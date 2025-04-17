Paulo Rangel: "Pedro Nuno não está em condições de ser primeiro-ministro"

Acusa Pedro Nuno Santos de estar “há 40 dias” a “lançar insinuações e acusações” que são “completamente contrárias a alguém que respeita o Estado de Direito”, mas promete não fazer com o socialista o que o socialista fez com Luís Montenegro. “Não era difícil lançar atoardas como as que ele tentou lançar. Mas nós não vamos fazer isso. “Cada um fica com as suas atitudes”, diz.
Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros e cabeça de lista da AD pelo círculo eleitoral do Porto, não hesita em defender que Pedro Nuno Santos não tem perfil ou competência para o cargo a que se candidata. “Uma pessoa que diz as coisas que ele disse não está em condições de ocupar um cargo institucional com a seriedade do de primeiro-ministro.”
Desafiado a dizer se acredita que a AD conseguirá um resultado perto da maioria a 18 de maio, Rangel recusa embandeirar em cargo, deixa um aviso contra o risco de uma “arrogância” embalada pelas sondagens positivas, mas assume que espera e deseja um “bom resultado” nas urnas. Depois de contados os votos, admite, logo se irá decidir se a coligação deve ser estendida à Iniciativa Liberal e em que termos.
[Ouça aqui a Vichyssoise com Paulo Rangel]
“Não bastava atacar o PM, agora Pedro Nuno também ataca a Justiça”
Ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que estranha “a coincidência e o momento da divulgação da notícia de que o Ministério Público estava a conduzir uma averiguação preventiva. No fundo, Pedro Nuno Santos lançou uma suspeita sobre o timing desta investigação. Parece-lhe que há aqui uma intromissão da Justiça na política?
Há uma coisa a que Pedro Nuno Santos nos habituou, especialmente nos últimos 40 dias, os dias da Quaresma – praticamente a travessia do deserto – que foi a lançar insinuações e acusações. É a sua nova especialidade. É gritante, é das coisas que mais me chocaram e que até me admiraram, conhecendo o perfil de Pedro Nuno Santos. Ao longo destes 40 dias fez acusações totalmente contrárias a alguém que respeita o Estado de Direito. Uma coisa é pedir esclarecimentos, outra coisa é fazer acusações gratuitas e insinuações. E agora está a fazer mais uma. Já não bastava atacar o primeiro-ministro, agora também ataca a Justiça. Fico muito preocupado quando alguém que é candidato a primeiro-ministro faz esse tipo de insinuações e acusações. Mas cada um fica com as suas atitudes.
De alguma forma, Pedro Nuno Santos perdeu a autoridade moral para falar do caso Spinumviva?
Não estou a criticar Pedro Nuno Santos por pedir esclarecimentos. É a partir do momento em que ele passa a ter certezas absolutas, que já foram, aliás, desmentidas. Por exemplo, a questão de saber se havia ou não havia atividade sobre proteção de dados — e que ficou mais do que demonstradíssima por uma investigação feita pelo Observador. Ele dizia que não havia nada e que era tudo uma farsa. Uma pessoa que diz estas coisas não está em condições de ocupar um cargo institucional com a seriedade do de primeiro-ministro.
Pedro Nuno Santos prometeu tornar pública, e já o fez, toda a documentação que tem que ver com a averiguação e quer ser ouvido já pelo Ministério Público. Luís Montenegro tem alguma coisa a aprender com Pedro Nuno Santos neste processo?
Não tem nada a aprender com Pedro Nuno Santos.
Nem com a rapidez com que reagiu?
Não. O primeiro-ministro – ou a empresa do primeiro-ministro – entregou ao Ministério Público todos os dados e mais alguns, já há bastante tempo. Isso na altura não foi notícia. Quando há uma notícia um bocadinho mais bombástica há uma enorme repercussão; quando as pessoas respondem, ou há uma decisão a dizer que afinal não havia nada, aparece um pequeno excerto. Não devemos fazer com Pedro Nuno Santos aquilo que fizeram com Luís Montenegro. Devemos deixar as coisas serem esclarecidas e passarem os seus tempos.
Mesmo com estas provocações não vão responder?
Não vamos. Pedro Nuno Santos usou insinuações e acusações. Nós não vamos fazer isso. Não era difícil lançar atoardas como as que ele tentou lançar. Mas o respeito que temos pelo Estado de Direito, pelo próprio Pedro Nuno Santos, obriga-nos a denunciar o seu comportamento inaceitável durante estes 40 dias. De lançar insinuações, acusações, fazer pressão sistemática, através também de outra pessoa que merece a minha consideração…
Marcos Perestrello?
