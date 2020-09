Então não é um regresso à política, é apenas participação cívica, é isso? É que há poucas coisas mais políticas do que coordenar uma campanha eleitoral.

Sim, julgo que quando se diz regresso à política as pessoas começam a pensar que vai começar a ser candidato a isto e àquilo. Esse regresso não vai acontecer, aquilo que me motiva aqui é a necessidade de não deixar vazio o espaço da candidatura presidencial de Ana Gomes. E tendo ela pedido para ajudar nessa tarefa só havia uma resposta possível que era dizer ‘sim’. E aí sim pode dizer que há as tais tentações, porque esta é uma forma de participação cívica. Vivi alternando entre Portugal e o estrangeiro desde 2005 e agora, estando cá, não sou capaz de ser insensível, acrescendo que vivemos um momento em que as pessoas têm de se mobilizar para que certas doenças e certos riscos que a nossa sociedade atravessa não cresçam ao ponto de poder pôr mesmo em causa o seu bom funcionamento democrático.

Quando apresentou a candidatura, Ana Gomes disse que havia falta de debate interno no PS sobre as presidenciais e que estava tudo centrado numa só cabeça. Devia haver primárias ou um referendo interno para decidir sobre este apoio?

No PS já vi todas as pessoas defenderem todas as posições e o seu contrário. Não tenho pessoalmente uma simpatia por primárias fechadas dentro dos partidos. A haver, o que defendo para os partidos em geral, é o modelo que António Costa usou na sua candidatura a secretário-geral, que são as primárias abertas a simpatizantes. Se forem fechadas, facilmente se tornam em guerrinhas de aparelho sem nenhum significado.

Mas devia acontecer, abertas a simpatizantes para decidir sobre o apoio a esta candidatura?

Não há, nos partidos e no PS, uma tradição de levar as eleições presidenciais como uma questão partidária. O PS já teve todo o tipo de relações com as presidenciais: um secretário-geral que se auto-suspendeu para não apoiar o candidato do partido, um candidato apoiado pelo partido, já teve situações em que não tinha candidatos indicados pelo partido. Portanto, não creio que haja um padrão em que se possa dizer que o PS agora está a comportar-se dentro ou fora do padrão. O que me parece que seria errado e que claramente, sem subterfúgios, discordo, é uma estratégia em que o maior partido da esquerda portuguesa diz que as eleições presidenciais não nos interessam e são uma questão secundária.

É isso que António Costa está a fazer?

A eleição direta de um presidente em regime semi-presidencial não só é uma obra dos socialistas em Portugal, como tem a ver com um significado especial da função presidencial. A eleição direta do Presidente da República pretende dar legitimidade a este órgão unipessoal que é um moderador entre poderes, que faz o nosso sistema de equilíbrio, o famoso check and balances. E em que é importante que haja uma grande participação. Vejo com grande preocupação que nas últimas presidenciais mais de metade dos portugueses não tenham votado. Portanto o maior partido português, apoiando ou não um candidato presidencial, não deve dizer que as eleições presidenciais são secundárias no sistema democrático.

António Costa está a mostrar que são secundárias?

Até há algum tempo atrás estava, daqui para a frente vamos ver.