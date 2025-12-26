Paulo Núncio, do CDS: "Constituição é matéria que tem que ser abordada nesta legislatura"

O líder parlamentar do CDS acredita que “vai ser possível” ter uma Lei da Nacionalidade com a atual Constituição, mas não foge a discutir o assunto ainda nesta legislatura. Pela primeira vez na história da democracia, a direita pode aprovar uma revisão constitucional sem o PS, mas Luís Montenegro já disse que o assunto está longe de ser prioritário para a AD.
Lei fundamental à parte, em entrevista ao Sofá do Parlamento, na Rádio Observador, Paulo Núncio vinca ainda a necessidade de uma reforma laboral que “modernize” as relações entre trabalhadores e patrões e acredita nas negociações na concertação social, apesar da greve geral.
Já sobre as eleições presidenciais, que vão marcar o próximo mês da atualidade política, o líder da bancada centrista elogia Luís Marques Mendes pela forma como lidou com a questão da empresa familiar e recusa que esta escolha tenha sido um plano B para o CDS após a falta de comparência de Paulo Portas na corrida presidencial.
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Paulo Núncio: “Infelizmente, Mariana Mortágua deixou a AR sem pedir desculpa”
O arquivamento do caso Spinumviva prolongou o prazo de validade deste Governo?
O arquivamento é algo normal, que penso que a maioria dos portugueses estava à espera. Mostra, por um lado, que o primeiro-ministro é um homem sério, digno de confiança e que, não obstante todas as insinuações que foram levantadas ao longo dos tempos, prestou todos os esclarecimentos, respondeu a todas as dúvidas e, no final, o Ministério Público, depois de ter feito uma investigação profunda, chegou à conclusão que não existe qualquer tipo de ilegalidade que possa ser apontada.
É um caso que fica definitivamente enterrado?
Penso que sim. É bom para o primeiro-ministro, é bom para o Governo e é bom para o país. Os portugueses já tinham dado a sua opinião nas últimas eleições, demonstrando que reforçaram a confiança no primeiro-ministro e no Governo da AD e agora é a justiça que fez o seu trabalho de uma forma totalmente independente, a concluir que de facto não há razão absolutamente nenhuma para haver um inquérito sobre esta matéria.
Um dos temas que marcou este fim de ano e que vai marcar o arranque do próximo é a Lei da Nacionalidade, que terá de ser reformulada depois da decisão do Tribunal Constitucional. Esta Constituição é um entrave à governação da AD?
A Constituição tem a sua forma, a sua data, é uma matéria que tem de ser abordada durante esta legislatura, mas objetivamente que vai ser possível ter uma Lei da Nacionalidade mesmo com esta Constituição. Mesmo com esta Constituição é possível ter algo que o CDS tem vindo a defender há muitos anos, que é uma Lei da Nacionalidade mais exigente e que obrigue a uma ligação mais próxima a Portugal e aos valores portugueses. E é importante dizer que o essencial foi validado pelo Tribunal Constitucional. Foram validadas maiores exigências de prazo para a obtenção [da cidadania portuguesa], no máximo de 10 anos, a diferenciação para os cidadãos europeus, os requisitos novos de ligação efetiva a Portugal, a cultura, os valores nacionais, constitucionais, mesmo os meios de subsistência e, uma coisa também muito importante, o TC validou a contagem do prazo apenas desde que se obtém a residência legal.
Foi uma meia vitória.
O cerne da lei foi validada pelo Tribunal Constitucional e entendemos que era fundamental termos uma Lei da Nacionalidade mais exigente, porque ser nacional de um país com 900 anos de história não pode ser apenas um ato burocrático, é um privilégio e esse privilégio tem que ser obtido de uma forma exigente. A atribuição mais valiosa que um Estado pode dar é a sua nacionalidade e estou absolutamente convencido que com o trabalho que vai ter que ser feito ao nível parlamentar será possível responder às questões que foram solicitadas pelo Tribunal Constitucional e termos uma Lei da Nacionalidade em breve.