Sim. Não sei como é que um vice-presidente da Assembleia da República, com o currículo que tem e com até a estatura que tinha, é capaz de se prestar àquele papel. As coisas que diz são o que Pedro Nuno Santos manda dizer. Os portugueses vão reagir muito mal a esse tipo de política. Isto mostra que Pedro Nuno Santos não tem para ser primeiro-ministro. Como se viu na questão do aeroporto, que toda a gente esqueceu. Como é que uma pessoa que anuncia duas localizações para o aeroporto, sem consultar o primeiro-ministro, tem credibilidade para ser primeiro-ministro? É que ninguém fala desse caso.
Pedro Nuno Santos até diz ter orgulho de ter decidido.
Tem orgulho de ter decidido, mas veio pedir desculpas nessa tarde – só os programas “Perdoa-me” é que tinham o nível desse exercício. Pedro Nuno Santos tem todo o direito a defender-se, deve fazê-lo, não devemos aqui lançar nenhumas insinuações. Devemos esperar e acreditar na sua boa-fé. É pena que ele não tenha tido a mesma atitude com outros.
“O lado errático de Pedro Nuno Santos é enorme”
O conjunto de estudos de opinião que vão sendo conhecidos continua a dar vantagem à AD, mas a mais recente sondagem colocou o PS à frente. Sente, de alguma forma, que a vitória pode estar em risco?
Estou muito confiante em que os portugueses vão reconhecer o trabalho do governo da AD e do primeiro-ministro. Mas não falo antes do tempo. O povo português é que se vai pronunciar. Se me pergunta se há boas perspetivas para ganharmos, claro que há. Em termos de eventos eleitorais, muitas coisas que surgiram não foram captadas pelas sondagens. O facto de às vezes estarmos à frente, até com uma vantagem confortável, ou de estamos num empate técnico, não deve convencer ninguém, pelo menos na AD, de que tem uma vitória garantida. Temos de trabalhar para mostrar os nossos resultados.
Mas acha que esta estratégia de Pedro Nuno Santos de procurar apresentar-se como um candidato moderado pode surtir efeito?
Cada um escolhe a sua estratégia. Mas, mais uma vez, o lado errático de Pedro Nuno Santos é enorme. É uma pessoa que tem um percurso claramente radical, pertence à ala esquerda radical do PS. Isso é a sua identidade. Não sei porque é que a esconde agora. Temos de nos mostrar aos portugueses com o trajeto que temos e como somos.
Chegou a dizer de Pedro Marques que era um candidato fake. Pedro Nuno Santos também é um candidato fake?
São situações diferentes. Nesse caso dessas eleições europeias, o cabeça de lista era verdadeiramente António Costa. Aqui não temos essa questão de bicefalia. Vão ver o que disse Pedro Nuno Santos sobre as questões de segurança. Quando foi a questão do Martim Moniz, em que foi esclarecido por quem de direito que não houve nenhum abuso. Vejam o que disse Pedro Nuno Santos sobre a questão das manifestações de interesse. E o que dizia a sua porta-voz? Agora é Marcos Perestrello, mas antes era Alexandra Leitão, que não sei onde é que anda. Está desaparecida em combate.
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Estão a escondê-la?
Não sei, estou a constatar um facto. Era uma pessoa que aparecia todos os dias a falar e agora não aparece nenhuma vez. É estranho. Mas era também uma das vozes mais radicais do PS. Como é que é possível dizer sobre segurança o que diz agora Pedro Nuno Santos, quando, há dois ou três meses, dizia que o Governo era quase ditatorial, repressor das liberdades públicas, xenófobo. Na questão da imigração, uma pessoa que foi membro de um governo de oito anos, que fez as manifestações de interesse, que levaram a uma subida [do número de imigrantes], criando algum alarme na sociedade portuguesa e, pior que isso, deixando as pessoas que vieram para cá em situações humanitárias terríveis. Ter uma imigração regulada é uma forma de garantir que há direito das pessoas a procurarem um futuro melhor e a contribuírem para a nossa economia, mas com humanismo também.
“Iconografia [do PS] lembra os tempos da União Soviética”
Há uma montenegrização da campanha, uma aposta na imagem de Montenegro como um ativo eleitoral?
Com certeza que o primeiro-ministro é um ativo eleitoral. Governa bem, é capaz de fazer reformas e resolver problemas concretos das pessoas. Chamo a atenção para a diferença abissal que existe com os professores e a Escola hoje. Para a forma como se trataram as forças de segurança, os militares, os oficiais de justiça, os guardas prisionais, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de saúde, os bombeiros… E tudo foi feito com superávite. O que Pedro Nuno Santos não consegue explicar, e nunca explicará, é como é que os governos ditos socialistas não foram capazes de resolver estes problemas de valorização da administração pública. Demonstrámos que é possível fazê-lo mantendo um superávite de 0,7%.
