento de 57 milhões este ano, passará a ser dirigido por Bernardo Alabaça, de 46 anos, gestor imobiliário que já teve cargos de chefia no Ministério da Defesa e no Ministério das Finanças – nome fortemente contestado por profissionais da museologia, que alegam falta de perfil. Com ele entram Fátima Marques Pereira e Rui Santos, mantendo-se João Carlos Santos como subdiretor.

Sobre as críticas ao sucessor, a ainda responsável não quis fazer comentários, mas em abstrato admitiu que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) “pode perfeitamente” ser dirigida por alguém de fora da área do património.

A saída de Paula Araújo da Silva foi anunciada pelo Ministério da Cultura a 13 de fevereiro e tratou-se de facto de uma exoneração, disse agora a diretora cessante, acrescentando ter sido apanhada de surpresa. Estava desde o início em regime de substituição por um período mínimo de cinco anos, agora interrompido.

Numa conversa mais virada para balanços do que para críticas, as relações tensas entre Paula Araújo da Silva e a ministra Graça Fonseca ficaram sem resposta, mas terão sido determinantes para o afastamento, como adiantou o jornal “Público”. Foi a fase final do mandato especialmente complicada na relação com a ministra? “Não vou comentar”, respondeu.

Como principais êxitos, destacou a criação do Museu Nacional Resistência e Liberdade, no Forte de Peniche, o restauro dos carrilhões de Mafra e a instalação definitiva em Xabregas do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Como dificuldades, apontou a crónica falta de funcionários e de orçamento.

Sobre a devolução de património e obras de arte a antigas colónias, tema que pode vir envolver a DGPC, disse tratar-se de “uma situação muito sensível” que deve ser analisada se houver pedidos nesse sentido, sugerindo algumas dúvidas pessoais, porque “o património é de todos”.

A propósito da coleção pública de arte contemporânea constituída em 1979, a chamada Coleção da Secretaria de Estado da Cultura, da qual desapareceram 112 obras ao longo das décadas, afirmou não esperar novos extravios ou roubos, porque as regras de controlo são hoje muito apertadas, e adiantou que a Polícia Judiciária já está a investigar.

Licenciada em arquitetura pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto e mestre em arqueologia pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Paula Araújo da Silva gosta de desafios e não é uma pessoa fácil (nas palavras do antigo secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas). Tem 63 anos e antes de assumir funções na DGPC tinha sido chefe da divisão municipal de museus e património cultural da Câmara Municipal do Porto, diretora regional da cultura do norte e diretora regional do extinto Instituto Português do Património Arquitetónico. Regressa agora ao Porto e será reintegrada como funcionária do município. Só não sabe ainda que funções lhe reserva o presidente da Câmara, Rui Moreira.

Disse numa entrevista em 2017 que queria melhorar a comunicação desta casa, para que a DGPC aparecesse nas notícias por boas razões e não apenas por causa de polémicas. Conseguiu?

Não muito. A imprensa, ou se calhar as próprias pessoas, ficam mais atentas a questões polémicas do que a questões não polémicas. Temos alguma dificuldade em comunicar coisas óbvias, é difícil chamar jornalistas para coisas interessantíssimas. Por exemplo, os encontros que fizemos no Forte de Sacavém, onde estão os arquivos nacionais do património arquitetónico. Foi uma das minhas prioridades desde 2016, com um protocolo de colaboração com a Casa da Arquitetura de Matosinhos. O que pega são coisas muito mediáticas, como o restauro dos carrilhões de Mafra, que voltaram a tocar no início deste mês. Nem se conseguia entrar na vila de Mafra, tal era a afluência de pessoas que queriam assistir ao concerto dos carrilhões. Aí a DGPC apareceu, mas a atividade quotidiana de exposições e conferências nos museus e monumentos tem muita dificuldade em passar.

A DGPC parece ter duas frentes: a comunicação com os especialistas e técnicos do património e depois com o grande público.

Pois, é a esse grande público que não conseguimos chegar. Ao público interno, chegamos e tenho muita satisfação com o que fizemos. A DGPC é uma estrutura muito grande e abrange todas as vertentes do património cultural, que são cada vez mais, e mais importantes para o nosso entendimento da memória coletiva. Além disso, editamos quatro revistas [científicas] a partir dos serviços centrais. São revistas extremamente importantes, porque Portugal é um país pequeno e há dificuldade em fazer edição de revistas [científicas]. Pode-se pensar que estou a falar apenas de umas revistas sem importância. Não. São as revistas de facto, sem desprimor para outras, que constituem uma referência para a comunidade profissional e para as universidades.

As atribuições legais da DGPC são excessivas face aos recursos humanos e financeiros que tem?

