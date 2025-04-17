Paulo Rangel: "Pedro Nuno não está em condições de ser primeiro-ministro"

Acusa Pedro Nuno Santos de estar “há 40 dias” a “lançar insinuações e acusações” que são “completamente contrárias a alguém que respeita o Estado de Direito”, mas promete não fazer com o socialista o que o socialista fez com Luís Montenegro. “Não era difícil lançar atoardas como as que ele tentou lançar. Mas nós não vamos fazer isso. “Cada um fica com as suas atitudes”, diz.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros e cabeça de lista da AD pelo círculo eleitoral do Porto, não hesita em defender que Pedro Nuno Santos não tem perfil ou competência para o cargo a que se candidata. “Uma pessoa que diz as coisas que ele disse não está em condições de ocupar um cargo institucional com a seriedade do de primeiro-ministro.”

Desafiado a dizer se acredita que a AD conseguirá um resultado perto da maioria a 18 de maio, Rangel recusa embandeirar em cargo, deixa um aviso contra o risco de uma “arrogância” embalada pelas sondagens positivas, mas assume que espera e deseja um “bom resultado” nas urnas. Depois de contados os votos, admite, logo se irá decidir se a coligação deve ser estendida à Iniciativa Liberal e em que termos.

[Ouça aqui a Vichyssoise com Paulo Rangel]

“Não bastava atacar o PM, agora Pedro Nuno também ataca a Justiça”

Ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que estranha “a coincidência e o momento da divulgação da notícia de que o Ministério Público estava a conduzir uma averiguação preventiva. No fundo, Pedro Nuno Santos lançou uma suspeita sobre o timing desta investigação. Parece-lhe que há aqui uma intromissão da Justiça na política?

Há uma coisa a que Pedro Nuno Santos nos habituou, especialmente nos últimos 40 dias, os dias da Quaresma – praticamente a travessia do deserto – que foi a lançar insinuações e acusações. É a sua nova especialidade. É gritante, é das coisas que mais me chocaram e que até me admiraram, conhecendo o perfil de Pedro Nuno Santos. Ao longo destes 40 dias fez acusações totalmente contrárias a alguém que respeita o Estado de Direito. Uma coisa é pedir esclarecimentos, outra coisa é fazer acusações gratuitas e insinuações. E agora está a fazer mais uma. Já não bastava atacar o primeiro-ministro, agora também ataca a Justiça. Fico muito preocupado quando alguém que é candidato a primeiro-ministro faz esse tipo de insinuações e acusações. Mas cada um fica com as suas atitudes.

De alguma forma, Pedro Nuno Santos perdeu a autoridade moral para falar do caso Spinumviva?

Não estou a criticar Pedro Nuno Santos por pedir esclarecimentos. É a partir do momento em que ele passa a ter certezas absolutas, que já foram, aliás, desmentidas. Por exemplo, a questão de saber se havia ou não havia atividade sobre proteção de dados — e que ficou mais do que demonstradíssima por uma investigação feita pelo Observador. Ele dizia que não havia nada e que era tudo uma farsa. Uma pessoa que diz estas coisas não está em condições de ocupar um cargo institucional com a seriedade do de primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos prometeu tornar pública, e já o fez, toda a documentação que tem que ver com a averiguação e quer ser ouvido já pelo Ministério Público. Luís Montenegro tem alguma coisa a aprender com Pedro Nuno Santos neste processo?

Não tem nada a aprender com Pedro Nuno Santos.

Nem com a rapidez com que reagiu?

Não. O primeiro-ministro – ou a empresa do primeiro-ministro – entregou ao Ministério Público todos os dados e mais alguns, já há bastante tempo. Isso na altura não foi notícia. Quando há uma notícia um bocadinho mais bombástica há uma enorme repercussão; quando as pessoas respondem, ou há uma decisão a dizer que afinal não havia nada, aparece um pequeno excerto. Não devemos fazer com Pedro Nuno Santos aquilo que fizeram com Luís Montenegro. Devemos deixar as coisas serem esclarecidas e passarem os seus tempos.

Mesmo com estas provocações não vão responder?

Não vamos. Pedro Nuno Santos usou insinuações e acusações. Nós não vamos fazer isso. Não era difícil lançar atoardas como as que ele tentou lançar. Mas o respeito que temos pelo Estado de Direito, pelo próprio Pedro Nuno Santos, obriga-nos a denunciar o seu comportamento inaceitável durante estes 40 dias. De lançar insinuações, acusações, fazer pressão sistemática, através também de outra pessoa que merece a minha consideração…

Marcos Perestrello?

Sim. Não sei como é que um vice-presidente da Assembleia da República, com o currículo que tem e com até a estatura que tinha, é capaz de se prestar àquele papel. As coisas que diz são o que Pedro Nuno Santos manda dizer. Os portugueses vão reagir muito mal a esse tipo de política. Isto mostra que Pedro Nuno Santos não tem para ser primeiro-ministro. Como se viu na questão do aeroporto, que toda a gente esqueceu. Como é que uma pessoa que anuncia duas localizações para o aeroporto, sem consultar o primeiro-ministro, tem credibilidade para ser primeiro-ministro? É que ninguém fala desse caso.

Pedro Nuno Santos até diz ter orgulho de ter decidido.

Tem orgulho de ter decidido, mas veio pedir desculpas nessa tarde – só os programas “Perdoa-me” é que tinham o nível desse exercício. Pedro Nuno Santos tem todo o direito a defender-se, deve fazê-lo, não devemos aqui lançar nenhumas insinuações. Devemos esperar e acreditar na sua boa-fé. É pena que ele não tenha tido a mesma atitude com outros.