Apesar desses resultados do Governo, até o hino da AD é sobre “o Luís”. Sente-se confortável com isso? Não é uma menorização do trabalho dos demais ministros?
A política tem sempre um rosto, uma personalização. Faz parte das lógicas de campanha. Chamo a atenção para a iconografia de Pedro Nuno Santos, de estilo quase António Ferro. Os cartazes, as poses… Para algumas poses até podemos ir buscar iconografia dos tempos da União Soviética. Estou a dizer isto apenas como analista. Evidentemente, as campanhas têm um grau de personalização elevado. Sempre tiveram. Com Mário Soares e com Sá Carneiro, como é que era? Com Cavaco Silva, Guterres, Costa… No sistema português, o primeiro-ministro ocupa um lugar central. Não vejo nenhuma diferença para a marca d’água das campanhas eleitorais em Portugal desde os anos 70.
Sobre a nova persona de Pedro Nuno Santos, que tem sido construída, essencialmente, nestes debates — com prestações genericamente reconhecidas como positivas. Sabendo o que se sabe hoje, Luís Montenegro deveria ter aproveitado para participar em todos os debates?
Não. A AD é uma coligação, tem dois partidos e dois líderes. Isso faz parte da tradição da AD.
Nuno Melo tem estado à altura desse desafio?
É um político experimentado. Tem estado completamente à altura.
Luís Montenegro não faria melhor?
Cada um tem os seus carismas, as suas formas de estar e representa também uma identidade política diferente. Se não não era uma coligação. É importante, quando há uma coligação, que os dois líderes apareçam. Em 1980, em plena AD, o debate de Mário Soares não foi com Sá Carneiro; foi com Freitas do Amaral.
“É inaceitável que Fernando Araújo recuse debate democrático”
Uma pergunta sobre um debate em que iria participar e que, ao que parece, não vai acontecer: o debate com Fernando Araújo [entre os candidatos ao círculo eleitoral do Porto]. Acredita que o socialista teve medo de o enfrentar?
Não sei se teve medo, mas o PS no distrito do Porto foge ao debate democrático. Foram marcados e acordados entre as candidaturas três debates entre os cabeças de lista no Porto. Na segunda-feira passada, ninguém sabe porquê, Fernando Araújo desistiu. Quando o PS no Porto não está disponível para o debate, isto é uma violação das regras democráticas. O PS/Porto e o PS nacional têm de explicar porque é que esteve disponível para debater e se retirou no final.
Estão a escondê-lo como com Alexandra Leitão?
Não faço ideia. Fernando Araújo aceitou ser cabeça de lista pelo Porto. É o segundo circulo eleitoral mais importante. Os vários círculos eleitorais, nas televisões, nas rádios, estão a ter debates de cabeças de lista. E é inaceitável que o PS/Porto dê este sinal de recusa de debate democrático. Faço aqui um apelo ao PS e a Fernando Araújo: se quiserem fazer debates, terei o maior gosto de retomar os debates de que eles fugiram e desistiram. Acho que é fundamental. Tenho respeito pela personalidade do Fernando Araújo, embora o que se diz sobre o seu papel na Saúde também deixe muito a desejar, porque ele foi secretário de Estado da ‘geringonça’ e, portanto, tem uma responsabilidade enorme na situação em que nos encontramos. Mas quem quer ser candidato à Assembleia da República, obviamente tem que aceitar o escrutínio democrático. O PS a fugir ao debate democrático é uma coisa muito estranha.
“Estou absolutamente convicto de que vamos ter um bom resultado”
Há um mês disse aqui no Observador: “Acho que merecemos a maioria absoluta”. Olhando para as sondagens, é caso para dizer que os potenciais eleitores não concordam consigo?
O contexto em que isso foi dito e especialmente em que foi explicado não foi rigoroso. E eu acho que merecemos, mas isso é uma coisa que cabe ao eleitorado. O trabalho que este governo fez e que foi interrompido abruptamente deve ser continuado, deve ser melhorado. Com certeza que temos coisas a melhorar, porque também aprendemos com esta experiência de 12 meses. Estou absolutamente convicto de que vamos ter um bom resultado. Mas, como digo, arrogância não. Não nos podemos substituir aos nossos eleitores. Se me pergunta se acho que merecíamos, talvez possa até reformular um pouco: merecíamos ter estabilidade no país. É preciso ter uma solução estável e ela passa claramente pela AD. Se pudesse ser só da AD, tanto melhor.
A AD pode incluir a IL no futuro governo? Parece-lhe uma boa solução?
