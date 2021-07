O dirigente de um órgão nacional do PSD — o tribunal do partido — que quer punir Rui Rio esteve no programa Vichyssoise da rádio Observador a falar do momento conturbado que vive no partido depois de ter visto o Tribunal Constitucional anular a advertência do seu Conselho de Jurisdição Nacional PSD ao líder parlamentar do partido sobre uma moção setorial aprovada em congresso (sobre a eutanásia) que não foi concretizada. Paulo Colaço considera um disparate o pedido de demissão que o atinge feito por Adão Silva e mostra estar distante de Rio.

Mesmo assim admite que gosta do atual líder do PSD, não quer falar de sucessores enquanto não houver calendário para isso, mas também não deixa de dar resposta pronta quando, na parte dos desafios do programa, é confrontado: preferia ser assessor do primeiro-ministro Paulo Rangel ou do primeiro-ministro Carlos Moedas? “Paulo Rangel”. A conversa com Paulo Colaço começou pelo episódio do momento que o põe em confronto com a direção do partido.

A sanção que propôs para o líder parlamentar foi anulada pelo Tribunal Constitucional. Adão Silva sugeriu que se devia demitir. Vai apresentar a demissão?

Isso é um disparate. Nenhum juiz se demite porque um juiz de uma instância superior diz uma coisa diferente, se não já não havia juízes. Não pode ser assim. Mas acho mais absurdo ter sido dito pelo Adão Silva, porque ele diz isso menos de uma semana depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter dito que ele mandou os deputados do PSD votar uma lei inconstitucional.

Portanto, ele é que se devia demitir.

Não estou a dizer que ele é que se devia demitir; estou a dizer que é um absurdo as pessoas demitirem-se por causas das decisões do Constitucional. O Presidente da República devia ter-se demitido, então, porque o TC diz que promulgou uma lei inconstitucional. Os líderes de bancada que pediram aos seus deputados que votassem os apoios sociais deviam todos demitir-se. Se isso criar regra, quando sair uma decisão do TC, os jornalistas em vez de perceberem qual é a decisão vão tentar perceber quem tem de se demitir.

Acha que Rui Rio concorda com Adão Silva nesta ideia de que se devia demitir?

Não sei, não falei com o presidente do partido.

Mas não costuma falar?

Não, não costumamos falar. Só sou presidente do Conselho de Jurisdição desde o último congresso; era membro mas não era presidente e não sei que tipo de relações existiram entre os presidentes da Jurisdição anteriores a mim e os líderes do partido. Desde que eu sou presidente, não falei nessas condições com o líder do partido.