Não poria a situação dessa forma. Uma grande estrutura é perfeitamente possível. França fez isso, Itália também. Este serviço tem que ter mais verbas. Evidentemente, estamos suborçamentados.

Mas o orçamento tem crescido em muitos milhões.

Sim, tem crescido, mas nós também temos crescido. Temos agora a criação do Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche, o Museu de Évora passou para a nossa tutela, o mesmo aconteceu com o Forte de Sacavém. Isto implica um aumento dos custos.

E vem aí um novo museu no Palácio da Ajuda para as jóias da coroa portuguesa.

Este não implica necessariamente grandes custos, porque será gerido em parceria com o Turismo de Lisboa. Esperamos que seja um museu que dê lucro, esse é o objetivo.

A receita própria da DGPC também conta.

Mas não tem aumentado, tem-se estabilizado.

Ou seja, o aumento de milhões não significa que haja mais recursos.

Não significa, de facto. E há um fator que tem de ser tido em consideração: o aumento do afluxo de turismo, que aplaudimos, obriga também a mais recursos, porque temos de ter mais pessoas nas vigilâncias, mais manutenção.

Há dias, afirmou ao “Público” em jeito de balanço: “Podíamos ter chegado mais longe, mas acredito que estávamos no caminho certo.” Referia-se a algum obstáculo concreto?

O obstáculo é a nossa própria capacidade de desenvolver as coisas, que tem limites.

Quais foram as principais vitórias do seu mandato?

Posso citar algumas coisas que o público em geral percebe melhor e outras ficarão por citar. O restauro dos carrilhões de Mafra, por exemplo, uma obra de um milhão e 500 mil euros, que era difícil de arrancar e que começou, aliás, em 2015, antes de eu aqui chegar. Foi um trabalho que envolveu o esforço de equipas e que me levou a ganhar alguns cabelos brancos, um processo muito complexo. Já estão lançados os concursos para criação de novas portarias no Mosteiro de Alcobaça, no Mosteiro da Batalha e no Convento de Cristo em Tomar, que são dos três monumentos mais visitados do país, até pela proximidade a Fátima. Têm centenas de milhares de visitantes e têm portarias obsoletas, são as portarias que existiam há mais de 50 anos. Hoje a entrada faz-se nos mosteiros de Alcobaça e da Batalha através da igreja, o que não deve acontecer, porque perturba o culto. Passará a ser feita pelas antigas portarias. No caso de Tomar, entra-se hoje por um sítio esconso, que nem está pensado para pessoas com deficiência motora, e passará a ser pela fachada principal. Evidentemente, destaco também as novas instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, em Xabregas [Lisboa]. A obra tem demorado tempos infindos, por razões a que somos alheios, mas está pronta e o centro vai abrir ao público em abril, a seguir à Páscoa.

Que importância terá esse Centro?

O Centro foi criado pelo doutor Francisco Alves, não sei precisar em que ano [1996], nos terrenos onde em determinada altura o Ministério da Economia decidiu construir o novo Museu dos Coches [Belém]. Os terrenos estavam ocupados pelo Ministério da Cultura, houve alguma dificuldade de entendimento, penso, e foi então que o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, mas também o Laboratório de Arqueociências, tiveram que mudar rapidamente de sítio. O primeiro ficou instalado no MARL [Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, em Loures] e o segundo foi para umas instalações aqui perto da Ajuda. Isso foi há mais de uma década. Quando cheguei, como as instalações não eram adequadas, tentou-se encontrar um espaço, que será agora em Xabregas. Pela primeira vez, vamos ter um Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática capaz de responder às necessidades do país nesta área. Vai recolher as peças, tratá-las e, na maioria dos casos, devolvê-las aos locais de origem, que os musealizarão. Não é um museu, é um centro para tratar peças, com boas condições tecnológicas. Até há 30 ou 40 anos, este tipo de património não era valorizado. Mas o projeto que me tem dado mais satisfação, que provavelmente foi o maior desafio, aquele de que gostei mais, se se pode dizer assim, foi o Museu Nacional Resistência e Liberdade.

Porquê?

Porque é fazer um museu de raiz e pegar num assunto pouco tratado. O distanciamento é pouco, o período que atravessámos até à revolução do 25 de Abril é muito recente, a poeira ainda anda no ar. A decisão do Governo de fazer este museu, no tempo do ministro Castro Mendes, foi excelente.

E, no entanto, o Forte de Peniche corria o risco de ser transformado em hotel. Depois o Governo recuou.

Havia um projeto muito antigo que previa que ali fosse instalado um hotel. Quando este Governo criou o programa Revive [de reabilitação de património público classificado], a hipótese voltou a estar em cima da mesa, mas rapidamente se concluiu que não seria o mais interessante.