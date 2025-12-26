Paulo Núncio, do CDS: "Constituição é matéria que tem que ser abordada nesta legislatura"

O líder parlamentar do CDS acredita que “vai ser possível” ter uma Lei da Nacionalidade com a atual Constituição, mas não foge a discutir o assunto ainda nesta legislatura. Pela primeira vez na história da democracia, a direita pode aprovar uma revisão constitucional sem o PS, mas Luís Montenegro já disse que o assunto está longe de ser prioritário para a AD.

Lei fundamental à parte, em entrevista ao Sofá do Parlamento, na Rádio Observador, Paulo Núncio vinca ainda a necessidade de uma reforma laboral que “modernize” as relações entre trabalhadores e patrões e acredita nas negociações na concertação social, apesar da greve geral.

Já sobre as eleições presidenciais, que vão marcar o próximo mês da atualidade política, o líder da bancada centrista elogia Luís Marques Mendes pela forma como lidou com a questão da empresa familiar e recusa que esta escolha tenha sido um plano B para o CDS após a falta de comparência de Paulo Portas na corrida presidencial.

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O arquivamento do caso Spinumviva prolongou o prazo de validade deste Governo?

O arquivamento é algo normal, que penso que a maioria dos portugueses estava à espera. Mostra, por um lado, que o primeiro-ministro é um homem sério, digno de confiança e que, não obstante todas as insinuações que foram levantadas ao longo dos tempos, prestou todos os esclarecimentos, respondeu a todas as dúvidas e, no final, o Ministério Público, depois de ter feito uma investigação profunda, chegou à conclusão que não existe qualquer tipo de ilegalidade que possa ser apontada.

É um caso que fica definitivamente enterrado?

Penso que sim. É bom para o primeiro-ministro, é bom para o Governo e é bom para o país. Os portugueses já tinham dado a sua opinião nas últimas eleições, demonstrando que reforçaram a confiança no primeiro-ministro e no Governo da AD e agora é a justiça que fez o seu trabalho de uma forma totalmente independente, a concluir que de facto não há razão absolutamente nenhuma para haver um inquérito sobre esta matéria.

Um dos temas que marcou este fim de ano e que vai marcar o arranque do próximo é a Lei da Nacionalidade, que terá de ser reformulada depois da decisão do Tribunal Constitucional. Esta Constituição é um entrave à governação da AD?

A Constituição tem a sua forma, a sua data, é uma matéria que tem de ser abordada durante esta legislatura, mas objetivamente que vai ser possível ter uma Lei da Nacionalidade mesmo com esta Constituição. Mesmo com esta Constituição é possível ter algo que o CDS tem vindo a defender há muitos anos, que é uma Lei da Nacionalidade mais exigente e que obrigue a uma ligação mais próxima a Portugal e aos valores portugueses. E é importante dizer que o essencial foi validado pelo Tribunal Constitucional. Foram validadas maiores exigências de prazo para a obtenção [da cidadania portuguesa], no máximo de 10 anos, a diferenciação para os cidadãos europeus, os requisitos novos de ligação efetiva a Portugal, a cultura, os valores nacionais, constitucionais, mesmo os meios de subsistência e, uma coisa também muito importante, o TC validou a contagem do prazo apenas desde que se obtém a residência legal.

Foi uma meia vitória.

O cerne da lei foi validada pelo Tribunal Constitucional e entendemos que era fundamental termos uma Lei da Nacionalidade mais exigente, porque ser nacional de um país com 900 anos de história não pode ser apenas um ato burocrático, é um privilégio e esse privilégio tem que ser obtido de uma forma exigente. A atribuição mais valiosa que um Estado pode dar é a sua nacionalidade e estou absolutamente convencido que com o trabalho que vai ter que ser feito ao nível parlamentar será possível responder às questões que foram solicitadas pelo Tribunal Constitucional e termos uma Lei da Nacionalidade em breve.