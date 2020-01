Do último andar daquele que durante 30 anos foi o edifício mais alto de Lisboa, o ator brasileiro Paulo Betti, 67 anos, faz o que é suposto: elogia a vista. Será sincero. Tal como o hotel, o panorama sobre a cidade e o rio é de luxo. Mais ainda sob o sol de inverno. “Eu venho de 40ºC”, comenta, satisfeito, falador, preparado para durante uma hora recuar a outro tipo de antípodas: o lugar onde cresceu, um bairro pobre, de negros, 15.º filho de uma benzedeira e de um doente psiquiátrico, que muitas vezes teve de ajudar a internar.

Antes de atingir o estrelato como Timóteo na novela Tieta, foi o único dos irmãos a aprender a ler. Também por isso sentiu-se incumbido de contar a história da família. Ultrapassadas todas as dúvidas “ególatras”, com uma intensidade comovente, é isso que vem fazer a Portugal durante os próximos dois meses, em 17 atuações intimistas, de Arcos de Valdevez aos Açores, passando por Lisboa e Porto, no monólogo “Autobiografia Autorizada”. Uma peça “muito simples”, diz, com 50 por cento comédia, 25 por cento drama e o resto poesia. Este sábado, 11 de janeiro, vai estar no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro (21h30), numa tour por Portugal com 8 datas.

Nunca tinha escrito uma peça, nem feito um monólogo. Porquê esta, ainda mais, autobiográfica?

Queria ter um monólogo para exercer a possibilidade da viagem, do encontro, sem um elenco enorme. Na verdade, queria falar sobre a morte, que é um assunto que me fascina. Tive um professor de dramaturgia que dizia que um homem que depois dos 50 anos não pensasse pelo menos uma vez por dia na morte seria um idiota. Mas a peça não me representava. O autor falava da mãe dele, que tinha uma empregada doméstica muito engraçada. A minha mãe foi empregada doméstica. Percebi que queria falar da minha família, da minha infância. Tive uma circunstância familiar muito difícil. Sempre escrevi. Tomava notas de coisas que aconteciam e que me atormentavam.

Que tipo de coisas?

Por exemplo, uma briga da minha avó com o meu pai, em que a minha avó tentava morder o braço do meu pai porque ele estava num surto psiquiátrico. O Meu pai sofria de esquizofrenia. Eu escrevia, percebo hoje, para desafogar. Como se fosse uma psicanálise. Era a necessidade de manter os pés no chão e de falar, “nossa, que lugar!”

E que lugar era esse?

A minha mãe teve 15 filhos e eu fui o 15.º, sendo que ela esteve 10 anos sem dar à luz. Perdeu oito filhos: quadrigémeos e duas vezes gémeos. Vingaram sete. Quando eu nasci, todos trabalhavam no campo. O mais velho tinha 20 anos. Duas eram gémeas adolescentes. Eu era o bonequinho delas. Fui muito protegido.