Depois dos resultados apurados e ver quem ganhou, e perceber se tem condições de ter um governo estável ou não, obviamente pode haver entendimentos com outros partidos. O mais natural seria a Iniciativa Liberal.
Mas a dúvida é se entraria no governo ou não.
Depende muito dos resultados. Não posso falar pela Iniciativa Liberal, também depende da Iniciativa Liberal. Depende dos resultados e das conversações entre os partidos.
Miguel Relvas apareceu recentemente a reabrir a discussão em torno de uma futura ‘geringonça’ de direita com o Chega, em caso de derrota da AD. Consegue perceber a intenção de Miguel Relvas quando Luís Montenegro já tinha arrumado esta questão?
Tinha arrumado e está arrumada. Que eu saiba, o doutor Miguel Relvas ainda não está na direção do PSD. Agora, ele é totalmente livre de ter as suas opiniões e a sua visão, que de resto não é nova. Os partidos não pensam todos de uma forma uniforme e monocórdica. É perfeitamente natural que haja pessoas que pensem de outra maneira. Agora, estou completamente convicto — o “não é não” — é para avançar.
“Eu sou livre como as aves”
Gostaria de continuar como ministro e dos Negócios Estrangeiros?
Sou uma pessoa muito livre. Sinto-me muito bem nos Negócios Estrangeiros, penso que fizemos um bom trabalho. Realizo-me a fazer as mais diversas coisas e se não integrasse o próximo governo, ou se não tivesse esta pasta, não significaria nada. Depende do primeiro-ministro, não depende minimamente de mim. Eu sou livre como as aves, portanto posso voar num sítio, posso voar noutro, não tenho nenhum problema com isso.
Aproveitando que ainda o temos aqui como ministro dos Negócios Estrangeiros: o Governo português está a fazer algum esforço diplomático no sentido de impedir que a Administração norte-americana continue a pressionar as universidades portuguesas?
A Administração americana nem pressiona, nem deixa de pressionar. Os subsídios ou programas que a Administração americana resolva dar ou deixar de dar, pode sempre tirá-los ou pô-los, seja em que circunstância for. Podemos concordar ou não concordar e achar que os motivos são bons ou são maus.
Mas pode haver nenhum esforço diplomático para o atenuar?
Os programas principais que temos não são com a Administração americana; são com as universidades americanas. E essas são entidades independentes. Saudei a atitude que tiveram as universidades portuguesas e o próprio Conselho de Reitores. Porque se o governo português fizesse algo de parecido através da sua embaixada à Administração norte-americana, isso seria inconstitucional à luz da Constituição portuguesa. Isto até ajuda a explicar aos Estados Unidos porque é que esta conduta não é aceitável em Portugal. Ela viola a nossa Constituição. Se há um poder público português que não pode fazer isto, também um poder público estrangeiro não deveria fazê-lo. A Administração americana sabe muito bem qual é a nossa posição.
“Ser PM ou voltar à Europa? A segunda opção”
Vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. O convidado só pode escolher uma de duas opções. Se lhe fosse permitido escolher, preferia terminar o seu percurso político como primeiro-ministro ou voltar uma vez mais a assumir um cargo europeu?
Voltar a um cargo europeu talvez fosse a minha preferência. Gostei muito de estar no Parlamento Europeu. Não me custa nada sair, porque sou livre como as aves. Não sei se se consegue ser feliz outra vez num sítio onde já se esteve, mas não tenho dúvidas de que seria a segunda opção.
Num futuro muito distante, só para facilitar a sua resposta, preferia ser mandatário de que candidato à liderança do PSD: Sebastião Bugalho ou António Leitão Amaro?
A isto não vou responder, porque, sinceramente, não me estou a ver ser mandatário num futuro longínquo, mas tenho muita estima pelos dois. São duas gerações totalmente diferentes, portanto talvez não tenham de ser postos a par um do outro.
Pode ser mandatário dos dois.
Bom, até pode acontecer isso, mas não estou a ver-me muito nessa posição. Mas são duas pessoas com grande categoria, grande formação, com um grande futuro pela frente.
Com quem é que jantaria descontraidamente em Bruxelas, André Ventura ou Mariana Mortágua?
Descontraidamente? Estaria com ambos, porque não tinha razão nenhuma para estar contraído. Não é uma coisa que imagine como muito plausível, mas estaria com certeza descontraído com qualquer um deles. Discordaríamos sobre política, tanto com um como com outra. Mas acho que nenhum deles iria fazer nada que justificasse que eu estivesse nervoso.
E por quem preferias ser recebido numa audiência em Belém a seguir a 2026? Henrique Gouveia Melo ou António José Seguro?
É sabido quem é que eu preferia que lá estivesse, o doutor Marques Mendes… Estou à espera de ser recebido por ele.