Lei laboral. “Há abertura para discutir com os partidos da oposição”
Outro dos temas que tem marcado estes meses é a questão da reforma laboral. Depois da forma como o Governo tratou a greve geral e a UGT, há margem para manter as negociações no próximo ano?
Não só há margem como já se reiniciaram. Já houve uma reunião entre o Governo e a UGT. A opinião do CDS é de que esta é uma reforma laboral que é absolutamente fundamental para modernizar e flexibilizar as relações laborais em Portugal e para que o país possa crescer a 3% no final da legislatura. Muitas vezes as pessoas perguntam porque é que o Governo da AD decidiu ter a ambição de crescer a 3% na legislatura e crescer muito acima da média europeia, acima dos países da coesão, dos países do leste. Isso acontece porque temos um conjunto de reformas: a fiscal, a do Estado, o combate à burocracia, mas também a laboral, que são decisivas para se atingir este objetivo. Os jovens hoje em dia, ao contrário do que alguma esquerda diz, não procuram empregos permanentes, mas querem um mercado de trabalho mais dinâmico e que por isso ofereça salários mais elevados.
E como é que esta reforma laboral faz isso?
A regulamentação do teletrabalho híbrido permite ter maior segurança e melhor previsibilidade nas relações laborais e em particular ao trabalhador. O alargamento da licença de parentalidade para seis meses 100% pagas é muito importante e, para além disso, a questão do banco de horas, que permita às empresas ajustarem as quebras e as oscilações de mercado, que muitas vezes acontecem, como fundamento para evitar despedimentos, designadamente despedimentos coletivos
Mas, o Governo, ao manter estas linhas mestras da reforma laboral que apresentou no anteprojeto, não corre o risco de pôr fim à paz social?
Penso que não. A paz social é algo sempre muito relativo. Costuma-se dizer que existem duas verdades: a morte e os impostos. Infelizmente, quando há um Governo de AD há uma terceira que é haver sempre uma greve geral. E é estranho que a greve geral coincida sempre, ou quase sempre, com Governos que são liderados pela AD. Mas isso também tem um lado positivo. É sinal que este Governo está a querer fazer reformas. Há disponibilidade do Governo, desde logo, para negociar com os parceiros sociais. O Governo não apresentou esta reforma como um fato consumado. Foi apresentado um anteprojeto que está a ser discutido na concertação social e esperemos que daí resulte um consenso relativo para que, quando o documento chegar ao Parlamento, já tenha esses contributos. Depois disso, mais uma vez, há abertura para discutir com os partidos da oposição, no sentido de termos uma reforma que reúna um consenso mínimo mas que faça a diferença e ponha o país a andar para a frente e modernize as relações laborais entre empregadores e trabalhadores.
“RTP tem que ser criticada sempre que, como televisão pública, passa programas que indignam muitas famílias”
Recentemente criticou a RTP pela transmissão de uns desenhos animados que diz que impunham ideologia de género. Agora, também o ministro da Educação critica o canal público. Para a AD, a RTP está politicamente instrumentalizada?
Não diria isso. Hoje em dia a RTP não depende do Governo. Foi criado um regime, até no tempo de um outro Governo da AD, que impede que haja uma intervenção direta do Governo na RTP. Parto do pressuposto que isso também aconteceu em Governos anteriores. Isso não significa que a RTP não deva ser criticada sempre que, como televisão pública, passa a programas que indignam muitas famílias. Foi o que aconteceu no programa que referi no último debate quinzenal e de facto aquele programa trata exclusivamente de propaganda de ideologia de género, que ofendeu e indignou muitas famílias portuguesas, porque transmite um conjunto de mensagens e de narrativas que, para além de não estarem comprovadas cientificamente, entendemos que não deve ser passado a crianças daquela idade e, por isso, entendemos apresentar um voto de protesto, que será discutido na Assembleia da República.
Marques Mendes “esteve muito bem em todos os debates e tem sólidas hipóteses de vencer”
Vamos às presidenciais. Luís Marques Mendes deve dar mais esclarecimentos sobre os clientes que teve enquanto consultor da Abreu Advogados?
O candidato Marques Mendes fez algo que nunca tinha sido feito numa campanha presidencial, que foi mostrar publicamente todos os clientes que teve da sua empresa pessoal. Nunca tal tinha sido feito e Marques Mendes teve a coragem de o fazer e, aliás, desafiou os outros candidatos a fazê-lo. Que me recorde mais nenhum o fez. Quanto aos clientes da sociedade de advogados, como sabe, existe um princípio fundamental no mundo da advocacia, que é a confidencialidade. Não só é uma questão legal como é também uma questão que tem a ver com os sócios da sociedade. Marques Mendes não é sócio daquela sociedade e isso algo que terá que ser resolvido pela sociedade de advogados no respeito da lei.
Não há o risco de que a campanha venha a ser, em grande parte, sobre quem foram os clientes de Marques Mendes?
Não será, certamente, porque tal seria um absoluto contrassenso. O facto do candidato ter tido uma vida profissional quando saiu da política é algo absolutamente normal e saudável e não deve, de maneira nenhuma, ser motivo de concentração da campanha eleitoral. Nestas eleições nós temos vários tipos de candidatos. Temos os que vêm exclusivamente para marcar espaço partidário, os que querem disputar a segunda ou mesmo a terceira volta das eleições legislativas e os que querem renascer para a política ou que querem aparecer na política pela primeira vez. Marques Mendes é um candidato diferente de todos os outros. Tem mostrado conhecimento, experiência e tem se afirmado, sem sombras, como candidato do sistema.
O apoio a Marques Mendes foi um plano B depois da falta de comparência de Paulo Portas?
De maneira nenhuma. O CDS foi muito claro sobre essa matéria. O nosso primeiro foco em 2025 eram as eleições autárquicas e só depois falaríamos das presidenciais. E assim foi. E ainda bem que assim foi. As eleições autárquicas consolidaram a posição do CDS como quarto maior partido autárquico português, aumentámos presenças de câmaras e governamos sozinhos ou em coligação 61 câmaras municipais incluindo as maiores cidades do país. Depois de terminado o ciclo autárquico abrimos o capítulo das presidenciais. Aí, decidimos apoiar institucionalmente o candidato Luís Marques Mendes, que é quem tem o melhor perfil para exercer o cargo de Presidente da República e estou convencido que a campanha está a correr bem. Luís Marques Mendes esteve muito bem em todos os debates e penso que tem sólidas hipóteses de ganhar estas eleições.
Recentemente apresentou queixa da deputada Mariana Mortágua por um gesto que fez no plenário. Não está a dar demasiada importância a um momento irónico da deputada do Bloco de Esquerda?
Penso que não. Aquilo de ironia tem muito pouco. Foi um gesto grosseiro que não devia ser feito no Parlamento. Por diversas vezes já dissemos que muito antes do Chega chegar ao Parlamento já diversos deputados da extrema esquerda, em particular do Bloco, tinham comportamentos absolutamente impróprios e grosseiros. Aquele gesto foi mais uma prova disso. Infelizmente, a deputada Mariana Mortágua saiu do Parlamento e da função de deputada, sem pedir desculpa ao Parlamento mas acima de tudo sem pedir desculpa aos portugueses. Os atos ficam com quem os pratica.
Mas estando sentado onde está não ouviu já coisas muito piores, por exemplo?
Não é possível chamar a atenção a deputados do lado da direita e depois não pedir e exigir exatamente o mesmo tratamento aos deputados da esquerda e em particular da extrema esquerda. É uma questão de equidade.